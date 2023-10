EQS-News: oceansix future paths Ltd.: Wiederverwendbare Verpackungen revolutionieren E-Commerce

EQS-News: Oceansix Future Paths Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

oceansix future paths Ltd.: Wiederverwendbare Verpackungen revolutionieren E-Commerce



09.10.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



oceansix future paths Ltd.: Wiederverwendbare Verpackungen revolutionieren E-Commerce Anzeige Passende emittierte Barrier Reverse Convertibles Basiswert Valor Barriere in % Coupon in % Nordex SE / Siemens Energy AG. 128211290 56.00 % 18.00 % AMS AG 128211291 49.00 % 16.00 % Intel / Microsoft 128211292 49.00 % 11.00 % Entwicklung erfolgreich - Markt ist bereit für Wiederverwendbarkeit Innovation und Nachhaltigkeit vereinen Mittelfristig erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber Einwegverpackungen.

Nachhaltigkeit: Ermöglicht Kreislaufwirtschaft, Abfallreduzierung, Ressourcenschonung und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt.

Ermöglicht Kreislaufwirtschaft, Abfallreduzierung, Ressourcenschonung und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Fortschrittliche Technologie: Smarter Versand von Lieferungen und Rücksendungen. Tel Aviv, Israel, 9. Oktober 2023 oceansix future paths Ltd. ("das Unternehmen" oder "oceansix") notiert an den Börsen TSX Venture Exchange in Toronto (TSXV: CUSIP 001194828, OSIX), New York (OTCQB: AKMYF) sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A3EFB0, ISIN: IL0011948283, 5FC0). oceansix ist ein Technologie- und Produktionsunternehmen auf einer Umweltmission: Kunststoffabfälle werden genutzt, um daraus innovative Produkte zu entwickeln und nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Israel und betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie eine Produktionsstätte in Valencia, Spanien. Der rapide Anstieg des e-Commerce-Geschäfts hat mehr denn je den dringenden Bedarf an einer Kreislauflösung für Verpackungen aufgezeigt, Tendenz steigend. Die direkten negativen Folgen von Abfall und die ökologische Belastung durch Einwegmaterialien müssen ein Ende haben. Darüber hinaus benötigen Unternehmen wirksame Strategien, um betrieblichen Auswirkungen zu verringern, um die Versandkosten zu senken und um künftigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen zu können. oceansix hat eine Antwort auf diese Herausforderungen, eine bahnbrechende Alternative für Einwegverpackungen. Mit der starken Botschaft "Reduzieren Wiederverwenden Recyceln" sehen wir unser Ziel in einem 100% wiederverwendbaren Verpackungssystem, das vollständig aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff hergestellt wird und wertvolle soziale und wirtschaftliche Vorteile für alle Beteiligten schafft. Was oceansix Verpackungslösung für den E-Commerce auszeichnet, ist eine 360-Perspektive auf das Problem sowie deren Anpassungsfähigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Dank des verbesserten Schutzes sind keine überflüssigen weiteren Polstermaterialien mehr nötig. Die Lösung ist auf maximale Praktikabilität ausgelegt, stoßfest und faltbar, was vereinfachte Rücksendungen und geringere Transportkosten garantiert. Diese Systemlösung basiert ganzheitlich auf "Nachhaltigkeit durch Design" und wird so die Lieferkette in der Verpackungsindustrie mit einem wiederverwendbaren, haltbaren, leichten und kostengünstigen Produkt revolutionieren mit einem Kreislaufsystem, das Abfälle reduziert, negative Umweltauswirkungen minimiert und gleichzeitig für niedrige Emissionen während des gesamten Lebenszyklus des Produkts sorgt. oceansix Lösung bietet ein qualitativ hochwertiges Produkt und eine neue Methodik, die ermöglicht, dass endlich einer nachhaltigen Praxis der Vorzug gegenüber Einwegpraktiken gegeben werden kann. oceansix Entwicklungsarbeit macht sehr gute Fortschritte, es gibt bereits Gespräche mit einflussreichen, strategischen und namhaften Testkunden. Aus unserer heutigen Sicht streben wir die Markteinführung im Jahr 2024 an. Sie sind herzlich eingeladen, am Impact, der Geschäftsentwicklung und der Zukunft von oceansix teilzuhaben, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oceansix.com und bleiben Sie mit uns auf LinkedIn und Twitter in Verbindung. Für Informationen zu Investor Relations wenden Sie sich bitte an:

maximilian@oceansix.com | Telefon +49 89 139 28 890



oceansix future paths Ltd. | Elad Hameiri, CEO | Telefon +34 673 435 571

Derech Menachem Begin 11 | Ramat Gan | Israel Über oceansix oceansix ist eine globale Quelle für radikale, nachhaltige Lösungen und Erfindungen im Bereich der Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erforscht oceansix ständig neue Wege, um neue Technologien mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfall zu kombinieren. oceansix baut erfolgreich Geschäft in globalen Industriezweigen auf und löst gleichzeitig einige der brennendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen wird durch sein zirkuläres Modell getrieben, bei dem Produkte aus Kunststoffabfällen hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und großer Wirkung fließen. Disclaimer Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie erwarten, wollen, antizipieren, beabsichtigen, planen, glauben, anstreben, einschätzen, werden oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von oceansix future paths Ltd. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. oceansix future paths Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

09.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com