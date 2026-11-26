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26.11.2026 14:31:03
EQS-News: Nynomic AG: Weitere Straffung der Konzernstruktur / Betriebsschliessung der LemnaTec GmbH / Strategischer Fokus auf margenstarke OEM-Projekte
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EQS-News: Nynomic AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Nynomic AG: Weitere Straffung der Konzernstruktur / Betriebsschliessung der LemnaTec GmbH / Strategischer Fokus auf margenstarke OEM-Projekte
Die Nynomic AG hat als weitere Massnahme zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung des Konzerns die sukzessive Betriebsschliessung der LemnaTec GmbH eingeleitet.
Der Geschäftsbetrieb der LemnaTec GmbH, Aachen, wurde 2019 im Rahmen eines Asset Deals durch eine 100%ige Tochtergesellschaft der Nynomic AG übernommen. LemnaTec entwickelt und realisiert automatisierte Systeme für die digitale Pflanzenphänotypisierung und Saatgutprüfung. Dieser überwiegend projektorientierte Markt hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend konsolidiert und ist durch eine hohe Spezialisierung sowie begrenzte Skalierbarkeit geprägt. Der aktuelle Umsatz der LemnaTec GmbH liegt im niedrigen einstelligen Mio. Euro Bereich, mit einem zuletzt leicht negativen EBIT-Beitrag.
Die Massnahme ist ein weiterer konsequenter Schritt im Rahmen der strategischen Fokussierung des Nynomic Konzerns auf margenstarkes, skalierbares OEM-Geschäft mit hohem Wachstumspotential. Gleichzeitig wird die operative Komplexität reduziert und das klassische Projektgeschäft auf ausgewählte, wirtschaftlich attraktive Vorhaben konzentriert.
Damit ist das Programm der organisatorischen und strategischen Anpassungen im Konzern planmässig abgeschlossen und die Positionierung der Nynomic Gruppe für nachhaltig profitables Wachstum weiter gestärkt.
Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com
Nynomic AG
Jochen Fischer
FISCHER RELATIONS
26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nynomic AG
|Am Marienhof 2
|22880 Wedel
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)4103 9308-0
|Fax:
|+49 (0)4103 9308-99
|E-Mail:
|info@nynomic.com
|Internet:
|www.nynomic.com
|ISIN:
|DE000A0MSN11
|WKN:
|A0MSN1
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900N912ADVTM1P292
|EQS News ID:
|2442866
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2442866 26.11.2026 CET/CEST
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