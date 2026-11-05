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05.11.2026 10:10:43
EQS-News: Nynomic AG: Wachstumsdynamik beschleunigt sich im 3. Quartal 2026 weiter / Deutliche Ergebnisverbesserung und starker Auftragsbestand untermauern positive Geschäftsentwicklung
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EQS-News: Nynomic AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Nynomic AG: Wachstumsdynamik beschleunigt sich im 3. Quartal 2026 weiter / Deutliche Ergebnisverbesserung und starker Auftragsbestand untermauern positive Geschäftsentwicklung
Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das dritte Quartal 2026 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern). Mit einem deutlichen Umsatzanstieg, einer weiteren Verbesserung der EBIT-Marge und einem starken Zuwachs beim Auftragsbestand bestätigt die Nynomic Gruppe ihre positive Geschäftsentwicklung und setzt ihren Wachstumskurs erfolgreich fort.
Der Konzernumsatz der ersten neun Monate betrug rund Mio. EUR 75,4 (Mio. EUR 64,9; +16%). Das EBIT der ersten drei Quartale erhöhte sich auf rund Mio. EUR 4,9 (Mio. EUR -1,5; +427%). Dies entspricht einer EBIT-Marge von rund 6,5% (-2,3% im Vorjahr). Der Auftragsbestand stieg zum Ende des dritten Quartals 2026 auf rund Mio. EUR 77,3 und lag damit rund 59% über dem Vorjahresniveau (Mio. EUR 48,5). Auch gegenüber dem Halbjahresstand 2026 (Mio. EUR 63,5) erhöhte sich der Auftragsbestand deutlich um rund 22%. Der hohe Auftragsbestand bestärkt somit die positiven Geschäftsperspektiven für das Schlussquartal 2026 und das Geschäftsjahr 2027.
Wesentliche Wachstumstreiber in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 waren die spürbare Belebung der Endmärkte und die damit verbundene anziehende Nachfrage nach den innovativen Technologielösungen der Nynomic Gruppe. Die breite Kunden- und Anwendungsbasis in den Halbleitermärkten, die Gasmesstechnik für Energieinfrastruktur sowie die hohe Nachfrage nach Nynomic-Lösungen insbesondere im Segment Clean Tech sind die massgeblichen Wachstumsfaktoren. Zugleich zeigen die im Vorjahr umgesetzten strukturellen Massnahmen Wirkung: Eine noch effizientere Organisation und die nachhaltig reduzierte Fixkostenbasis erhöhen die Ertragskraft und zugleich die Resilienz des Konzerns.
Trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten sieht sich die Nynomic Gruppe mit ihrem fokussierten Technologieportfolio gut positioniert, um von den aktuellen Wachstumstrends in den breit diversifizierten Anwendungsmärkten zu profitieren und zusätzliche Marktpotenziale zu erschliessen.
Die Vorstände der Nynomic AG, Maik Müller und Fabian Peters, bestätigen grundsätzlich die abgegebene Prognose und erwarten weiterhin für das Gesamtjahr einen Konzernumsatz in einem Korridor von Mio. EUR 100,0 bis Mio. EUR 105,0 sowie eine EBIT-Marge zwischen 6-8%. Vor dem Hintergrund der weiter anziehenden Geschäftsdynamik und des konkreten Ausblicks auf das vierte Quartal hält der Vorstand jedoch die Zielerreichung am oberen Ende beider Prognosebandbreiten nach aktueller Einschätzung für gut erreichbar.
Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.
Jochen Fischer
FISCHER RELATIONS
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nynomic AG
|Am Marienhof 2
|22880 Wedel
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)4103 9308-0
|Fax:
|+49 (0)4103 9308-99
|E-Mail:
|info@nynomic.com
|Internet:
|www.nynomic.com
|ISIN:
|DE000A0MSN11
|WKN:
|A0MSN1
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900N912ADVTM1P292
|EQS News ID:
|2429092
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2429092 05.11.2026 CET/CEST
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