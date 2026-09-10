EQS-News: Nüssing setzt digitale Beschaffungsplattform für den technischen Grosshandel mit Intershop um

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Nüssing setzt digitale Beschaffungsplattform für den technischen Grosshandel mit Intershop um



10.09.2026 / 09:33 CET/CEST

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Nüssing setzt digitale Beschaffungsplattform für den technischen Grosshandel mit Intershop um

Fachgrosshändler ersetzt seine bisherige, selbst entwickelte Commerce-Lösung durch die Intershop Commerce Plattform

individuelle Funktionen und branchenspezifische Konfiguratoren werden auf die neue Plattform überführt und gezielt weiterentwickelt

geplantes Mitarbeiterportal soll Innen- und Aussendienst stärker in digitale Bestell- und Beratungsprozesse einbinden



Jena, 10. September 2026 – Die Intershop Communications AG, global agierender Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen für Hersteller, Grosshandel und Verbundgruppen, gewinnt mit Nüssing einen weiteren Kunden aus dem technischen Grosshandel. Der Fachgrosshändler für Fenster-, Tür- und Möbeltechnik sowie Werkzeuge und Arbeitsmittel migriert auf die Intershop Commerce Plattform, um seinen bestehenden Online-Shop zu einer modernen Beschaffungsplattform inklusive Kunden- und Mitarbeiterportal weiterentwickeln zu können.

Mit dem Plattformwechsel soll die technologische Basis des digitalen Geschäfts zukunftsfähig aufgestellt und gleichzeitig der interne Entwicklungs- und Wartungsaufwand reduziert werden. Der bisherige Online-Shop basiert auf einer zugekauften Codebasis und wurde über Jahre mit zahlreichen individuellen, selbst entwickelten Funktionen an Kunden- und Branchenanforderungen angepasst. Diese hohe Individualisierung bietet Nüssing wichtige Differenzierungsmerkmale, bindet jedoch zugleich interne Ressourcen für Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung. Auf Basis der Intershop Commerce Plattform sollen sich die eigenen Entwicklungsressourcen künftig stärker auf neue Funktionen und Services konzentrieren können.

„Mit unserem heutigen Online-Shop verfügen wir bereits über eine leistungsfähige digitale Lösung mit umfangreichen Funktionen, die über Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt wurde und von unseren Kunden täglich genutzt wird. Den bereits eingeschlagenen Weg vom Online-Shop hin zu einer umfassenden Beschaffungsplattform wollen wir konsequent fortsetzen. Mit Intershop haben wir dafür einen Partner gewählt, der uns die technologische Basis bietet, Bewährtes zu erhalten, bestehende Funktionen und Services gezielt auszubauen und neue Mehrwerte für unsere Kunden zu schaffen“, sagt Tobias Küpers, Digitale Services bei Nüssing. „Dabei verstehen wir die Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform vor allem als Unterstützung unseres Kerngeschäfts: dem kundenorientierten Produktionsverbindungshandel. Unser Anspruch ist es, persönliche Beratung, effiziente Prozesse und leistungsfähige digitale Services so miteinander zu verbinden, dass für unsere Kunden echte Mehrwerte in der täglichen Beschaffung entstehen.“



Branchenexpertise und Flexibilität überzeugen

Bei der Auswahl der neuen Commerce-Plattform waren für Nüssing neben einer leistungsfähigen technologischen Basis vor allem umfassende B2B-Expertise, Flexibilität für individuelle Anforderungen, ein lösungsorientierter Implementierungsansatz sowie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und offene Kommunikation auf Augenhöhe entscheidend. Intershop verfügt über langjährige Erfahrung im technischen Grosshandel und im Produktionsverbindungshandel. Auch das E/D/E (Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler), dem Nüssing als Mitglied angeschlossen ist, setzt für seine E-Commerce-Lösung SHOPcloud360 auf die Intershop Commerce Plattform. Damit konnte Intershop sowohl technologisch als auch mit einem tiefen Verständnis für die besonderen Anforderungen der Branche überzeugen.

Bei der Implementierung setzt Nüssing auf eine Kombination aus bewährten Funktionen und individueller Weiterentwicklung. Individuelle Funktionen des bisherigen Online-Shops werden auf die neue Intershop-Plattform überführt und künftig gezielt weiterentwickelt. Dazu zählen unter anderem branchenspezifische Anwendungen wie ein Fensterbankkonfigurator, mit dem Kunden Produkte passgenau für ihren jeweiligen Anwendungsfall konfigurieren können.

„Die Digitalisierung im technischen Grosshandel lebt davon, bestehende Stärken mit neuen Möglichkeiten zu verbinden. Nüssing bringt eine klare Vorstellung davon mit, wie digitale Services künftig Kunden und Vertrieb noch besser unterstützen können. Wir freuen uns darauf, diese Vision gemeinsam in die Praxis umzusetzen“, sagt Peter Dietrich, VP Sales DACH bei Intershop.



Mitarbeiterportal soll Vertrieb und Kunden enger verzahnen

Mit der Migration auf die Intershop Commerce Plattform baut Nüssing sein digitales Angebot schrittweise weiter aus. Ein zentraler Baustein ist dabei auch ein Mitarbeiterportal, das Innen- und Aussendienst künftig im täglichen Kundenkontakt unterstützen soll. Mitarbeiter sollen über die Plattform auf relevante Produkt-, Kunden- und Bestellinformationen zugreifen und gemeinsam mit Kunden Bestellungen erfassen können.

Damit verbindet Nüssing persönliche Beratung mit digitalen Prozessen und schafft die Grundlage dafür, Kunden und Vertriebsmitarbeiter künftig über eine gemeinsame Plattform noch enger zusammenzubringen.





Über die Nüssing GmbH:

Die Nüssing GmbH ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 600 Mitarbeitern an 18 Standorten in Deutschland. Als Vollsortimenter werden seit mehr als 55 Jahren Kunden aus Industrie, Handwerk und Kommunen in den Bereichen Beschlagsysteme für Fenster, Tür und Möbel sowie Bauelemente, Schliess- und Sicherheitstechnik, Werkzeuge und Betriebseinrichtung betreut. Erfahren Sie mehr unter www.nuessing.de

Über Intershop:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) ist ein global agierender Anbieter von Agentic-Commerce-Lösungen, mit denen B2B-Unternehmen ihren Vertrieb digitalisieren. Mehr als 300 Hersteller, Grosshändler und Verbundgruppen weltweit vertrauen auf Intershop, um Commerce-Prozesse über Märkte, Marken, Geschäftsmodelle und Kanäle hinweg effizient zu steuern und zu automatisieren. Mit konsequentem B2B-Fokus und einer Plattform, die auf anspruchsvolle Commerce-Szenarien zugeschnitten ist, hilft Intershop Unternehmen wie Atlas Copco, Kubota, Würth, Musgrave und RAJA, ihre Online-Umsätze zu steigern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken.

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