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25.08.2026 10:00:04

EQS-News: Novogenia setzt neue Massstäbe mit US-Einführung des erweiterten Methylierungstests MGT Plus und baut internationales Produktportfolio aus

Novogenia
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EQS-News: Novogenia AG / Schlagwort(e): Produkteinführung
Novogenia setzt neue Massstäbe mit US-Einführung des erweiterten Methylierungstests MGT Plus und baut internationales Produktportfolio aus

25.08.2026 / 10:00 CET/CEST
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Corporate News

Novogenia setzt neue Massstäbe mit US-Einführung des erweiterten Methylierungstests MGT Plus und baut internationales Produktportfolio aus

München, 25. August 2026 - Die Novogenia AG (Börsenkürzel: 7V0, ehemals Darwin AG), ein internationales Gesundheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf Humangenetik und Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte, gibt den Marktstart für seinen neuen Methylierungstest MGT Plus in den USA bekannt. Mit der Einführung bauen Novogenia und der US-Partner 10X Health die gemeinsame Produktpipeline weiter aus und stärken ihre internationale Zusammenarbeit im Bereich innovativer Genanalysen und Longevity. Methylierung ist ein grundlegender biochemischer Prozess, der an zahlreichen Stoffwechsel- und Regulationsvorgängen des menschlichen Körpers beteiligt ist. Als integraler Bestandteil zentraler Stoffwechselwege kann sie die Funktion und Verarbeitung einer Vielzahl biologischer Moleküle, inklusive Vitaminen und Neurotransmittern, massgeblich beeinflussen.

Während marktübliche Tests nur eine begrenzte Zahl relevanter Gene analysieren, umfasst MGT Plus insgesamt 27 Gene. Der deutlich grössere Analyseumfang liefert ein umfassenderes Bild der Methylierungsprozesse in sechs miteinander verbundenen biologischen Prozessen, darunter Energie- und Nährstoffstoffwechsel, Stress- und Neurotransmitterregulation sowie Gefäss-, Immun- und Zellgesundheit. MGT Plus erweitert die Möglichkeiten zur Analyse methylierungsrelevanter Stoffwechselwege und gewährt präzisere Einblicke in zentrale biochemische Prozesse.

„Mit MGT Plus schaffen wir die Grundlage für eine umfassendere Betrachtung biochemischer Methylierungsprozesse. Der deutlich erweiterte Analyseumfang ermöglicht eine differenziertere Betrachtung genetischer Faktoren, die an methylierungsrelevanten Stoffwechselwegen im Körper beteiligt sind, und eröffnet damit neue Möglichkeiten für personalisierte Präventions- und Gesundheitsstrategien. Die enge Zusammenarbeit mit unserem US-Partner 10X Health unterstreicht unseren Anspruch, wissenschaftliche Innovationen international verfügbar zu machen und die Weiterentwicklung personalisierter Präventionsansätze aktiv voranzutreiben“, sagt Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Novogenia AG.

Der globale Direct-to-Consumer-Testing-Markt verzeichnet ein starkes Wachstum: 2025 erreichte das Marktvolumen bereits rund 4,7 Milliarden US-Dollar und soll bis 2033 auf mehr als 16,0 Milliarden US-Dollar anwachsen. Besonders dynamisch entwickelt sich dabei der Bereich genetischer Tests, der mit einem Anteil von über 40 Prozent bereits heute das grösste Segment des Marktes darstellt. Nordamerika nimmt dabei eine führende Rolle ein und machte 2025 mit rund 50 Prozent etwa die Hälfte des globalen Marktvolumens aus. Getrieben wird diese Entwicklung insbesondere durch das wachsende Interesse an personalisierten Gesundheitsinformationen, Prävention und individuell zugeschnittenen Gesundheitsangeboten.

 

Über die Novogenia AG

Die „Novogenia Gruppe“ (d.h. Novogenia AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Novogenia agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Novogenia Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://novogenia.com/de/novogenia-ag

 

Kontakt

Novogenia AG
Brienner Str. 7
80333 München
Tel: +49 89 - 20 500 450
investor.relations@novogenia.com		 Medienkontakt
MC Services AG
Katja Arnold, Dr. Fotini Vogiatzi
Tel.: +49 89 - 210 228-0
novogenia@mc-services.eu
 
 

 


25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2387718  25.08.2026 CET/CEST

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