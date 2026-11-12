EQS-News: Novogenia beteiligt sich mit DNA-Analytik und personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln an geplanter klinischer Studie der 10XREVIV-Initiative

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Novogenia beteiligt sich mit DNA-Analytik und personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln an geplanter klinischer Studie der 10XREVIV-Initiative



12.11.2026 / 13:00 CET/CEST

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Novogenia beteiligt sich mit DNA-Analytik und personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln an geplanter klinischer Studie der 10XREVIV-Initiative

Geplante Studie in Abu Dhabi verbindet genetische Analysen mit bedarfsgerechter Nährstoffversorgung bei GLP-1-Therapien

Novogenia übernimmt im Rahmen der geplanten Studie DNA-Analysen, deren Auswertung sowie die Entwicklung und Produktion individuell abgestimmter Nahrungsergänzungsmittel

Studienkonzept sieht zunächst 500 Teilnehmende in Abu Dhabi vor

10XREVIV-Initiative ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Novogenia

München, 12. November 2026 - Die Novogenia AG (Börsenkürzel: 7V0), ein internationales Gesundheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte, gibt die exklusive Beteiligung als Technologie- und Herstellungspartner an einer geplanten klinischen Studie im Rahmen der 10XREVIV-Initiative in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt.

Für die Studie übernimmt Novogenia die DNA-Analysen und deren Auswertung sowie die Entwicklung und Herstellung der darauf basierenden personalisierten Nahrungsergänzungsmittel für die Studienteilnehmenden. Die geplante Studie ist Teil der bereits angekündigten Initiative mit den Gesundheitspartnern M42, 10X Health und REVIV Global.

„Die 10XREVIV-Initiative ist ein wichtiger Bestandteil unserer internationalen Wachstumsstrategie. Mit unserer Beteiligung an der geplanten Studie bringen wir unsere Kernkompetenzen in der genetischen Analyse und der Herstellung personalisierter Nahrungsergänzungsmittel in ein wissenschaftliches Studienkonzept ein. Die Untersuchung soll Erkenntnisse darüber liefern, welchen ergänzenden Nutzen eine individuell abgestimmte Nährstoffversorgung für Menschen unter GLP-1-Therapie haben kann. Darin sehen wir einen wichtigen Ansatz, unsere Technologien im internationalen Gesundheitsmarkt einzusetzen“, erklärte Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Novogenia AG.

Personalisierte Ernährung als ergänzender Ansatz bei GLP-1-Therapien

Im Rahmen der 10XREVIV-Initiative haben die zu M42 gehörende Auftragsforschungsorganisation Insights Research Organization and Solutions (IROS) und 10XREVIV eine klinische Studie angekündigt, die den potenziellen Nutzen personalisierter Nahrungsergänzungsmittel bei Patientinnen und Patienten unter GLP-1-Therapie untersuchen soll. GLP-1-basierte Medikamente gewinnen insbesondere im Gewichtsmanagement zunehmend an Bedeutung. Das Studienkonzept sieht zunächst 500 Teilnehmende in Abu Dhabi vor. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit eine individuell abgestimmte Nährstoffversorgung ergänzend zur Standardversorgung den Ernährungsstatus, den Muskel- und Fettanteil des Körpers sowie das Wohlbefinden der Studienteilnehmenden, insbesondere ihre Lebensqualität und Müdigkeit, und die konsequente Einhaltung der Therapie positiv beeinflussen kann.

Novogenia übernimmt im Rahmen der geplanten Studie die DNA-Analysen der Teilnehmenden sowie die Auswertung der Ergebnisse. Auf dieser Grundlage entwickelt und produziert das Unternehmen die individuell abgestimmten Nahrungsergänzungsmittel für die Studienteilnehmenden. Damit leistet Novogenia einen wesentlichen Beitrag zur technischen Umsetzung und Produktion im Rahmen der Studie und bringt ihre langjährige Expertise in der Humangenetik sowie in der Entwicklung personalisierter Gesundheitsprodukte ein.

Internationales Wachstum und neue Marktpotenziale

Die 10XREVIV-Initiative in Abu Dhabi ist Teil der bereits kommunizierten internationalen Wachstumsstrategie des Kerngeschäfts von Novogenia. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seine Technologien zur genetischen Analyse und seine personalisierten Gesundheitsprodukte verstärkt in internationalen Märkten einzusetzen. Zu den bereits getroffenen Vorbereitungen für den Nahen Osten zählen die Anpassung der Produkte an regionale Anforderungen sowie die erfolgreich abgeschlossene Halal-Zertifizierung.

Der operative Start der 10XREVIV-Initiative fällt in eine Phase starken Wachstums des globalen Marktes für GLP-1-basierte Therapien. Marktprognosen zufolge dürfte das Marktvolumen von rund 66 Milliarden USD im Jahr 2025 auf mehr als 185 Milliarden USD bis 2033 steigen[1]. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Therapien gewinnt auch eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung an Bedeutung. Eine 2025 veröffentlichte US-Studie mit mehr als 460 000 Erwachsenen, denen eine GLP-1-Therapie verschrieben wurde, dokumentierte bei 22,4 % innerhalb eines Jahres erstmals einen Nährstoffmangel oder eine damit verbundene Komplikation. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer bedarfsgerechten Nährstoffversorgung während einer GLP-1-Therapie, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Faktoren zur Entstehung von Nährstoffdefiziten beitragen können.

Für Novogenia eröffnen sich dadurch neue Perspektiven, ihre Expertise in der genetischen Analyse und der Herstellung personalisierter Nahrungsergänzungsmittel in innovative Versorgungskonzepte einzubringen und ihre Präsenz im internationalen Gesundheitsmarkt weiter auszubauen. Mit der Einbindung in das Studienkonzept knüpft Novogenia an die bereits kommunizierte strategische Ausrichtung der 10XREVIV-Initiative an und stärkt ihre Position als Technologie- und Produktionspartner im Bereich der personalisierten Gesundheitsversorgung.

Über die Novogenia AG

Die „Novogenia Gruppe“ (d.h. Novogenia AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Novogenia agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Novogenia Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech , Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://novogenia.com/de/novogenia-ag

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[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/glp-1-receptor-agonist-market