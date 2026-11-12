Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’149 0.6%  SPI 21’311 0.6%  Dow 52’297 -0.4%  DAX 26’772 0.4%  Euro 0.9234 -0.1%  EStoxx50 6’399 0.1%  Gold 3’877 -2.8%  Bitcoin 59’525 -3.3%  Dollar 0.8350 0.2%  Öl 96.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Alcon43249246Partners Group2460882Novartis1200526Ypsomed1939699Lonza1384101Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Erdöl fürs Portfolio: So investiert man in das schwarze Gold
Tech-Tipp: So entlockt man Google Maps mehr Funktionen
Novartis: Rhapsido überzeugt mit anhaltender Wirkung bei chronischer Nesselsucht
Enel-Aktie: Energieversorger steigert Ergebnis mit Hilfe seiner Märkte in Spanien und Amerika
Intershop-Aktie im Fokus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
Suche...

Novogenia Aktie 114401143 / DE000A3C35W0

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2026 13:00:03

EQS-News: Novogenia beteiligt sich mit DNA-Analytik und personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln an geplanter klinischer Studie der 10XREVIV-Initiative

Novogenia
6.15 EUR -3.15%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Novogenia AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Novogenia beteiligt sich mit DNA-Analytik und personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln an geplanter klinischer Studie der 10XREVIV-Initiative

12.11.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Novogenia beteiligt sich mit DNA-Analytik und personalisierten Nahrungsergänzungsmitteln an geplanter klinischer Studie  der 10XREVIV-Initiative

  • Geplante Studie in Abu Dhabi verbindet genetische Analysen mit bedarfsgerechter Nährstoffversorgung bei GLP-1-Therapien
  • Novogenia übernimmt im Rahmen der geplanten Studie DNA-Analysen, deren Auswertung sowie die Entwicklung und Produktion individuell abgestimmter Nahrungsergänzungsmittel
  • Studienkonzept sieht zunächst 500 Teilnehmende in Abu Dhabi vor
  • 10XREVIV-Initiative ist Teil der internationalen Wachstumsstrategie von Novogenia

München, 12. November 2026 - Die Novogenia AG (Börsenkürzel: 7V0), ein internationales Gesundheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte, gibt die exklusive Beteiligung als Technologie- und Herstellungspartner an einer geplanten klinischen Studie im Rahmen der 10XREVIV-Initiative in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, bekannt.

Für die Studie übernimmt Novogenia die DNA-Analysen und deren Auswertung sowie die Entwicklung und Herstellung der darauf basierenden personalisierten Nahrungsergänzungsmittel für die Studienteilnehmenden. Die geplante Studie ist Teil der bereits angekündigten Initiative mit den Gesundheitspartnern M42, 10X Health und REVIV Global.

„Die 10XREVIV-Initiative ist ein wichtiger Bestandteil unserer internationalen Wachstumsstrategie. Mit unserer Beteiligung an der geplanten Studie bringen wir unsere Kernkompetenzen in der genetischen Analyse und der Herstellung personalisierter Nahrungsergänzungsmittel in ein wissenschaftliches Studienkonzept ein. Die Untersuchung soll Erkenntnisse darüber liefern, welchen ergänzenden Nutzen eine individuell abgestimmte Nährstoffversorgung für Menschen unter GLP-1-Therapie haben kann. Darin sehen wir einen wichtigen Ansatz, unsere Technologien im internationalen Gesundheitsmarkt einzusetzen“, erklärte Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Novogenia AG.

Personalisierte Ernährung als ergänzender Ansatz bei GLP-1-Therapien

Im Rahmen der 10XREVIV-Initiative haben die zu M42 gehörende Auftragsforschungsorganisation Insights Research Organization and Solutions (IROS) und 10XREVIV eine klinische Studie angekündigt, die den potenziellen Nutzen personalisierter Nahrungsergänzungsmittel bei Patientinnen und Patienten unter GLP-1-Therapie untersuchen soll. GLP-1-basierte Medikamente gewinnen insbesondere im Gewichtsmanagement zunehmend an Bedeutung. Das Studienkonzept sieht zunächst 500 Teilnehmende in Abu Dhabi vor. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit eine individuell abgestimmte Nährstoffversorgung ergänzend zur Standardversorgung den Ernährungsstatus, den Muskel- und Fettanteil des Körpers sowie das Wohlbefinden der Studienteilnehmenden, insbesondere ihre Lebensqualität und Müdigkeit, und die konsequente Einhaltung der Therapie positiv beeinflussen kann.

Novogenia übernimmt im Rahmen der geplanten Studie die DNA-Analysen der Teilnehmenden sowie die Auswertung der Ergebnisse. Auf dieser Grundlage entwickelt und produziert das Unternehmen die individuell abgestimmten Nahrungsergänzungsmittel für die Studienteilnehmenden. Damit leistet Novogenia einen wesentlichen Beitrag zur technischen Umsetzung und Produktion im Rahmen der Studie und bringt ihre langjährige Expertise in der Humangenetik sowie in der Entwicklung personalisierter Gesundheitsprodukte ein.

Internationales Wachstum und neue Marktpotenziale

Die 10XREVIV-Initiative in Abu Dhabi ist Teil der bereits kommunizierten internationalen Wachstumsstrategie des Kerngeschäfts von Novogenia. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seine Technologien zur genetischen Analyse und seine personalisierten Gesundheitsprodukte verstärkt in internationalen Märkten einzusetzen. Zu den bereits getroffenen Vorbereitungen für den Nahen Osten zählen die Anpassung der Produkte an regionale Anforderungen sowie die erfolgreich abgeschlossene Halal-Zertifizierung.

Der operative Start der 10XREVIV-Initiative fällt in eine Phase starken Wachstums des globalen Marktes für GLP-1-basierte Therapien. Marktprognosen zufolge dürfte das Marktvolumen von rund 66 Milliarden USD im Jahr 2025 auf mehr als 185 Milliarden USD bis 2033 steigen[1]. Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Therapien gewinnt auch eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung an Bedeutung. Eine 2025 veröffentlichte US-Studie mit mehr als 460 000 Erwachsenen, denen eine GLP-1-Therapie verschrieben wurde, dokumentierte bei 22,4 % innerhalb eines Jahres erstmals einen Nährstoffmangel oder eine damit verbundene Komplikation. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer bedarfsgerechten Nährstoffversorgung während einer GLP-1-Therapie, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Faktoren zur Entstehung von Nährstoffdefiziten beitragen können.

Für Novogenia eröffnen sich dadurch neue Perspektiven, ihre Expertise in der genetischen Analyse und der Herstellung personalisierter Nahrungsergänzungsmittel in innovative Versorgungskonzepte einzubringen und ihre Präsenz im internationalen Gesundheitsmarkt weiter auszubauen. Mit der Einbindung in das Studienkonzept knüpft Novogenia an die bereits kommunizierte strategische Ausrichtung der 10XREVIV-Initiative an und stärkt ihre Position als Technologie- und Produktionspartner im Bereich der personalisierten Gesundheitsversorgung.

Über die Novogenia AG

Die „Novogenia Gruppe“ (d.h. Novogenia AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Novogenia agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Novogenia Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://novogenia.com/de/novogenia-ag

Kontakt

Novogenia AG
Brienner Str. 7
80333 München
Tel: +49 89 - 20 500 450
investor.relations@novogenia.com		 Medienkontakt
MC Services AG
Katja Arnold, Dr. Fotini Vogiatzi
Tel.: +49 89 - 210 228-0
novogenia@mc-services.eu
 
 

[1] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/glp-1-receptor-agonist-market


12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2433766  12.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12.11.26 Logo WHS D-Wave Quantum: +611 % Aufträge – Aktie stürzt 9 % ab!
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
12.11.26 Europäische Grossbanken im Wandel
12.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
12.11.26 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
12.11.26 SMI-Anlegern fehlt der Mut
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.87 SDBNJU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag im Plus
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert
Swisscom-Aktie fester: WEKO verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
DocMorris-Aktie verbucht Gewinne: Umsatzprognose dank beschleunigtem Rezeptgeschäft erhöht
Home Depot Aktie News: Home Depot gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.