Novem Gruppe Aktie 112575197 / LU2356314745
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09.10.2026 16:30:03
EQS-News: Novem Group S.A.: Changes in Management Board
|
EQS-News: Novem Group S.A.
/ Key word(s): Personnel
Novem Group S.A.: Changes in Management Board
Luxembourg, 09 October 2026 – The Supervisory Board of Novem Group S.A. has accepted Florian Sandner’s request to step down from his position as Chief Operating Officer (COO) prior to the end of his term and at his own request.
His current areas of responsibility will be allocated among the remaining members of the Management Board.
The Supervisory Board of Novem Group S.A. regrets Florian Sandner’s decision and would like to express its sincere appreciation for the successful and trusted cooperation over the past years.
About Novem
Luxembourg-headquartered Novem is a developer and supplier of exclusive trim elements and decorative functional components for mobility. As the global leader in high-end car interiors, the Company also leverages its expertise in the premium exterior trim market and further diversifies its portfolio into adjacent mobility segments. Across the range of key materials such as genuine wood, aluminium, carbon and premium synthetics, Novem offers unrivalled quality, technology and innovation to a globally diversified customer base including all major premium carmakers worldwide. Founded in 1947 in Vorbach, Germany, the Company has continuously expanded its global footprint in the Czech Republic, Germany, Slovenia, Honduras, Mexico, the USA and China. Novem employs about 4,100 people at 12 locations and achieved revenue of around €511 million in FY 2025/26.
For more information, please visit www.novem.com.
09.10.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Novem Group S.A.
|19, rue Edmond Reuter
|L-5326 Contern
|Luxemburg
|ISIN:
|LU2356314745
|WKN:
|A3CSWZ
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange
|LEI Code:
|222100KIY63U7PV8N251
|EQS News ID:
|2413448
|End of News
|EQS News Service
|
2413448 09.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Novem Gruppe
|
16:30
|EQS-News: Novem Group S.A.: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)
|
16:30
|EQS-News: Novem Group S.A.: Changes in Management Board (EQS Group)
|
20.08.26
|EQS-News: Novem Group S.A.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu (EQS Group)
|
20.08.26
|EQS-News: Novem Group S.A.: Annual General Meeting approves all items on the agenda (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: Partnership between Novem and GPAINNOVA for the implementation of DLyte® technology (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: Partnerschaft zwischen Novem und GPAINNOVA für den Einsatz der DLyte®-Technologie (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-News: Novem Group S.A.: Q1 2026/27 figures show revenue growth (EQS Group)
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30.07.26
|EQS-News: Novem Group S.A.: Q1 2026/27 Ergebnis zeigt Umsatzwachstum (EQS Group)
Analysen zu Novem Gruppe
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