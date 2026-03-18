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18.03.2026 18:15:43

EQS-News: Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025

Northern Data
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EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025

18.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Northern Data Group veröffentlicht geprüfte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025

Frankfurt/Main – 18. März 2026Northern Data AG (ETR: NB2) (“Northern Data Group” oder die “Gruppe”) ein führender Anbieter von KI und High-Performance Computing (HPC)-Lösungen, hat heute seinen Geschäftsbericht 2025 einschliesslich der geprüften Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr veröffentlicht. Der Geschäftsbericht 2025 ist unter „Publikationen“ im Investor-Relations-Bereich der Website von Northern Data verfügbar.

Die Finanzergebnisse wurden von Liebhart & Kollegen, Stuttgart – seit 2023 Wirtschaftsprüfer der Gruppe – geprüft.

About Northern Data Group:

Northern Data AG(ETR:NB2) ist ein führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Northern Data betreibt über seine Tochtergesellschaft Taiga Cloud einen der grössten GPU-Cluster Europas. Das Tochterunternehmen Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an acht globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.

  

Investor Relations:
Jose Cano
Vice President, Investor Relations
E-Mail: ir@northerndata.de

 

Haftungsausschluss:

Diese IR-Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen für das Eintreten zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen beschriebenen abweichen, unter anderem aufgrund von Veränderungen des allgemeinen Wirtschafts- und Wettbewerbsumfelds, Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen, Änderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere in Bezug auf Steuergesetze und -vorschriften, die das Unternehmen betreffen, und andere Faktoren. Weder das Unternehmen noch eines seiner verbundenen Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.


18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Data AG
An der Welle 3
60322 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northerndata.de
Internet: www.northerndata.de
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2293922

 
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