EQS-News: Northern Data AG – personelle Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand

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Northern Data AG – personelle Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand



18.07.2026 / 08:00 CET/CEST

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Northern Data AG – personelle Wechsel in Aufsichtsrat und Vorstand

Frankfurt am Main – 18. Juli 2026 – Die Northern Data AG (ETR: NB2) („Northern Data Group“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing-Lösungen (HPC), gab heute personelle Wechsel im Aufsichtsrat und im Vorstand bekannt.

Wechsel im Aufsichtsrat

Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder, Bertram Pachaly und Dr. Bernd Hartmann, sind mit Wirkung zum 17. Juli 2026 ausgeschieden.

Die Gesellschaft hat beim Amtsgericht Frankfurt am Main beantragt, Dr. Tyler Hughes und Stephen Noonan mit Wirkung zum 18. Juli 2026 und bis zum Ende der Hauptversammlung am 25. August 2026 zu Aufsichtsratsmitgliedern zu bestellen. Dr. Tyler Hughes und Stephen Noonan sind Mitarbeiter der RUM Group Inc., der indirekten Mehrheitsaktionärin der Northern Data AG, und werden sich auf der bevorstehenden Hauptversammlung zur Wiederwahl als Aufsichtsratsmitglieder stellen.

Dr. Tyler Hughes ist seit August 2021 als Chief Operating Officer der RUM Group Inc. (ehemals Rumble Inc.) tätig. Vor seinem Eintritt in die RUM Group war er fast ein Jahrzehnt lang in der Pharmaindustrie bei Bayer tätig, wo er verschiedene leitende strategische sowie operative Funktionen übernommen hat. Zuletzt leitete er das Marketing für das neue Geschäftsfeld für KI-basierte Unternehmenssoftware von Bayer. Dr. Tyler Hughes hat mit Schwerpunkt Nuklearmedizin in Physik promoviert und hält einen mit Auszeichnung abgeschlossenen Bachelor of Science in Physik von der University of British Columbia.

Stephen Noonan ist seit 2021 als Executive Vice President Corporate Development bei der RUM Group Inc. tätig. Vor seinem Eintritt in die RUM Group war er mehr als drei Jahrzehnte lang in der Technologiebranche tätig, unter anderem in Führungspositionen bei Telcordia Technologies und Ericsson. Noonan hat einen Bachelor of Business Administration (Finanzwesen) der Hofstra University und einen MBA der Seton Hall University.

Wechsel im Vorstand

Darüber hinaus wurde Rudolf Haas, seit 2024 Chief Legal Officer bei Northern Data, vom Aufsichtsrat in den Vorstand des Unternehmens berufen. Rudolf Haas wird weiterhin den Rechtsbereich des Konzerns leiten und eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie voranzutreiben. Vor seinem Eintritt bei Northern Data war Rudolf Haas als Partner bei King & Wood Mallesons in Frankfurt tätig, wo er seit 2017 auch die Position des Managing Directors für den deutschen Geschäftsbereich innehatte.

Dr. Tom Oliver Schorling, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Northern Data AG:

„Im Namen des Aufsichtsrats von Northern Data danke ich Herrn Pachaly und Herrn Dr. Hartmann für ihren wertvollen Beitrag und ihre langjährige Verantwortung für das Unternehmen. Ich möchte Herrn Dr. Hughes und Herrn Noonan im Aufsichtsrat sowie Herrn Haas im Vorstand von Northern Data herzlich willkommen heissen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen, während wir das nächste spannende Kapitel des Unternehmens in Angriff nehmen.“

Über Northern Data, jetzt Quake AI:

Northern Data AG (ETR: NB2) ist jetzt Teil von Quake AI, einem führender Anbieter von Full-Stack-Lösungen für Künstliche Intelligenz und High Performance Computing (HPC). Das Unternehmen nutzt ein Netzwerk hochdichter, flüssiggekühlter, GPU-basierter Technologien, um die innovativsten Unternehmen weltweit zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC als Motor technologischer und gesellschaftlicher Transformation ein.

Das Unternehmen betreibt über sein Taiga Cloud Geschäft einen der grössten GPU-Cluster Europas. Der Geschäftsbereich Ardent Data Centers verfügt über rund 250 MW installierte oder bis 2027 in Betrieb gehende Leistungskapazität an zehn globalen Rechenzentrumsstandorten. Northern Data hat Zugang zu modernsten Chips und Hardware für maximale Leistung und Effizienz. Unsere Kunden profitieren in jeder Phase von der Expertise unserer erstklassigen Technologen und Ingenieure für eine schnelle und flexible Implementierung. Weitere Informationen finden Sie unter northerndata.de.

Investor Relations

Jose Cano

Vice President, Investor Relations

E-Mail: ir@northerndata.de