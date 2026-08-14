EQS-News: NORMA Group startet zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Gesamtvolumen von rund 208 Millionen Euro

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NORMA Group startet zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Gesamtvolumen von rund 208 Millionen Euro



14.08.2026 / 07:19 CET/CEST

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NORMA Group startet zweites öffentliches Aktienrückkaufangebot mit einem Gesamtvolumen von rund 208 Millionen Euro Öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 9.306.487 Aktien zu einem Preis von je 22,35 Euro

Der angebotene Preis enthält eine Prämie von 25,47 % auf den Mittelwert der Schlusskurse für die Aktie der NORMA Group SE im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten drei Monaten

Das zweite öffentliche Aktienrückkaufangebot markiert den letzten Schritt der angekündigten Kapitalrückführung von insgesamt rund 260 Mio. Euro und unterstreicht die konsequente Kapitalallokation der NORMA Group

Im Rahmen einer Schlussverteilung können Aktien bis zum Erreichen des Gesamtvolumens von rund 208 Mio. Euro von der Gesellschaft erworben werden Maintal, 14. August 2026 – Die NORMA Group setzt die im Februar 2026 angekündigte Kapitalrückführung an die Aktionäre weiter um. Am 17. August 2026 startet das zweite öffentliche Aktienrückkaufangebot mit einem Gesamtvolumen von rund 208 Mio. Euro. Zusammen mit dem im Frühjahr 2026 abgeschlossenen Aktienrückkauf in Höhe von rund 53 Mio. Euro soll diese weitere Massnahme die angekündigte Kapitalrückführung an die Aktionäre in Höhe von insgesamt rund 260 Mio. Euro abschliessen und die klare Kapitalallokation der NORMA Group unterstreichen. Die Gesellschaft unterbreitet den Aktionären ein öffentliches Angebot zum Rückkauf von bis zu 9.306.487 Stück NORMA Group SE Aktien zum Preis von je 22,35 Euro pro Aktie. Dies entspricht einer Prämie in Höhe von 25,47 Prozent auf den Mittelwert der Schlusskurse für die Aktie der NORMA Group SE im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse in den letzten drei Monaten bis zum 13. August 2026. Auf den Schlusskurs der Aktie der NORMA Group SE am 30. Juni 2026, dem Tag vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die nun angekündigte Massnahme, beträgt die Prämie sogar 27,42 Prozent. Der Angebotspreis liegt innerhalb der unabhängig und nach dem Standard IDW S1 zum Stichtag 13. August 2026 neu ermittelten Wertspannen pro Aktie. Der Vorstand geht davon aus, diese im Rahmen der Transformation zu NewNORMA in der Zukunft noch weiter steigern zu können. Das Angebotsvolumen in Höhe von rund 208 Millionen Euro bzw. bis zu 9.306.487 Aktien entspricht rund 29,21 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der NORMA Group SE (32,45 Prozent der sich im Umlauf befindlichen Aktien ohne eigene Aktien). Die im Rahmen des Angebots erworbenen Aktien werden entsprechend des Hauptversammlungsbeschlusses vom 1. Juli 2026 nach Abschluss der Transaktion eingezogen. Dadurch wird das Grundkapital der Gesellschaft um den Nominalbetrag der mit dem Angebot von der NORMA Group SE erworbenen Aktien herabgesetzt. Vorstandsvorsitzende Birgit Seeger: „Mit diesem zweiten Aktienrückkauf möchten wir die angekündigte Kapitalrückführung abschliessen. Wir beteiligen unsere Aktionäre konsequent an unserer strategischen Portfolioausrichtung und setzen zugleich ein klares Zeichen für disziplinierte Kapitalallokation. Damit schaffen wir eine klare Kapitalstruktur für die Weiterentwicklung der NewNORMA zum Industrial Powerhouse für Verbindungstechnik. Die Prämie von 25,47 % auf den Mittelwert der Schlusskurse in den letzten drei Monaten halten wir für angemessen. Sie liegt innerhalb der nach IDW S1 zum Stichtag 13. August 2026 neu ermittelten Wertspannen pro Aktie und innerhalb der seitens der Hauptversammlung eingeräumten Prämie von bis zu 30 %. Die Wertspannen des IDW S1 Gutachtens reflektieren nur den Stand der bereits initiierten Massnahmen, jedoch noch nicht die sich aus heutiger Sicht ergebenden weiteren Möglichkeiten, die wir im Rahmen der Transformation zu NewNORMA erwarten. Erste Details zur Umsetzung unserer Strategie werden wir im Rahmen eines Strategy Updates am 19. Oktober 2026 mitteilen.“ Die Annahmefrist für das Angebot beginnt am 17. August 2026 (00:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit) und endet am 15. September 2026 (23:59 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit). Während dieser Zeit können Aktionäre ihre Aktien andienen. Die Ausgestaltung des Angebots orientiert sich an dem Hauptversammlungsbeschluss, eine Ausschüttung von nahezu 208 Mio. Euro zu erzielen und trägt zugleich dem Ziel der NORMA Group Rechnung, die Interessen von Kleinaktionären angemessen zu berücksichtigen. Den NORMA Group SE Aktionären stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine NORMA Group Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 19:6 sind 19 Andienungsrechte erforderlich, um das öffentliche Aktienrückkaufangebot für 6 NORMA Group SE Aktien annehmen zu können. An der Frankfurter Wertpapierbörse wird zudem ein Handel der Andienungsrechte eingerichtet. Somit haben NORMA Group SE Aktionäre die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräussern, soweit sie an dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot nicht oder nur teilweise teilnehmen möchten. Ebenso haben sie die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr NORMA Group SE Aktien andienen möchten als sie es auf Basis der ihnen zugebuchten Andienungsrechte tun könnten. Die Andienungsrechte werden Aktionären auf ihren Aktienbestand am 19. August 2026 eingebucht und können ab dem 20. August 2026 unter der eingerichteten Andienungsrechte-ISIN DE000A41YH53 bzw. Andienungsrechte-WKN A41YH5 bis zum 10. September 2026 gehandelt werden. Aktionären steht ferner die Möglichkeit offen, während der Annahmefrist Aktien im Rahmen einer Schlussverteilung anzudienen. Für die Andienung der Aktien im Rahmen der Schlussverteilung sind die Andienungsrechte nicht erforderlich. Die im Rahmen der Schlussverteilung angedienten Aktien werden jedoch nur berücksichtigt, soweit das maximale Rückkaufvolumen von bis zu 9.306.487 Aktien nicht ausgeschöpft ist und die Gesellschaft noch Aktien unter diesem Angebot erwerben kann. Näheres regelt die Angebotsunterlage. Die Vorstandsvorsitzende Frau Birgit Seeger, das Vorstandsmitglied Dr. Daniel Heymann und der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Mark Wilhelms beabsichtigen nicht, von ihnen gehaltene Aktien zum Rückerwerb anzudienen. Sie werden aber voraussichtlich die ihnen zugeteilten Andienungsrechte im Rahmen des Andienungsrechtehandels zur Veräusserung anbieten. Die vollständige Angebotsunterlage der Gesellschaft sowie weitere Informationen werden vor Beginn der Annahmefrist im Bundesanzeiger und auf der Website der NORMA Group veröffentlicht. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform.

Presse- und Investorenkontakt Pia-Maria Görner Director Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability

E-Mail: pia-maria.goerner@normagroup.com

Tel.: +49 177 308 54 02 Über NORMA Group Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnik. Mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Fahrzeugen mit konventionellen wie alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen, in Energie- und Infrastruktursystemen, in Maschinenbau, Pharma, Landwirtschaft sowie in Haushaltsgeräten und Gebäuden. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 19 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX. Haftungsausschluss Diese Mitteilung darf nicht in Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstossen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde. 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Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die die NORMA Group SE betreffen, oder durch andere Faktoren. Die NORMA Group SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Hinweise für NORMA Group-Aktionäre in den Vereinigten Staaten Das Aktienrückkaufangebot bezieht sich auf Wertpapiere eines Nicht-US-Unternehmens, das in Deutschland gegründet ist und seinen Sitz in Deutschland hat. Das Angebot unterliegt den für in Deutschland börsennotierte Gesellschaften geltenden Offenlegungspflichten, Gesetzen und Standards, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von denen in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Dementsprechend wurden die Angebotsunterlagen nach den in Deutschland üblichen Standards und deutscher Marktpraxis erstellt, um den in Deutschland geltenden Anforderungen zu entsprechen. Die Finanzinformationen zu der Gesellschaft, die auf der Website der Gesellschaft zur Einsicht verfügbar sind, wurden nicht nach den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt und sind daher möglicherweise nicht mit Finanzinformationen zu US Gesellschaften vergleichbar. US Aktionäre sollten beachten, dass die NORMA Group SE Aktien nicht an einer US Wertpapierbörse notiert sind und die NORMA Group SE nicht den periodischen Berichtspflichten des US Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung (der „US Exchange Act“) unterliegt und weder Berichte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (US Securities and Exchange Commission) nach dem US Exchange Act einreicht noch dazu verpflichtet ist. Das Aktienrückkaufangebot unterliegt nicht den Offenlegungs- und sonstigen Verfahrensanforderungen der Rule 13e 4 oder Regulation 14D des US Exchange Act. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten im Einklang mit Regulation 14E des US Exchange Act, soweit anwendbar, durchgeführt. Der Erhalt von Barmitteln im Rahmen des Angebots durch einen Aktionär, der eine US Person ist, kann für Zwecke der US Einkommenssteuer sowie nach anwendbarem US Bundesstaaten und lokalem Steuerrecht sowie ausländischem und sonstigem Steuerrecht ein steuerpflichtiger Vorgang sein. Jeder derartige Aktionär sollte geeignete individuelle Beratung durch einen fachkundigen Berater einholen. Obwohl das Aktienrückkaufangebot Aktionären in den Vereinigten Staaten offen steht, wird das Recht zur Andienung von NORMA Group SE Aktien in keiner Gerichtsbarkeit innerhalb der Vereinigten Staaten gewährt, in dem die Abgabe des Angebots oder das Recht zur Andienung solcher NORMA Group SE Aktien nicht mit den in dieser Gerichtsbarkeit anwendbaren Gesetzen in Einklang steht. Die mit dem Aktienrückkaufangebot verbundenen Andienungsrechte sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der “US Securities Act”) registriert und werden auch nicht registriert werden; sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt aufgrund einer Ausnahme von den Registrierungspflichten des US Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungspflichten des US Securities Act unterliegt. Ein öffentliches Angebot der Andienungsrechte in den Vereinigten Staaten wird nicht erfolgen. NORMA Group-Aktionäre (unabhängig davon, ob es sich um US-Aktionäre handelt oder nicht), die "Affiliates" (im Sinne des US Securities Act) von NORMA Group sind, unterliegen bestimmten US-amerikanischen Übertragungsbeschränkungen in Bezug auf die Andienungsrechte.

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