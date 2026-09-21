NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
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21.09.2026 11:34:23
EQS-News: NORMA Group passt Vorstandsstruktur an
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EQS-News: NORMA Group SE
/ Schlagwort(e): Personalie
NORMA Group passt Vorstandsstruktur an
Maintal, 21. September 2026 – Der Aufsichtsrat der NORMA Group SE hat entschieden, den Vorstand des Unternehmens von drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern. Künftig wird der Vorstand aus CEO und CFO bestehen.
Die Entscheidung trägt der veränderten Grösse und Aufstellung der NORMA Group im Zuge der Transformation zur NewNORMA Rechnung. Nach dem Verkauf des Geschäftsbereichs Water Management und der Neuausrichtung der Unternehmenssteuerung stellt sich die NORMA Group nun sichtbar schlanker, transparenter, und wettbewerbsfähiger auf. Bereits im Juli 2026 wurde daher auch der Aufsichtsrat nach Zustimmung der Hauptversammlung von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert.
Die NORMA Group SE und Dr. Daniel Heymann, Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer, haben sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, ihre vertragliche Zusammenarbeit zu beenden. Dr. Heymann ist zum 14. September 2026 aus dem Vorstand ausgeschieden.
Birgit Seeger, CEO der NORMA Group: „Ich möchte mich persönlich bei Daniel ganz herzlich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute. Mit der Transformation zu NewNORMA richten wir das Unternehmen konsequent auf seine künftige Grösse und Aufstellung aus. Dazu gehört auch eine entsprechend schlanke Führungsstruktur.“
Mark Wilhelms, Aufsichtsratsvorsitzender der NORMA Group SE: „Die Verkleinerung des Vorstands wird die NORMA Group agiler machen und so die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe erhöhen. So können die im Rahmen der Transformationsstrategie geschaffenen Chancen besser genutzt werden.“
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform.
Kontakt
Pia-Maria Görner
Director Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability
E-Mail Pia-Maria.Goerner@normagroup.com
Tel.: +49 6181 403 403
Über NORMA Group
Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnik. Mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Fahrzeugen mit konventionellen wie alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen, in Energie- und Infrastruktursystemen, in Maschinenbau, Pharma, Landwirtschaft sowie in Haushaltsgeräten und Gebäuden. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 19 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.
21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|NORMA Group SE
|Edisonstr. 4
|63477 Maintal
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6181 6102 741
|Fax:
|+49 6181 6102 7641
|E-Mail:
|ir@normagroup.com
|Internet:
|www.normagroup.com
|ISIN:
|DE000A1H8BV3
|WKN:
|A1H8BV
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299000LM9HC76W5XD46
|EQS News ID:
|2402244
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
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