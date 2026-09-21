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21.09.2026 11:34:23

EQS-News: NORMA Group passt Vorstandsstruktur an

NORMA Group
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EQS-News: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Personalie
NORMA Group passt Vorstandsstruktur an

21.09.2026 / 11:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NORMA Group passt Vorstandsstruktur an

  • NORMA verkleinert Vorstand auf CEO und CFO
  • Dr. Daniel Heymann ist zum 14. September 2026 aus dem Vorstand ausgeschieden
  • Anpassung der Führungsstruktur trägt Transformation zur NewNORMA Rechnung

Maintal, 21. September 2026 – Der Aufsichtsrat der NORMA Group SE hat entschieden, den Vorstand des Unternehmens von drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern. Künftig wird der Vorstand aus CEO und CFO bestehen.

Die Entscheidung trägt der veränderten Grösse und Aufstellung der NORMA Group im Zuge der Transformation zur NewNORMA Rechnung. Nach dem Verkauf des Geschäftsbereichs Water Management und der Neuausrichtung der Unternehmenssteuerung stellt sich die NORMA Group nun sichtbar schlanker, transparenter, und wettbewerbsfähiger auf. Bereits im Juli 2026 wurde daher auch der Aufsichtsrat nach Zustimmung der Hauptversammlung von sechs auf fünf Mitglieder verkleinert.

Die NORMA Group SE und Dr. Daniel Heymann, Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer, haben sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, ihre vertragliche Zusammenarbeit zu beenden. Dr. Heymann ist zum 14. September 2026 aus dem Vorstand ausgeschieden.

Birgit Seeger, CEO der NORMA Group: „Ich möchte mich persönlich bei Daniel ganz herzlich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünsche ich ihm alles Gute. Mit der Transformation zu NewNORMA richten wir das Unternehmen konsequent auf seine künftige Grösse und Aufstellung aus. Dazu gehört auch eine entsprechend schlanke Führungsstruktur.“

Mark Wilhelms, Aufsichtsratsvorsitzender der NORMA Group SE: „Die Verkleinerung des Vorstands wird die NORMA Group agiler machen und so die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe erhöhen. So können die im Rahmen der Transformationsstrategie geschaffenen Chancen besser genutzt werden.“

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform.

Kontakt

Pia-Maria Görner

Director Investor Relations, Corporate Communications & Sustainability

E-Mail Pia-Maria.Goerner@normagroup.com

Tel.: +49 6181 403 403

Über NORMA Group

Die NORMA Group ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnik. Mit rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in über 100 Ländern mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die innovativen Verbindungslösungen in Fahrzeugen mit konventionellen wie alternativen Antriebsarten, in Schiffen und Flugzeugen, in Energie- und Infrastruktursystemen, in Maschinenbau, Pharma, Landwirtschaft sowie in Haushaltsgeräten und Gebäuden. Im Jahr 2025 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 820 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 19 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im SDAX.


21.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Telefon: +49 6181 6102 741
Fax: +49 6181 6102 7641
E-Mail: ir@normagroup.com
Internet: www.normagroup.com
ISIN: DE000A1H8BV3
WKN: A1H8BV
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299000LM9HC76W5XD46
EQS News ID: 2402244

 
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2402244  21.09.2026 CET/CEST

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