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11.11.2026 07:30:04
EQS-News: Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Ankauf
Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau
Hamburg, 11. November 2026. Die Nordex Group hat eine Vereinbarung zur Übernahme von C1 Connections unterzeichnet, einem niederländischen Ingenieurunternehmen, das auf Verbindungstechnologien für Türme spezialisiert ist. Mit der Transaktion übernimmt die Nordex Group ein Kernteam mit spezialisierter Expertise im konstruktiven Ingenieurbau sowie die patentierte C1 Wedge Connection™-Technologie für Onshore-Anwendungen einschliesslich des zugehörigen Portfolios an Urheber- und Schutzrechten und des technologische Know-hows.
„C1 Connections bringt eine differenzierende Technologie und hoch spezialisierte Expertise ein, die unsere bestehenden Kompetenzen ergänzen. Indem wir diese Innovation mit der bewährten Anlagen- und Turmexpertise von Nordex verbinden, können wir unser Lösungsangebot für ausgewählte Projekte erweitern und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.
„Wir haben über Jahre daran gearbeitet, unsere Technologie für den Einsatz im industriellen Massstab vorzubereiten. Nordex bringt Entwicklungskompetenz für Windenergieanlagen und Türme sowie einen weltweiten Kundenstamm mit. Unser Team freut sich darauf, die Technologie als Teil der Nordex Group weiterzuentwickeln“, sagt Jasper Winkes, Gründer und CEO von C1 Connections.
Über die finanziellen Konditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Aktivitäten im Bereich Offshore-Windenergie sind nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Strasse 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2431968
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431968 11.11.2026 CET/CEST
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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