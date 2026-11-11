Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’054 0.1%  SPI 21’195 0.2%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’663 1.2%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 6’393 1.0%  Gold 3’974 -0.4%  Bitcoin 61’231 -0.5%  Dollar 0.8328 0.0%  Öl 92.4 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529Kuros32581411Galderma133539272
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Adecco-Aktie im Fokus: Wachstum im dritten Quartal verlangsamt, zusätzliche Einsparungen geplant
Zurich-Aktie im Fokus: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
LEG-Aktie: Operatives Ergebnis legt zu, Prognose 2026 bestätigt
Merck-Aktie: Konzern hebt Jahresprognose 2026 ein weiteres Mal an
NVIDIA-Aktie fällt: Aufseher beraten offenbar über die Zukunft von Konzernchef Huang
Suche...
Plus500 Depot

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.11.2026 07:30:04

EQS-News: Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau

Nordex
38.15 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Ankauf
Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau

11.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nordex Group vereinbart Übernahme von C1 Connections und erweitert ihre technische Expertise im Onshore-Turmbau

  • Patentierte C1 Wedge Connection™-Technologie und Kernteam aus Ingenieuren werden Teil der Nordex Group
  • Stärkung der Turmtechnologie und Entwicklungskompetenz von Nordex

Hamburg, 11.  November 2026. Die Nordex Group hat eine Vereinbarung zur Übernahme von C1 Connections unterzeichnet, einem niederländischen Ingenieurunternehmen, das auf Verbindungstechnologien für Türme spezialisiert ist. Mit der Transaktion übernimmt die Nordex Group ein Kernteam mit spezialisierter Expertise im konstruktiven Ingenieurbau sowie die patentierte C1 Wedge Connection™-Technologie für Onshore-Anwendungen einschliesslich des zugehörigen Portfolios an Urheber- und Schutzrechten und des technologische Know-hows.

„C1 Connections bringt eine differenzierende Technologie und hoch spezialisierte Expertise ein, die unsere bestehenden Kompetenzen ergänzen. Indem wir diese Innovation mit der bewährten Anlagen- und Turmexpertise von Nordex verbinden, können wir unser Lösungsangebot für ausgewählte Projekte erweitern und zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden schaffen“, sagt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group.

„Wir haben über Jahre daran gearbeitet, unsere Technologie für den Einsatz im industriellen Massstab vorzubereiten. Nordex bringt Entwicklungskompetenz für Windenergieanlagen und Türme sowie einen weltweiten Kundenstamm mit. Unser Team freut sich darauf, die Technologie als Teil der Nordex Group weiterzuentwickeln“, sagt Jasper Winkes, Gründer und CEO von C1 Connections.

Über die finanziellen Konditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Aktivitäten im Bereich Offshore-Windenergie sind nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.


Über C1 Connections
Das 2017 gegründete und von den Investoren Shift Invest und Dolfin Capital unterstützte Unternehmen C1 Connections entwickelt die patentierte C1 Wedge Connection™ zur Verbindung von Turmsektionen für Windenergieanlagen. Die rohrförmigen Turmsektionen können an zahlreichen Standorten weltweit gefertigt werden. Dies unterstützt Projektentwickler dabei, Anforderungen an die lokale Wertschöpfung zu erfüllen.

Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

 

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

 

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76
EQS News ID: 2431968

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431968  11.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen

Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09.11.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
09.11.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 Marktüberblick: Henkel nach Zahlen im Fokus
11.11.26 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
11.11.26 SMI setzt neue Bestmarke
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’640.95 19.79 STBNIU
Short 15’957.56 13.86 SXJB6U
Short 16’567.64 8.85 S1BPHU
SMI-Kurs: 15’053.86 11.11.2026 17:31:24
Long 14’392.59 19.53 S1OTBU
Long 14’077.55 13.92 SABJEU
Long 13’457.54 8.87 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 37.56 0.64% Nordex AG

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag
Alcon-Aktien nach Zahlen im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK fällt am Vormittag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen im MInus

Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.