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06.10.2026 07:30:03

EQS-News: Nordex Group sichert sich Aufträge über 228 MW in Süd-, Mittel- und Osteuropa

Nordex
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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group sichert sich Aufträge über 228 MW in Süd-, Mittel- und Osteuropa

06.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 6. Oktober 2026. Ende September erhielt die Nordex Group mehrere Aufträge zur Lieferung und Errichtung von insgesamt 35 Windenergieanlagen in mehreren europäischen Ländern. Die Anlagen erreichen zusammen eine Gesamtleistung von rund 228 MW. Zudem umfassen die Verträge Serviceleistungen mit Laufzeiten von bis zu 25 Jahren.

Die Namen der Kunden und Projekte werden nicht bekannt gegeben.

Die Anlagen des Typs N175/6.X, N163/6.X und N149/4.X sind optimal auf die Windbedingungen in den jeweiligen Regionen abgestimmt und verbinden hohe Energieerträge mit betrieblicher Flexibilität. Darüber hinaus werden einige Turbinen in der Kaltklima-Ausführung geliefert und mit dem Nordex Advanced Anti-Icing System (AIS) ausgestattet.

Das Anti-Icing System ermöglicht den Anlagen, auch bei Vereisungsbedingungen weiterzulaufen, und reduziert dadurch mögliche verursachte Produktionsverluste um bis zu 80 %. So kann die Stromerzeugung im Winter auf hohem Niveau gehalten werden, insbesondere in Zeiten vergleichsweise hoher Nachfrage und Marktpreise.

Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com

 

 


06.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76
EQS News ID: 2410488

 
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2410488  06.10.2026 CET/CEST

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