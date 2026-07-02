Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’260 1.0%  SPI 20’076 0.8%  Dow 52’305 0.0%  DAX 25’156 0.5%  Euro 0.9182 -0.3%  EStoxx50 6’300 0.3%  Gold 4’071 1.0%  Bitcoin 48’645 0.2%  Dollar 0.8046 -0.6%  Öl 70.8 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight
So viel hätten Anleger mit einem Polkadot-Investment von vor 1 Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tezos von vor 1 Jahr verloren
Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight
Deutsche Bank AG gibt Infineon-Aktie Buy
Suche...
eToro entdecken

Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.07.2026 11:00:04

EQS-News: Nordex Group realisiert 20-MW-Windpark für Continental Reifenwerk in Korbach

Nordex
41.61 CHF -2.76%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group realisiert 20-MW-Windpark für Continental Reifenwerk in Korbach

02.07.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

  • Nordex erhält Auftrag zur Errichtung von drei Turbinen der neuesten Generation
  • Continental baut direkte Versorgung mit erneuerbarem Strom weiter aus

Hamburg, 2. Juli 2026. Die Nordex Group hat Ende Juni einen neuen Auftrag aus Deutschland erhalten: Für den Windpark Twistenberg in Nordhessen liefert und errichtet Nordex drei Windenergieanlagen des Typs N175/6.X. Der 20-MW-Windpark wird jährlich rund 55 GWh erneuerbaren Strom erzeugen und damit gemeinsam mit bestehenden Photovoltaikanlagen etwa zwei Drittel des Strombedarfs des Continental-Reifenwerks in Korbach decken. Zum Auftrag gehört ausserdem ein 20-jähriger Vollwartungsvertrag für die drei Anlagen.

Besonderes Merkmal des Projekts ist die vorgesehene Direktlieferung des erzeugten Stroms an einen industriellen Grossabnehmer: Betreiber und Eigentümer des Windparks wird der Reifenhersteller Continental. Der Windstrom soll künftig einen Teil des Strombedarfs des rund acht Kilometer entfernten Continental-Werks in Korbach decken – einem wichtigen Arbeitgeber in der Region.

Mit dem Projekt baut Continental ihre direkte Versorgung mit erneuerbarem Strom weiter aus. Gleichzeitig leistet die regionale Stromerzeugung einen Beitrag zu mehr Planungssicherheit in der Energieversorgung des Standorts.

Das Projekt Twistenberg wurde von der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien (VEW) entwickelt, einer Tochterfirma der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF). Die EWF ist ein regionaler Energieversorger mit kommunalen Wurzeln in Hessen. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, kommunaler Energiewirtschaft und regionaler Projektentwicklung wird dieses Vorhaben zu einem Vorzeigeprojekt für die Energiewende im industriellen Mittelstand und bei grossen Unternehmen.

Der Windpark Twistenberg entsteht im Landkreis Waldeck-Frankenberg in typischer Mittelgebirgslandschaft Nordhessens. Mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 6,9 m/s ist der Standort optimal auf die Turbinen des Typs N175/6.X ausgelegt, die speziell für schwächere bis mittlere Windbedingungen entwickelt wurden.

„Gerade in Mittelgebirgsregionen zeigt unsere N175/6.X mit grossen Nabenhöhen von 179 Metern ihre Stärke: hohe Erträge bei gleichzeitig effizientem Anlagenbetrieb. In Kombination mit der direkten industriellen Stromnutzung entsteht ein wirtschaftlich wie auch klimapolitisch überzeugendes Gesamtkonzept,“ sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Central der Nordex Group.

Der Start der Tiefbauarbeiten ist für 2026 geplant; die Inbetriebnahme ist etwa anderthalb Jahre spätergeplant.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2358014

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2358014  02.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?