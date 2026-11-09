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09.11.2026 07:30:04
EQS-News: Nordex Group erschliesst albanischen Markt mit 84-MW-Auftrag von Verbund
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EQS-News: Nordex SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Hamburg, 9. November 2026. Die Nordex Group tritt erstmals in den albanischen Markt ein: Das österreichische Energieunternehmen VERBUND hat einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von zwölf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X für den 84-MW-Windpark Spille in Albanien erteilt. Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren.
Das Projekt ist das erste Windenergievorhaben in Albanien. VERBUND erhielt den Zuschlag im Rahmen einer internationalen Ausschreibung und unterstreicht damit sein Engagement, die Energiewende des Landes zu unterstützen.
Dietmar Reiner, Geschäftsführer von VERBUND Green Power: „Das Projekt Spille, Albaniens erster Windpark, markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Energiewende des Landes und ist ein wichtiger Schritt für unsere Wachstumsstrategie. Die Expertise und das Engagement von Nordex geben uns grosses Vertrauen in dieses Projekt. Unsere langfristige Partnerschaft beruht auf gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen Zukunftsvision. Dass wir diesen Weg gemeinsam beginnen, macht das Projekt für uns noch wertvoller.“
José Luis Blanco, CEO der Nordex Group: „Der Eintritt in einen neuen Markt ist für uns immer ein wichtiger Meilenstein. Wir freuen uns sehr, diesen Schritt in Albanien gemeinsam mit VERBUND zu gehen. Das Projekt Spille verdeutlicht die wachsenden Möglichkeiten für die Windenergie im Land. Mit unserer N163/6.X-Technologie und unserem langfristigen Serviceangebot freuen wir uns darauf, zur weiteren Diversifizierung des erneuerbaren Energiemixes Albaniens beizutragen.“
Der Windpark Spille entsteht rund 50 Kilometer südlich der Hafenstadt Durrës. Nordex liefert die Anlagen des Typs N163/6.X auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 113 Metern. Die Inbetriebnahme des Windparks ist für Frühjahr 2028 geplant.
Der Auftrag für Spille knüpft an die Zusammenarbeit zwischen Nordex und VERBUND Green Power an. Im Januar 2026 unterzeichneten beide Unternehmen einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die potenzielle Lieferung von Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 700 MW für Projekte in sechs europäischen Märkten. Albanien gehört zu den darin genannten Ländern.
In Albanien basiert die Stromversorgung traditionell stark auf Wasserkraft. Das Land strebt an, seinen erneuerbaren Erzeugungsmix durch Technologien wie Wind- und Solarenergie weiter zu diversifizieren.
Über VERBUND
Die Nordex Group im Profil
Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nordex SE
|Erich-Schlesinger-Strasse 50
|18059 Rostock
|Deutschland
|Telefon:
|+49 381 6663 3300
|Fax:
|+49 381 6663 3339
|E-Mail:
|investor-relations@nordex-online.com
|Internet:
|www.nordex-online.com
|ISIN:
|DE000A0D6554
|WKN:
|A0D655
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900HVDYCUWVD0OE76
|EQS News ID:
|2430180
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430180 09.11.2026 CET/CEST
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