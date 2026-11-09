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09.11.2026 07:30:04

EQS-News: Nordex Group erschliesst albanischen Markt mit 84-MW-Auftrag von Verbund

Nordex
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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erschliesst albanischen Markt mit 84-MW-Auftrag von Verbund

09.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 9. November 2026. Die Nordex Group tritt erstmals in den albanischen Markt ein: Das österreichische Energieunternehmen VERBUND hat einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von zwölf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X für den 84-MW-Windpark Spille in Albanien erteilt. Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren.

Das Projekt ist das erste Windenergievorhaben in Albanien. VERBUND erhielt den Zuschlag im Rahmen einer internationalen Ausschreibung und unterstreicht damit sein Engagement, die Energiewende des Landes zu unterstützen.

Dietmar Reiner, Geschäftsführer von VERBUND Green Power: „Das Projekt Spille, Albaniens erster Windpark, markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Energiewende des Landes und ist ein wichtiger Schritt für unsere Wachstumsstrategie. Die Expertise und das Engagement von Nordex geben uns grosses Vertrauen in dieses Projekt. Unsere langfristige Partnerschaft beruht auf gemeinsamen Werten und einer gemeinsamen Zukunftsvision. Dass wir diesen Weg gemeinsam beginnen, macht das Projekt für uns noch wertvoller.“

José Luis Blanco, CEO der Nordex Group: „Der Eintritt in einen neuen Markt ist für uns immer ein wichtiger Meilenstein. Wir freuen uns sehr, diesen Schritt in Albanien gemeinsam mit VERBUND zu gehen. Das Projekt Spille verdeutlicht die wachsenden Möglichkeiten für die Windenergie im Land. Mit unserer N163/6.X-Technologie und unserem langfristigen Serviceangebot freuen wir uns darauf, zur weiteren Diversifizierung des erneuerbaren Energiemixes Albaniens beizutragen.“

Der Windpark Spille entsteht rund 50 Kilometer südlich der Hafenstadt Durrës. Nordex liefert die Anlagen des Typs N163/6.X auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 113 Metern. Die Inbetriebnahme des Windparks ist für Frühjahr 2028 geplant.

Der Auftrag für Spille knüpft an die Zusammenarbeit zwischen Nordex und VERBUND Green Power an. Im Januar 2026 unterzeichneten beide Unternehmen einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die potenzielle Lieferung von Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 700 MW für Projekte in sechs europäischen Märkten. Albanien gehört zu den darin genannten Ländern.

In Albanien basiert die Stromversorgung traditionell stark auf Wasserkraft. Das Land strebt an, seinen erneuerbaren Erzeugungsmix durch Technologien wie Wind- und Solarenergie weiter zu diversifizieren.

Über VERBUND
VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der grössten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. Der Konzern erzeugt rund 95 % seines Stroms aus erneuerbaren Energien, vor allem aus Wasserkraft. VERBUND handelt in zwölf Ländern mit Strom und erzielte 2025 mit rund 4.400 Beschäftigten ein Konzernergebnis von rund 1.489 Mio. Euro und ein EBITDA von 2.737 Mio. Euro. Mit seinen Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND in der Stromerzeugung, der Stromübertragung sowie im internationalen Stromhandel und Vertrieb tätig. VERBUND ist seit 1988 an der Wiener Börse notiert; 51 % des Grundkapitals hält die Republik Österreich. Weitere Informationen: www.verbund.com

Die Nordex Group im Profil
Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 67 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


09.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2430180  09.11.2026 CET/CEST

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