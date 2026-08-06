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06.08.2026 07:30:24

EQS-News: Nordex Group erhält Grossauftrag in der Türkei über insgesamt 525 MW

Nordex
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EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Nordex Group erhält Grossauftrag in der Türkei über insgesamt 525 MW

06.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 6. August 2026. Die Nordex Group hat von der Türkerler Holding einen neuen Auftrag in der Türkei über rund 525 MW erhalten. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X und beinhaltet zudem einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre mit der Option auf Verlängerung auf bis zu 25 Jahre.

Der Auftrag bezieht sich auf das Windprojekt „YEKA-5 R25 Sivas“ in Sivas, bei dem 72 Anlagen der Delta4000-Serie mit 108 Metern Nabenhöhe installiert werden. Die Installation der ersten Turbine soll im dritten Quartal 2027 beginnen. Dank guter und konstanter Windverhältnisse bietet der Standort ideale Bedingungen für die N175/6.X.

Mit diesem Auftrag stärkt die Nordex Group ihre Position im türkischen Windenergiemarkt weiter, in dem sie über einen Marktanteil von 34 Prozent verfügt.

Die Türkerler Holding ist ein Stammkunde der Nordex Group und in den Bereichen Bau, Energie, Gesundheitswesen, Immobilienentwicklung, erneuerbare Energien, Stromverteilung und -handel, öffentlich-private Partnerschaftsprojekte sowie in der Textilwirtschaft tätig.

Ender Özatay, Vice President Region Türkiye and Mid East der Nordex Group, sagt: „Die Türkerler Holding hat ihr Vertrauen in die Nordex Group gesetzt und uns als Partner für den bisher grössten Einzelauftrag für Windenergieanlagen im türkischen Markt ausgewählt. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir freuen uns, die ehrgeizigen Wachstumspläne der Türkerler Holding im Bereich der erneuerbaren Energien zu unterstützen. Nach unseren Erfolgen bei früheren YEKA-Projekten zeigt dieser Auftrag erneut die Wettbewerbsfähigkeit unserer N175/6.X-Technologie, unsere starke lokale Lieferkette sowie das Vertrauen, das Kunden in unser Team und unsere Technologie setzen.“

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:
Nordex SE
Felix Losada
Telefon: 040 / 300 30 – 1141
flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:
Nordex SE
Anja Siehler
Telefon: +49 162 3515 334
asiehler@nordex-online.com


06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nordex SE
Erich-Schlesinger-Strasse 50
18059 Rostock
Deutschland
Telefon: +49 381 6663 3300
Fax: +49 381 6663 3339
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Internet: www.nordex-online.com
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900HVDYCUWVD0OE76
EQS News ID: 2377084

 
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2377084  06.08.2026 CET/CEST

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