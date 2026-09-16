EQS-News: Nordex Group erhält 91-MW-Auftrag von TEUT Energieprojekte in Brandenburg

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Nordex Group erhält 91-MW-Auftrag von TEUT Energieprojekte in Brandenburg



16.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 16. September 2026. Die Nordex Group hat einen Auftrag über 91 MW in Brandenburg erhalten. Bestandteil des Vertrags ist zudem ein Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.

Auftraggeber ist die TEUT Energieprojekte GmbH. Der Windpark Schönermark-Passow mit 13 Windenergieanlagen des Typs N163/6.X entsteht nahe Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark. Der Baubeginn und die Lieferung und Errichtung der Turbinen mit einer Nabenhöhe von 164 Metern sollen schon im September 2027 beginnen. Die Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage ist für Januar 2028 vorgesehen. Das Projekt Schönermark-Passow wird zusammen mit dem Energieversorger Salzburg AG aus dem gleichnamigen Bundesland in Österreich realisiert.

Die TEUT Energieprojekte GmbH ist ein langjähriger Kunde der Nordex Group in Brandenburg: Zuletzt beauftragte der Projektentwickler im Jahr 2025 elf Nordex-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 65,7 MW für die Windparks Mürow-Neukünkendorf und Willmersdorf-Tempelfelde. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr bzw. Sommer 2027 geplant.

Jan Teut, Geschäftsführer der TEUT Energieprojekte GmbH: „Der Windpark Schönermark-Passow ist unser zehntes Projekt mit der Nordex Group. Wir haben insgesamt 39 Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 252 MW erworben. Die professionellen Vertragsverhandlungen und der Bau und Betrieb der Anlagen gibt uns die Zuversicht auch weiterhin viele Projekte mit Nordex-Anlagen planen.“

„Mit der Belieferung des Windparks Schönermark-Passow unterstützen wir TEUT Energieprojekte erneut bei der Umsetzung eines neuen Windparks und tragen damit gemeinsam zum weiteren Ausbau der Windenergie in Brandenburg bei. Wir freuen uns über das wiederholte Vertrauen unseres langjährigen Kunden in unsere N163/6.X-Technologie und in unsere langfristige Servicekompetenz“, sagt Karsten Brüggemann, Vice President Region Europe der Nordex Group.

Über die TEUT Energieprojekte GmbH

Die TEUT Energieprojekte GmbH ist ein in Berlin ansässiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Wind- und Solarenergie. Als Teil der TEUT-Unternehmensgruppe entwickelt, finanziert, realisiert und betreibt das Unternehmen seit vielen Jahren Energieprojekte, insbesondere in Brandenburg. Mit einem integrierten Ansatz von der Projektentwicklung und Betrieb bis zur Betriebsführung gehört TEUT zu den etablierten unabhängigen Akteuren im deutschen Windenergiemarkt.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, der Türkei und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDax an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

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Felix Losada

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