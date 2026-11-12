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12.11.2026 08:39:23

EQS-News: NFON erweitert KI-Portfolio mit AI Agent Studio

NFON
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EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Markteinführung
NFON erweitert KI-Portfolio mit AI Agent Studio

12.11.2026 / 08:39 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NFON erweitert KI-Portfolio mit AI Agent Studio

  • Neues AI Agent Studio vereinfacht die Entwicklung individueller KI-Agenten und intelligenter Prozessautomatisierung
  • NFON entwickelt KI-Geschäft konsequent in Richtung Lösungs- und Plattformgeschäft weiter
  • Europäisches Partnernetzwerk unterstützt die Vermarktung und Skalierung kundenspezifischer KI-Lösungen

München, 12. November 2026 – Die NFON AG (FSE: NFN), ein führender europäischer Anbieter KI-gestützter Businesskommunikation, entwickelt mit dem AI Agent Studio ihr KI-Lösungsportfolio konsequent weiter und stärkt damit ihr Portfolio im Bereich intelligenter Prozessautomatisierung. Die Lösung ergänzt die bestehende visuelle Erstellung von KI-Anwendungen um einen dialogbasierten Ansatz und erleichtert insbesondere mittelständischen Unternehmen den Einstieg in die Entwicklung individueller KI-Agenten und die Automatisierung betrieblicher Abläufe. Das AI Agent Studio ist ein weiterer wichtiger Baustein der NFON-Strategie, Unternehmen in Europa den Zugang zu innovativer, leistungsfähiger und souveräner KI-gestützter Businesskommunikation zu ermöglichen.

„Mit dem AI Agent Studio entwickeln wir unser KI-Lösungsportfolio weiter“, sagt Andreas Wesselmann, Chief Executive Officer der NFON AG. „Wir schaffen die Basis, um mit den Anforderungen unserer Kunden zu wachsen und immer mehr betriebliche Aufgaben zu erschliessen. Damit stärken wir unsere Rolle als langfristiger Technologiepartner für die KI-Transformation im europäischen Mittelstand und bieten zugleich die technologische Grundlage für komplexere Anwendungen in grösseren Organisationen.“

Von der Geschäftsidee zum funktionsfähigen KI-Agenten

Das AI Agent Studio ermöglicht Unternehmen, eigene KI-Agenten für konkrete betriebliche Aufgaben zu erstellen, zu testen und zu verfeinern. Die Entwicklung erfolgt über zwei Wege in einem gemeinsamen Workspace. Über den Agent Mode beschreiben Anwender in natürlicher Sprache Aufgabe, Verhalten und Vorgaben ihres KI-Agenten. Daraus entsteht automatisch eine erste funktionsfähige Lösung, die sich testen und im Dialog weiterentwickeln lässt. Vorgeschlagene Änderungen werden vor der Übernahme geprüft und freigegeben. Alle Änderungen bleiben nachvollziehbar und lassen sich bei Bedarf rückgängig machen.

Im Flow-based Mode entwickeln Anwender ihre KI-Agenten anhand visueller Workflows und konfigurieren einzelne Prozessschritte. Sie legen fest, welche Aktionen unter definierten Bedingungen ausgeführt werden. Der Modus bietet damit eine präzise, regelbasierte Steuerung der Prozesse.

„Mit dem AI Agent Studio machen wir aus komplexer Technologie ein Werkzeug für den Unternehmensalltag. Künstliche Intelligenz für eigene Aufgaben einzusetzen und individuelle Lösungen zu gestalten, soll kein Expertenwissen mehr voraussetzen“, ergänzt Jana Richter, Executive Vice President Engineering, AI & Innovation der NFON AG. „Wir wollen anspruchsvolle KI-Automatisierung demokratisieren. Nicht die technischen Hürden sollen entscheiden, was Unternehmen damit erreichen, sondern ihre Ideen.“

Neue Möglichkeiten für das Partnergeschäft

Über das europäische Partnernetzwerk macht NFON das AI Agent Studio für Unternehmen zugänglich. Für Vertriebspartner entstehen Möglichkeiten, kundenspezifische KI-Automatisierungslösungen für unterschiedliche Branchen zu entwickeln. Bereits heute nehmen Voicebots beispielsweise Schadensmeldungen in der Versicherungswirtschaft auf, bearbeiten Zählerstandsangaben bei Energieversorgern und qualifizieren Kundenanfragen in Handwerksbetrieben vor. Mit dem AI Agent Studio können Partner darauf aufbauen und weitere Prozessschritte automatisieren.

Aus konkreten Kundenanforderungen lässt sich schnell eine erste funktionsfähige Anwendung erstellen. Partner können Lösungsideen erproben, im Kundengespräch demonstrieren und gemeinsam mit ihren Kunden weiterentwickeln, ohne zunächst ein umfangreiches Entwicklungsprojekt aufzusetzen.

NFON begleitet die Einführung des AI Agent Studio mit Schulungs- und Zertifizierungsangeboten sowie konkreten Umsetzungsbeispielen und Informationsmaterialien für die Kundenberatung. Das etablierte europäische Partnernetzwerk bildet dabei eine wesentliche Grundlage, um individuelle KI-Lösungen in unterschiedlichen Branchen zu vermarkten und das KI-Portfolio von NFON nachhaltig im Markt zu etablieren.

Das NFON AI Agent Studio ist ab sofort verfügbar. Einen ersten Einblick in die Funktionsweise bietet eine interaktive Produktdemo.

Weitere Informationen finden sich in der begleitenden Pressemitteilung.

 

Kontakt Investor Relations

NFON AG
Friederike Thyssen
Vice President Corporate Affairs & Investor Relations
+49 89 45300-449
ir-info@nfon.com

 

Medienkontakt

NFON AG
Thorsten Wehner
Vice President Public Relations
+49 89 45300-121
thorsten.wehner@nfon.com

 

Über die NFON AG

Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.

Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Grösse.

Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.

Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/.

Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/.

 

Disclaimer

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: NFON AG
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81379 München
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Telefon: +49 89 453 00 0
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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