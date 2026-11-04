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04.11.2026 07:30:04

EQS-News: Nexum Group erwirbt erstes Immobilienprojekt in der Münchner Innenstadt

Nexum Group
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EQS-News: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Ankauf
Nexum Group erwirbt erstes Immobilienprojekt in der Münchner Innenstadt

04.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nexum Group erwirbt erstes Immobilienprojekt in der Münchner Innenstadt

München, 4. November 2026 – Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, hat den Kaufvertrag für ihr erstes Projekt unterzeichnet. Über einen Asset Deal hat das Unternehmen eine Wohnimmobilie in Maxvorstadt in Nähe der TU München erworben. Nexum plant, das bestehende Bestandsgebäude zu revitalisieren, das Dach aufzustocken und im Hinterhof einen Neubau zu errichten. Insgesamt entstehen so rund 2.800 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) in bester Innenstadtlage. Der Erwerb erfolgte zu attraktiven Konditionen mit einem erheblichen Abschlag auf den Bodenrichtwert. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts beläuft sich auf rund 20 Mio. Euro.

Philipp von Erffa, CEO der Nexum Group AG, kommentiert: „Das Wohnprojekt in München ist der optimale Start für die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie. Wir schaffen damit in einer der gefragtesten Innenstadtlagen zusätzlichen Wohnraum durch Revitalisierung und Nachverdichtung. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in der Stadt ein Drittel weniger Wohnungen fertiggestellt als im Vorjahreszeitraum – bei hoher Nachfrage durch Studierende, Young Professionals und Arbeitgeber. Mit dem Projekt wirken wir der Angebotsknappheit entgegen. Zugleich können wir das Projekt mit hoher Planungssicherheit und kurzer Projektlaufzeit bis zur Fertigstellung durchführen.“

Das erworbene Wohnimmobilienprojekt passt optimal in die Strategie von Nexum. Dank eines vorliegenden positiven Bauvorbescheids sind die Risiken der Projektentwicklung minimiert. Der Bauantrag wurde bereits gestellt. Bei der Umsetzung des Bauvorhabens wird Nexum mit etablierten Baufirmen über eine Projektlaufzeit von etwa zwei Jahren zusammenarbeiten. Nexum plant, im Frühjahr 2027 und damit vor Baubeginn mit dem Vertrieb zu starten.

Im Rahmen des Projekts entwickelt Nexum ein Wohn-Ensemble aus drei Bausteinen. Erstens erfolgt eine Revitalisierung des Bestandsgebäudes. Dazu zählen die Umstellung auf Fernwärme, neue Fenster, Sanierung von Fassade, Treppenhaus, Balkonen und Modernisierung der Haustechnik. Zweitens erfolgt eine Dachaufstockung mit zusätzlichen Wohnungen inklusive Dachterrasse. Der dritte Baustein ist ein Neubau im grünen Hinterhof.

Das Nexum-Projekt setzt auf nachhaltige Stadtentwicklung: Die bestehende Bausubstanz wird genutzt und energetisch saniert, und der Neubau erfüllt mindestens den KfW-55-Standard. Statt auf der grünen Wiese zu bauen, schafft das Projekt durch Nachverdichtung neuen Wohnraum in einer der gefragtesten Innenstadtlagen Münchens, ohne zusätzliche Flächenversiegelung.

Die Transaktion wurde beraten von Wagensonner Rechtsanwälte, EY, W+S Real Estate sowie MAVERO Real Estate.

Über die Nexum Group AG
Die Nexum Group AG ist ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Sitz in München. Das Unternehmen akquiriert Wohnbauprojekte in deutschen Top-7-Städten, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind, realisiert diese über etablierte Generalunternehmer und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dadurch entfallen wesentliche Entwicklungsrisiken. Die Projektlaufzeiten verkürzen sich typischerweise auf 15 bis 30 Monate bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung und hoher Planungssicherheit.

Nexum definiert eine neue Kategorie von Projektentwicklern: Im Unterschied zu klassischen Projektentwicklern ist das Geschäftsmodell auf schnelle Umsetzung, Kapitalrotation und Skalierbarkeit ausgelegt und wird durch datenbasierte Systeme unterstützt. Die aktuelle Projektpipeline der Nexum Group umfasst ein Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro.

Weitere Informationen unter www.nexum-group.de.

Nexum Group AG Kontakt Presse und Investor Relations:
Kirchhoff Consult
E-Mail: nexum@kirchhoff.de


04.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nexum Group AG
Perusastrasse 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 172 2620936
E-Mail: info@nexum-group.de
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WKN: A41YGA
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936
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2427750  04.11.2026 CET/CEST

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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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