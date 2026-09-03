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03.09.2026 09:52:13

EQS-News: Nexum Group AG wird ausstehende Rechnungslegungsunterlagen veröffentlichen und leitet Schritte zum Erhalt der Börsenzulassung ein

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EQS-News: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Nexum Group AG wird ausstehende Rechnungslegungsunterlagen veröffentlichen und leitet Schritte zum Erhalt der Börsenzulassung ein

03.09.2026 / 09:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nexum Group AG wird ausstehende Rechnungslegungsunterlagen veröffentlichen und leitet Schritte zum Erhalt der Börsenzulassung ein

München, 3. September 2026 – Die Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) hat mit Bescheid vom 1. September 2026 die Zulassung der Aktien der Nexum Group AG (ISIN DE000A41YEG8) zum Handel im regulierten Markt (General Standard) mit Wirkung zum Ablauf des 5. Oktober 2026 widerrufen. Grund hierfür sind nicht vollständig erfüllte Finanzberichtspflichten aus den Jahren 2023 bis 2025.

Die betroffenen Berichtszeiträume liegen in der Insolvenz- und Sanierungsphase der Vorgängergesellschaft creditshelf AG und damit vor der im Juni 2026 vollzogenen Mehrheitsübernahme durch die First Capital AG. Unabhängig davon nimmt der heutige Vorstand die Beanstandungen der FWB sehr ernst und hat die vollständige Aufarbeitung und Nachholung der ausstehenden Finanzberichterstattung veranlasst.

Die Nexum Group AG wird in dem kommenden Tagen vorläufige, noch nicht testierte Rechnungslegungsunterlagen für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025 sowie die Halbjahresfinanzberichte 2024 und 2025 auf ihrer Unternehmenswebsite unter https://www.nexum-group.de/de/financial-reports veröffentlichen. Die Prüfungen der Jahresabschlüsse durch den Abschlussprüfer laufen. Nach aktueller Planung sollen die testierten Jahresabschlüsse bis zum 20. September 2026 vorliegen und unverzüglich veröffentlicht werden. Parallel stellt die Gesellschaft die vollständige Erfüllung der weiteren Veröffentlichungs- und Übermittlungspflichten sicher.

Die Gesellschaft beabsichtigt, fristgerecht Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen, und befindet sich hierzu im direkten Austausch mit der FWB. Ziel ist es, die bestehende Transparenzlücke vollständig zu schliessen und die Voraussetzungen für den Fortbestand der Zulassung zum regulierten Markt zu schaffen. Mit der strategischen Neuausrichtung zur Nexum Group AG wurden die Zuständigkeiten für Finanzberichterstattung, Governance und Kapitalmarktkommunikation neu geordnet. Die Gesellschaft baut belastbare Prozesse auf, um die kapitalmarktrechtlichen Folgepflichten künftig vollständig und fristgerecht zu erfüllen. Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wurde am 31. August 2026 veröffentlicht.


03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nexum Group AG
Ludwigstrasse 9
80539 München
Deutschland
Telefon: +49 172 2620936
E-Mail: info@nexum-group.de
ISIN: DE000A41YEG8
WKN: A41YEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
LEI Code: 5299003LVPXHGHTWP936
EQS News ID: 2393322

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2393322  03.09.2026 CET/CEST

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