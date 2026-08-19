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19.08.2026 13:30:04

EQS-News: Nexum Group AG gewinnt Sebastian Holl als Chief Financial Officer

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EQS-News: Nexum Group AG / Schlagwort(e): Personalie
Nexum Group AG gewinnt Sebastian Holl als Chief Financial Officer

19.08.2026 / 13:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nexum Group AG gewinnt Sebastian Holl als Chief Financial Officer
 

München, 19. August 2026 – Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, hat Sebastian Holl zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) berufen. Als CFO verantwortet er das Finanzwesen, die Finanzierung und die Kapitalmarktstrategie des Unternehmens. Er ergänzt das Vorstandsteam bestehend aus CEO Philipp von Erffa und Chief People & Legal Officer (CPLO) Claudia Vucak.

Sebastian Holl verfügt über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Positionen innerhalb der Finanz- und Kapitalmarktbranche. Seine Karriere führte ihn zu renommierten US-Investmentbanken wie Merrill Lynch und Goldman Sachs sowie zur Baader Bank, wo er als Head of Corporate Broking zahlreiche Unternehmen beim Zugang zu internationalen institutionellen Investoren begleitet hat. Mit über 1.000 durchgeführten Roadshows und mehr als einer Milliarde Euro an begleiteten Transaktionen verfügt er über ein weitreichendes Netzwerk zu Small- und Mid-Cap-Investoren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich.

Dr. Johannes von Bismarck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nexum Group AG, kommentiert: „Mit Sebastian Holl gewinnen wir einen ausgewiesenen Corporate-Finance- und Kapitalmarktexperten mit einem erstklassigen Investorennetzwerk. Er bringt nicht nur über 30 Jahre Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten mit, sondern auch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Begleitung von Wachstumsunternehmen auf ihrem Weg zu institutionellen Investoren und Family Offices. Seine Berufung ist ein wichtiger Meilenstein für die geplante Skalierung der Nexum Group und ergänzt ein Vorstandsteam, das in seiner Breite und Tiefe hervorragend aufgestellt ist, um die nächste Wachstumsphase mit Konsequenz zu gestalten."

Sebastian Holl, CFO der Nexum Group AG, kommentiert: „Die Nexum Group adressiert zwei zentrale Herausforderungen im Wohnimmobilienmarkt: die Projektfinanzierung und die Schaffung eines attraktiven Produkts für Investoren und Wohnungssuchende. Das Geschäftsmodell ist konsequent auf ein reduziertes Risikoprofil ausgelegt – durch den Fokus auf Projekte mit fortgeschrittenem Baurecht, kurze Projektlaufzeiten und eine effiziente Kapitalrotation, die zu schnelleren Umschlägen, höheren Cashflows und damit zu einer strukturell höheren Attraktivität für alle Kapitalpartner führt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team das nächste Kapitel dieser Wachstumsgeschichte zu gestalten.“

Über die Nexum Group AG
Die Nexum Group AG ist ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Sitz in München. Das Unternehmen akquiriert Wohnbauprojekte in deutschen Top-7-Städten, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind, realisiert diese über etablierte Generalunternehmer und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dadurch entfallen wesentliche Entwicklungsrisiken. Die Projektlaufzeiten verkürzen sich typischerweise auf 15 bis 30 Monate bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung und hoher Planungssicherheit.

Nexum definiert eine neue Kategorie von Projektentwicklern: Im Unterschied zu klassischen Projektentwicklern ist das Geschäftsmodell auf schnelle Umsetzung, Kapitalrotation und Skalierbarkeit ausgelegt und wird durch datenbasierte Systeme unterstützt. Die aktuelle Dealpipeline der Nexum Group umfasst ein Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro.

Weitere Informationen unter www.nexum-group.de.

Nexum Group AG Kontakt Presse und Investor Relations:
Kirchhoff Consult
E-Mail: nexum@kirchhoff.de


19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nexum Group AG
Ludwigstrasse 9
80539 München
Deutschland
ISIN: DE000A41YEG8
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
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EQS News ID: 2385134

 
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2385134  19.08.2026 CET/CEST

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