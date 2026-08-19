creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie 155980118 / DE000A41YEG8
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19.08.2026 13:30:04
EQS-News: Nexum Group AG gewinnt Sebastian Holl als Chief Financial Officer
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EQS-News: Nexum Group AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Nexum Group AG gewinnt Sebastian Holl als Chief Financial Officer
München, 19. August 2026 – Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, hat Sebastian Holl zum Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) berufen. Als CFO verantwortet er das Finanzwesen, die Finanzierung und die Kapitalmarktstrategie des Unternehmens. Er ergänzt das Vorstandsteam bestehend aus CEO Philipp von Erffa und Chief People & Legal Officer (CPLO) Claudia Vucak.
19.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nexum Group AG
|Ludwigstrasse 9
|80539 München
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|LEI Code:
|5299003LVPXHGHTWP936
|EQS News ID:
|2385134
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385134 19.08.2026 CET/CEST
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