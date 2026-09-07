EQS-News: Nexum Group AG gewinnt Mark Wachter als Finance Director

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Nexum Group AG gewinnt Mark Wachter als Finance Director



07.09.2026 / 09:50 CET/CEST

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Nexum Group AG gewinnt Mark Wachter als Finance Director

München, 7. September 2026 – Die Nexum Group AG, ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien, hat mit Mark Wachter einen erfahrenen Experten als Finance Director gewonnen. In seiner neuen Funktion ist er für den Aufbau und die Leitung der Finanzabteilung der Nexum Group verantwortlich, um diese an den Anforderungen für das Wachstum des Wohnimmobilienentwicklers auszurichten. Mark Wachter arbeitet dabei eng mit CFO Sebastian Holl sowie dem gesamten Managementteam zusammen.

Mark Wachter bringt rund 25 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Funktionen im Finanzbereich mit, davon diverse Führungspositionen. Als Finance Director verantwortet er bei Nexum nun den Aufbau und das Management der Bereiche Accounting, Controlling, Steuern und Financial Reporting. Er etabliert skalierbare Finanzprozesse, Systeme und Governance-Strukturen und entwickelt Management-Reporting, Budgetierung, Forecasting und Performance Controlling weiter. Darüber hinaus koordiniert er das gesetzliche und kapitalmarktorientierte Financial Reporting sowie die Prüfungsprozesse.

Sebastian Holl, CFO der Nexum Group AG, kommentiert: „Mit Mark Wachter gewinnen wir einen Finance Director, der den Aufbau einer leistungsfähigen und skalierbaren Finanzorganisation konsequent vorantreibt. Seine Expertise wird uns insbesondere in den Bereichen Accounting und Controlling, Steuern, Financial Reporting, Performance-Steuerung sowie projektbezogene Cashflow-Planung einen weiteren Schub geben. Damit stärken wir unser Team weiter für das geplante Wachstum der Nexum Group.“

Über die Nexum Group AG

Die Nexum Group AG ist ein wachstumsstarker Projektentwickler für Wohnimmobilien mit Sitz in München. Das Unternehmen akquiriert Wohnbauprojekte in deutschen Top-7-Städten, die bereits über eine Baugenehmigung verfügen oder kurzfristig genehmigungsfähig sind, realisiert diese über etablierte Generalunternehmer und steuert die Vermarktung über eigene und partnerschaftliche Vertriebsstrukturen. Dadurch entfallen wesentliche Entwicklungsrisiken. Die Projektlaufzeiten verkürzen sich typischerweise auf 15 bis 30 Monate bei gleichzeitig reduzierter Kapitalbindung und hoher Planungssicherheit.

Nexum definiert eine neue Kategorie von Projektentwicklern: Im Unterschied zu klassischen Projektentwicklern ist das Geschäftsmodell auf schnelle Umsetzung, Kapitalrotation und Skalierbarkeit ausgelegt und wird durch datenbasierte Systeme unterstützt. Die aktuelle Projektpipeline der Nexum Group umfasst ein Entwicklungsvolumen von über einer Milliarde Euro.

Weitere Informationen unter www.nexum-group.de.

Nexum Group AG Kontakt Presse und Investor Relations:

Kirchhoff Consult

E-Mail: nexum@kirchhoff.de