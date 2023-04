EQS-News: Newron gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2023 bekannt

EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Newron gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2023 bekannt



18.04.2023 / 12:15 CET/CEST

Newron gibt Ergebnisse der Generalversammlung 2023 bekannt Mailand, Italien 18. April 2023 Newron Pharmaceuticals S.p.A. (Newron, SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gibt bekannt, dass seine Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen auf der Tagesordnung der heute abgehaltenen Generalversammlung 2023 zugestimmt haben. Die Tagesordnung umfasste die Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2022, die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2023-2025, sowie die Festlegung der Vergütung des Verwaltungsrats. Ulrich Köstlin, Verwaltungsrats-Präsident von Newron, kommentierte: Wir danken allen unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihre anhaltende und langjährige Unterstützung und ihr Vertrauen. Er fügte hinzu: Im Namen des Verwaltungsrats und des Management-Teams danke ich auch J. Donald (Don) deBethizy für seine vielen wertvollen Beiträge zu unserem Unternehmen und sein innovatives Denken als Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014, vor allem als Vorsitzender des F&E-Ausschusses. Gleichzeitig begrüßen wir Gillian Dines als neu gewähltes Verwaltungsrats-Mitglied und Vorsitzende des F&E-Ausschusses. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr und sind davon überzeugt, dass ihr profundes F&E-Wissen und ihre unternehmerische Persönlichkeit eine Bereicherung für Newron sein werden. Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf neuartige Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im italienischen Bresso in der Nähe von Mailand. Xadago® (Safinamide) ist in der EU, der Schweiz, Großbritannien, den USA, Australien, Kanada, Lateinamerika, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Japan und Südkorea für die Behandlung der Parkinson-Krankheit zugelassen und wird von Newrons Partner Zambon vertrieben. Supernus Pharmaceuticals besitzt die Vermarktungsrechte in den USA. Meiji Seika hält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte in Japan und anderen Schlüsselregionen Asiens. Newron entwickelt zudem Evenamide als mögliche erste Zusatztherapie zur Behandlung von Patienten mit Symptomen der Schizophrenie. Weitere Informationen unter www.newron.com Für weitere Informationen: Newron

Stefan Weber CEO, +39 02 6103 46 26, pr@newron.com Großbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting, +44 20 3727 1000,

SCnewron@fticonsulting.com Schweiz

Valentin Handschin, IRF, +41 43 244 81 54, handschin@irf-reputation.ch Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Caroline Bergmann, MC Services, +49 211 52925220, newron@mc-services.eu USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience, +1 617 374 8800, Ext. 112, psagan@lavoiehealthscience.com

