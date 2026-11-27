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27.11.2026 07:00:03
EQS-News: Newron gibt Anpassung der Konditionen der Finanzierungsvereinbarung über bis zu EUR 38 Mio. zur weiteren Entwicklung des Phase-3-Programms für Evenamide bekannt
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EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
/ Schlagwort(e): Finanzierung
Newron gibt Anpassung der Konditionen der Finanzierungsvereinbarung über bis zu EUR 38 Mio. zur weiteren Entwicklung des Phase-3-Programms für Evenamide bekannt
Der Gesamterlös dient der Finanzierung der globalen ENIGMA-TRS-Studien und der Verlängerung der Liquiditätsreichweite über die Bekanntgabe der zulassungsrelevanten 12-und 26-Wochen-Ergebnisse hinaus; damit wird die weitere Entwicklung von Evenamide als potenziell erste Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie unterstützt
Mailand, Italien, 27. November 2026, 07:00 Uhr MEZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“ oder das „Unternehmen“) (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass es sich mit der Investorengruppe, die sich im Februar 2026 an der Finanzierung von Newron in Höhe von bis zu EUR 38 Mio. beteiligt hatte, auf eine Anpassung bestimmter Vertragsbedingungen für die dritte Tranche der Finanzierung mit einem Bruttoerlös von EUR 5,5 Mio. geeinigt hat.
Infolge der Änderung wird erwartet, dass die Investorengruppe die dritte Tranche bis spätestens zum 31. Dezember 2026 zeichnen wird. Dadurch wird die Finanzposition des Unternehmens bei der weiteren Durchführung des Phase-3-Programms ENIGMA-TRS gestärkt. Die Aktien werden zu einem Zeichnungspreis ausgegeben, der auf Grundlage einer vereinbarten Formel berechnet wird.
Nach Bekanntgabe der Ergebnisse der ENIGMA-TRS-Studien wird die Investorengruppe bei Vorliegen positiver Studienergebnisse voraussichtlich weitere neu ausgegebene Aktien zeichnen, wodurch dem Unternehmen zusätzliche Mittel im Umfang von EUR 12 Mio. zufliessen würden.
Für weitere Informationen:
Newron
Grossbritannien/Europa
Schweiz
Deutschland/Europa
USA
Wichtige Hinweise
27.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Telefon:
|+39 02 610 3461
|Fax:
|+39 02 610 34654
|E-Mail:
|pr@newron.com
|Internet:
|www.newron.com
|ISIN:
|IT0004147952
|WKN:
|A0LF18
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX
|LEI Code:
|8156002F8C11F80A9740
|EQS News ID:
|2443066
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2443066 27.11.2026 CET/CEST
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