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20.10.2026 09:15:04

EQS-News: Neustart in den USA: Enapter gewinnt Total Hydrogen Solutions als Distributor

Enapter
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EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Neustart in den USA: Enapter gewinnt Total Hydrogen Solutions als Distributor

20.10.2026 / 09:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

Neustart in den USA: Enapter gewinnt Total Hydrogen Solutions als Distributor

  • Nach Ankündigung der Neuordnung des US-Geschäfts: Enapter erweitert Partnerschaft mit seinem Core-Partner Total Hydrogen Solutions (THS), der den US-Vertrieb übernehmen wird
  • Partner mit Industriebasis: THS, die Wasserstoffsparte der Pneumatic and Hydraulic Company (seit mehr als 65 Jahren am Markt, bereits mehr als 11.000 belieferte Kunden)
  • Zwei Kanäle, ein Partner: THS verkauft komplette Enapter-Elektrolyseure und baut als Core-Partner weiterhin eigene Systeme auf Basis von Enapter-Stacks

Hamburg, 20. Oktober 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat ihren Vertrieb in den USA neu aufgestellt. Über ihre Tochtergesellschaft Enapter S.r.l. hat sie einen nicht exklusiven Distributionsvertrag mit Total Hydrogen Solutions (THS) geschlossen, der Wasserstoffsparte der US-amerikanischen Pneumatic and Hydraulic Company, LLC (PHC). PHC ist seit vielen Jahren Kunde von Enapter und über THS seit Anfang 2026 auch Core-Partner. Mit der nun geschlossenen erweiterten Vereinbarung mit THS setzt Enapter die angekündigte Neuordnung des US-Vertriebs zügig um (siehe Corporate News vom 18.09.2026).

Der Vertrag umfasst die gesamte Produktpalette an Elektrolyseuren von Enapter, vom Single-Core-System zur Produktion von wenigen Kilogramm Wasserstoff für dezentrale Kleinstanwendungen bis zur Multicore-Anlage im Multimegawattbereich für industrielle Grossanlagen, und gilt für die USA. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zunächst 24 Monaten.

Der Distributionsvertrag ergänzt die bestehende Core-Partnerschaft, die es THS erlaubt, die Stacks von Enapter als wasserstoffproduzierende Einheiten in eigenen Systemen zu verbauen, die unter der Marke THS verkauft werden. Als Distributor bietet THS künftig zusätzlich die bereits fertigen Elektrolyseure von Enapter als Komplettanlagen an.

Die nicht exklusive Ausgestaltung schafft für Enapter die entsprechende Flexibilität, über den Direktvertrieb weiterhin tätig zu sein und die Marktdurchdringung durch weitere Distributoren in den USA zu erweitern.

Pneumatic and Hydraulic Company, LLC ist seit 1959 als Spezialist für Hochdruck- und Fluidtechnik tätig und mit Standorten in Baton Rouge und Lafayette (Louisiana) sowie Houston (Texas) an der US-Golfküste vertreten, einem Zentrum der amerikanischen Energie- und Chemieindustrie. Mit THS hat das Unternehmen eine eigene Wasserstoffsparte aufgebaut, die den gesamten Wasserstoff-Lebenszyklus abdeckt, von der Erzeugung über die Verdichtung und die Brennstoffzelle bis zur Betankung. THS setzt Enapter-Elektrolyseure bereits in eigenen Projekten ein, etwa für die Betankung von Lkw in Kanada und für die Umwandlung von CO2 zu Ethanol in Virginia.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: „Wir haben angekündigt, unseren US-Vertrieb neu aufzustellen. Und wir haben schnell geliefert. Pneumatic and Hydraulic Company ist seit vielen Jahren unser Kunde und mit Total Hydrogen Solutions seit Anfang des Jahres auch Core-Partner. Die Zusammenarbeit ist eng, vertrauensvoll und erfolgreich. Die Ausweitung der Partnerschaft auf den Vertrieb war da nur der nächste logische Schritt. Mit Total Hydrogen Solutions verkauft künftig ein Partner unsere Elektrolyseure, der sie selbst in eigenen Systemen einsetzt und an der US-Golfküste tief in der heimischen Industrie verwurzelt ist.“

Bret Adams, Inhaber, Total Hydrogen Solutions: „Diese erweiterte Partnerschaft ist ein spannender Schritt nach vorn für Total Hydrogen Solutions und die Wasserstoffwirtschaft in den USA. Durch die Verbindung der bewährten Elektrolyseur-Technologie von Enapter mit unseren Kompetenzen in Engineering, Fertigung und Systemintegration können wir jeden Kundenbedarf abdecken, vom Elektrolyseur bis zur vollständig integrierten Wasserstoff-Produktionsanlage. Die Vereinbarung unterstreicht zudem unser Ziel, zuverlässige und skalierbare Wasserstofflösungen anzubieten und den weiteren Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in den USA zu unterstützen.“

Enapter präsentiert sich vom 20. bis 22. Oktober 2026 auf der Hydrogen Technology World Expo in Hamburg (Stand 6E45D).

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff - auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weitere Informationen:
Website: https://www.enapter.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann
edicto GmbH
Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54
E-Mail: enapter@edicto.de

Über Total Hydrogen Solutions

Total Hydrogen Solutions (THS) ist ein umfassender Anbieter von Wasserstoffenergiesystemen und -dienstleistungen, von der Konzepterstellung und dem Design bis hin zur Installation, Wartung und Reparatur. Über seine Muttergesellschaft Pneumatic and Hydraulic Company, LLC (PHC) verfügt THS über mehr als 65 Jahre Erfahrung mit Hochdrucksystemen und Fluidtechnik und wird von einem Team aus Ingenieuren, Technikern und Branchenexperten unterstützt. PHC unterhält ein umfangreiches Portfolio (mehr als 40 grosse OEM-Marken im Wert von über 10 Mio. US-Dollar) und Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern, um eine schnelle Lieferung und innovative Lösungen zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.TotalHydrogen.com. Weitere Informationen über die Muttergesellschaft finden Sie unter www.PneumaticandHydraulic.com

Pressekontakt für Total Hydrogen Solutions, eine Einheit der Pneumatic and Hydraulic Company:

Rachel (Bonnette) Osmond
Director of Marketing
Tel.: +1 (713) 681-5211
E-Mail: Info@PneumaticAndHydraulic.com


20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Altenburg 1e
83620 Feldkirchen-Westerham
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07
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