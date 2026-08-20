Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
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20.08.2026 07:00:04
EQS-News: Neuer Aufschwung: Auftragseingang von SBO steigt im 1. Halbjahr trotz Nahost-Konflikt
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EQS-News: SBO AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Auf Segmentebene zeigte sich eine unterschiedliche Entwicklung: Während sich das Ergebnis der Precision Technology-Division (PT) von Q1 auf Q2 durch die höheren Umsätze und gestiegene Kapazitätsauslastung deutlich verbesserte, ging die Profitabilität der Energy Equipment-Division (EE) im gleichen Zeitraum aufgrund der Zusammensetzung des Produktmixes, der Anlaufkosten des Reline- und Vertriebszentrums und des negativen Einflusses des Konflikts im Nahen Osten zurück.
SBO verfügt weiterhin über eine exzellente Bilanzstruktur. Nach einer Dividendenzahlung in Höhe von MEUR 11,8 im 2. Quartal belief sich das Eigenkapital zum 30. Juni 2026 auf MEUR 427,0 (31. Dezember 2025: MEUR 421,9). Daraus ergab sich eine Eigenkapitalquote von 47,5% (31. Dezember 2025: 47,2%). Der Bestand an liquiden Mitteln lag zum Stichtag bei MEUR 254,8 (31. Dezember 2025: MEUR 281,5). Die Nettoverschuldung betrug MEUR 100,1 (31. Dezember 2025: MEUR 78,1), vorrangig bedingt durch die Dividendenzahlung und hohe CAPEX im ersten Halbjahr 2026 sowie einen Anstieg des Working Capitals aufgrund höherer Aktivitäten in der PT-Division. Das Gearing lag zum 30. Juni 2026 bei 23,4% (31. Dezember 2025: 18,5%).
Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich auf MEUR 11,2 (1-6/2025: MEUR 37,1). Der Freie Cashflow lag bei MEUR -13,3 (1-6/2025: MEUR 18,4). Der Anstieg des Cashflows aus der Investitionstätigkeit auf MEUR -24,5 gegenüber MEUR -18,7 in 1-6/2025 resultierte vor allem aus der strategischen Diversifizierung, insbesondere dem Ausbau der 3D-Metalldruck-Kapazitäten (MEUR -8,6). Die hohe Liquidität und finanzielle Stabilität bilden eine solide Grundlage für die Finanzierung des Zyklusaufschwungs und die Umsetzung der Wachstumsstrategie.
Energieversorgungssicherheit ist zur strategischen Priorität geworden und manifestiert sich in drei strukturellen Treibern, die die Nachfrage nach SBO-Produkten und Services unterstützen werden: Die Wiederauffüllung der abgebauten kommerziellen und strategischen Lagerbestände, die Diversifizierung der Versorgung mit breiterer Streuung der Bezugsquellen sowie der beschleunigte Ausbau lokaler Ressourcen zur Stärkung der langfristigen Resilienz. Zusätzlich ist von steigenden Ausgaben für den Wiederaufbau der Produktionskapazitäten im Nahen Osten auszugehen. Erste Kunden sprechen zudem über den Beginn eines neuen Zyklusaufschwungs. Dieses höhere Aktivitätsniveau zeigt sich bereits in der Precision Technology-Division.
Halbjahresbericht: https://www.sbo.at/de/investor-relations/reports-publications
SBO Logo: https://www.sbo.at/de/media/sbo-brand
Fotos des Vorstands: https://www.sbo.at/de/media/board-photos
SBO AG ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Hochpräzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Niederlassungen mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652).
Judit Helenyi, Director Investor Relations, SBO AG
E-Mail: investor.relations@sbo.at
20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (0)2630/315110
|E-Mail:
|info@sbo.at
|Internet:
|http://www.sbo.at
|ISIN:
|AT0000946652
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|549300ZD9ED8GSG3JW36
|EQS News ID:
|2384228
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2384228 20.08.2026 CET/CEST
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