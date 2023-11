EQS-News: Netfonds AG: Wachstum gewinnt im dritten Quartal deutlich an Dynamik

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Netfonds AG: Wachstum gewinnt im dritten Quartal deutlich an Dynamik



30.11.2023 / 17:40 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Wachstum gewinnt im dritten Quartal deutlich an Dynamik Beschleunigtes Wachstum im dritten Quartal 2023

Starke Geschäftsentwicklung über alle Geschäftsbereiche

Skalierung der finfire-Plattform schreitet erfolgreich voran Hamburg, 30. November 2023 – Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, berichtet über eine deutlich gesteigerte Dynamik in der Geschäftsentwicklung des Konzerns für die ersten drei Quartale 2023.



Mit einem erzielten Bruttoumsatz von 48,4 Mio. EUR (Q3 2022: 39,9 Mio. EUR, +21,3 %) hat die Netfonds Gruppe im dritten Quartal 2023 das Wachstum deutlich beschleunigt. Der Nettoumsatz in Höhe von 8,5 Mio. EUR (Q3 2022: 7,2 Mio. EUR, +18,1 %) unterstreicht diese Entwicklung und hat ebenso stark zugelegt.



Der Brutto-Konzernumsatz lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 bei 141,7 Mio. EUR (9M 2022: 131,7 Mio. EUR), während der Netto-Konzernumsatz 26,1 Mio. EUR betrug (9M 2022: 23,8 Mio. EUR). Das EBITDA erreichte trotz der weiterhin hohen Investitionen in die finfire-Plattform und den damit verbundenen Kosten nach neun Monaten 3,2 Mio. EUR (9M 2022: 2,8 Mio. EUR).



Starke Geschäftsentwicklung über alle Geschäftsbereiche



Das Wachstum im dritten Quartal resultierte nahezu aus allen relevanten Geschäftsbereichen. Das Segment Investment und Vermögensverwaltung erreichte zum Quartalsultimo mit kombinierten Assets in Höhe von 22,7 Mrd. EUR einen erneut sehr starken Wert. Dies bedeutet eine Steigerung um 12,4 % gegenüber dem Vorjahr (9M 2022: 20,2 Mrd. EUR). Die weiterhin anhaltenden Mittelzuflüsse im Depotgeschäft über die finfire-Plattform und in der Vermögensverwaltung bilden die Basis für den dynamischen Wachstumsschub.



Unsere Vermögensverwaltungs-Plattform gewinnt fortlaufend Neukunden und Vertriebspartner auf Rekordniveau. Die kombinierten Assets under Management der Vermögensverwaltung und des Asset-Managements der Netfonds Gruppe erreichten mit rund 3 Mrd. EUR ebenfalls ein neues Allzeit-Hoch. Hier ist das Wachstum rein organisch getrieben.



Der Bereich Versicherungen hat sich im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten ebenfalls positiv entwickelt. Die in diesem Jahr weggefallenen Sondererlöse des initialen Geschäftes mit betrieblichen Pflegeversicherungen (CareFlex) aus dem Vorjahr wurden durch ein zweistelliges Wachstum des klassischen Versicherungsgeschäftes überkompensiert.



Skalierung der finfire-Plattform gewinnt an Dynamik



„Der Fokus auf das Kerngeschäft rund um unsere skalierbare finfire-Plattform zahlt sich immer mehr aus“, sagt Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG. „Die für uns wichtigen Nettoerlöse haben wir im abgelaufenen Quartal um 18,1 % gesteigert. Mit fast 20 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr haben wir unseren langfristig dynamischen Wachstumstrend fortgeführt.”



Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres



Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten dieses Jahres bestätigt der Vorstand die Geschäftsprognose für das Gesamtjahr 2023. Netfonds prognostiziert aktuell einen Bruttoumsatz im Bereich von 185 bis 190 Mio. EUR. Der Nettoumsatz wird zwischen 35 und 37 Mio. EUR erwartet.



Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im zurückliegenden Quartal und in den ersten neun Monaten 2023 stellen sich wie folgt dar:



Übersicht Q3 2023 / Q3 2022

in Mio. EUR Q3 2023 Q3 2022 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 48,4 39,9 +21,3 % Netto-Konzernumsatz 8,5 7,2 +18,1 % EBITDA 1,3 0,0 >100 % EBITDA Marge / Nettoumsatz 15,3 % 0,0 % EBIT 0,5 -0,7 >100 % EBT (Gewinn vor Steuern) 0,4 -0,6 >100 %



Übersicht 9M 2023 / 9M 2022

in Mio. EUR 9M 2023 9M 2022 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 141,7 131,7 +7,6 % Netto-Konzernumsatz 26,1 23,8 +9,7 % EBITDA 3,2 2,8 +13,1 % EBITDA Marge / Nettoumsatz 12,1 % 11,8 % EBIT 1,0 0,4 +150 % EBT (Gewinn vor Steuern) 1,0 0,4 +150 % Assets under Administration 22,7 Mrd. 20,2 Mrd. +12,4 %



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de.



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.

