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20.11.2026 16:27:33
EQS-News: net digital AG: Ausserordentliche Hauptversammlung stimmt Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften zu
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EQS-News: net digital AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Pressemitteilung
net digital AG: Ausserordentliche Hauptversammlung stimmt Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften zu
Düsseldorf, 20. November 2026 – Die Aktionäre der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Tickersymbol: VRL) haben auf der heutigen ausserordentlichen Hauptversammlung dem Abschluss von zwei Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochterunternehmen zugestimmt. Es handelt sich um die jeweils 100-prozentigen Tochtergesellschaften irisnet GmbH und net solutions & operations GmbH. Die Verträge dienen auch steuerlichen Zwecken. Sie bedürfen noch der Zustimmung der Gesellschafterversammlungen der irisnet sowie der net solutions & operations und der Eintragung ins Handelsregister. Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung waren 61,9 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten, die Beschlüsse wurden nahezu einstimmig gefasst. Weitere Tagesordnungspunkte gab es nicht.
Über die net digital AG
Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und grosser Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 300 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise grosse Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt.
Kontakt net digital AG
Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG
20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|net digital AG
|Niederkasseler Lohweg 175
|40547 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 211 545 621 0
|E-Mail:
|ir@net-digital.com
|Internet:
|www.net-digital.com
|ISIN:
|DE000A2BPK34
|WKN:
|A2BPK3
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
|LEI Code:
|391200CTSVFF9EHN8Y59
|EQS News ID:
|2439808
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2439808 20.11.2026 CET/CEST
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