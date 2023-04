EQS-News: Neon Equity AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2023

EQS-News: Neon Equity AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Frankfurt am Main, 3. April 2023 - Die Neon Equity AG (Neon Equity; ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, lädt zu ihrer ersten ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2023 um 11 Uhr ein. Auf der Tagesordnung steht u.a. die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 40.050.100,00 um EUR 4.005.010,00 auf EUR 44.055.110,00 durch Umwandlung von Gewinnrücklagen in Grundkapital. Die Kapitalerhöhung soll durch Ausgabe von 4.005.010 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie durchgeführt werden (sog. Gratisaktien). Die ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigten Gratisaktien sollen den Aktionären im Verhältnis von 10:1 zustehen, sodass auf 10 bestehende Stückaktien eine neue Stückaktie entfällt. Des Weiteren schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung u.a. vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von EUR 200.811.446,00 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und weitere diesbezügliche Unterlagen stehen bereit unter https://neon-equity.com/de/hauptversammlungen.html. Nachdem das Unternehmen bereits am 27. Januar 2023 die vorläufigen Zahlen vermeldet hat, steht der geprüfte Jahresabschluss 2022 nunmehr zum Download auf der Website bereit: https://neon-equity.com/de/handelsdaten.html Das EBIT liegt nach HGB-Rechnungslegung bei 9,2 Mio. Euro und der Gewinn vor Steuern beziffert sich auf 12,9 Mio. Euro und hat damit den vorläufig vermeldeten Wert übertroffen. Über Neon Equity Die Neon Equity AG ist ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler. Der Investmentfokus liegt auf europäischen Unternehmen aus den Bereichen Immobilienwirtschaft, Consulting und Technologien, die Wachstums- und Kapitalmarktpotential sowie ein ESG-fähiges Geschäftsmodell aufweisen. Als erfahrener Partner berät Neon Equity Portfoliounternehmen zudem bei der Umsetzung ihrer Kapitalmarkt- und Wachstumsstrategien. Dabei bringt Neon Equity umfassendes Know-how insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkttransaktionen, Immobilienwirtschaft und Tokenisierung ein und verfügt über ein tragfähiges Partner- sowie Investorennetzwerk. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

