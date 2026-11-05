EQS-News: Nemetschek Group: Hohe Profitabilität und anhaltend starkes Wachstum im Q3 2026 – Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt

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Nemetschek Group: Hohe Profitabilität und anhaltend starkes Wachstum im Q3 2026 – Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt



05.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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Corporate News +26,6 % Umsatzwachstum (inkl. HCSS) auf 371,1 Mio. Euro (währungsbereinigt: +25,9 %)

+13,7 % organisches Umsatzwachstum* ohne HCSS auf 333,3 Mio. Euro (währungsbereinigt: +12,5 %)

+35,8 % ARR-Wachstum auf 1.462,2 Mio. Euro (währungsbereinigt: +35,1 %); +18,0 % organisches ARR-Wachstum (währungsbereinigt: +16,6 %) – beide Wachstumsraten über dem jeweiligen Umsatzwachstum

Ausgewiesene EBITDA-Marge bei 31,2 % (inkl. HCSS-Effekte & einmalige M&A-Kosten)

Organische EBITDA-Marge** bei 34,8 %

Organischer sowie um die HCSS-Akquisition erweiterter Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt München, 5. November 2026 – Die Nemetschek SE (ISIN DE0006452907), ein global führender, vertikaler Anbieter KI-gestützter Softwarelösungen für die Bau- und Medienbranche, hat im dritten Quartal 2026 ihr starkes, profitables Wachstum fortgesetzt und die EBITDA-Marge deutlich verbessert. Auf Basis der starken Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt der Vorstand sowohl die organische Prognose für das Gesamtjahr als auch den um die vorläufigen Effekte aus der Konsolidierung von HCSS erweiterten Ausblick. Mit der erstmaligen Konsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 hat der Konzern sein Produktportfolio im Segment Build strategisch erweitert und sein adressierbares Marktpotenzial im Infrastruktur- und Tiefbausektor deutlich vergrössert. „Unsere Geschäftsentwicklung im dritten Quartal unterstreicht erneut die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts und unsere Fähigkeit, starkes und profitables Wachstum zu erzielen“, sagt Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Auch bei der Integration von HCSS machen wir hervorragende Fortschritte und stärken damit unsere Position im hochattraktiven Infrastruktur- und Tiefbaumarkt, der erhebliches langfristiges Wachstumspotenzial bietet. Gleichzeitig setzen wir unsere KI-Strategie und Produkt-Roadmap weiterhin erfolgreich um. Die Einführung neuer KI-gestützter Softwarelösungen in unseren Geschäftssegmenten unterstreicht unsere Innovationskraft und den Anspruch, die KI-getriebene Transformation unserer Branchen anzuführen. Nach der starken Entwicklung in den ersten neun Monaten sind wir auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, unser profitables Wachstum fortzusetzen und unsere Wettbewerbsposition weiter zu stärken.“

Wesentliche Konzern-Kennzahlen im Q3 und in den ersten neun Monaten 2026 Der Konzernumsatz , einschliesslich der seit dem 1. Juli 2026 konsolidierten HCSS, stieg im dritten Quartal stark um 26,6% (währungsbereinigt: 25,9%) auf 371,1 Mio. Euro. Wie erwartet wurde der Umsatzbeitrag von HCSS durch den sogenannten Deferred-Revenue-Haircut-Effekt im Rahmen der akquisitionsbedingten Kaufpreisallokation (PPA) nach IFRS um rund 15 Mio. Euro reduziert. Ohne HCSS betrug das rein organische Umsatzwachstum* 13,7% (währungsbereinigt: 12,5%). In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 16,8% (währungsbereinigt: 19,2%) auf 1.011,8 Mio. Euro. Das berichtete organische Umsatzwachstum* lag bei 12,5 % und währungsbereinigt bei 14,6% und damit voll im Rahmen der Jahresprognose des Konzerns.

, einschliesslich der seit dem 1. Juli 2026 konsolidierten HCSS, stieg im dritten Quartal stark um 26,6% (währungsbereinigt: 25,9%) auf 371,1 Mio. Euro. Wie erwartet wurde der Umsatzbeitrag von HCSS durch den sogenannten Deferred-Revenue-Haircut-Effekt im Rahmen der akquisitionsbedingten Kaufpreisallokation (PPA) nach IFRS um rund 15 Mio. Euro reduziert. Ohne HCSS betrug das rein organische Umsatzwachstum* 13,7% (währungsbereinigt: 12,5%). In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 16,8% (währungsbereinigt: 19,2%) auf 1.011,8 Mio. Euro. Das berichtete organische Umsatzwachstum* lag bei 12,5 % und währungsbereinigt bei 14,6% und damit voll im Rahmen der Jahresprognose des Konzerns. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (Annual Recurring Revenue, ARR) stiegen im dritten Quartal 2026 weiterhin stark um 35,8% (währungsbereinigt: 35,1%) auf 1.462,2 Mio. Euro und damit deutlich stärker als der Konzernumsatz. Auch die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen entwickelten sich weiterhin dynamisch mit einem Anstieg von 52,4% (währungsbereinigt: 51,7%) auf 321,9 Mio. Euro. Organisch stiegen die jährlich wiederkehrenden Umsätze um 18,0% (währungsbereinigt: 16,6%) auf 1.270,1 Mio. Euro. Die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen stiegen organisch um 29,7% (währungsbereinigt: 28,1%) auf 273,9 Mio. Euro.

In den ersten neun Monaten 2026 erhöhten sich die Umsätze aus Subskription und SaaS um 36,1% (währungsbereinigt: 39,0%) auf 836,5 Mio. Euro. Das organische Wachstum betrug 28,3% (währungsbereinigt: 30,9%).

(Annual Recurring Revenue, ARR) stiegen im dritten Quartal 2026 weiterhin stark um 35,8% (währungsbereinigt: 35,1%) auf 1.462,2 Mio. Euro und damit deutlich stärker als der Konzernumsatz. Auch die Umsätze aus entwickelten sich weiterhin dynamisch mit einem Anstieg von 52,4% (währungsbereinigt: 51,7%) auf 321,9 Mio. Euro. Organisch stiegen die jährlich wiederkehrenden Umsätze um 18,0% (währungsbereinigt: 16,6%) auf 1.270,1 Mio. Euro. Die Umsätze aus Subskriptions- und SaaS-Modellen stiegen organisch um 29,7% (währungsbereinigt: 28,1%) auf 273,9 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten 2026 erhöhten sich die Umsätze aus Subskription und SaaS um 36,1% (währungsbereinigt: 39,0%) auf 836,5 Mio. Euro. Das organische Wachstum betrug 28,3% (währungsbereinigt: 30,9%). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im dritten Quartal um 21,8% (währungsbereinigt: 22,1%) auf 115,9 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge erreichte 31,2% und spiegelt insbesondere die Auswirkungen des Deferred-Revenue-Haircut-Effekts aus der Kaufpreisallokation nach IFRS im Rahmen der HCSS-Akquisition wider. Zusätzlich belasteten einmalige HCSS-bezogene M&A-Kosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich das EBITDA. Laufende Integrationskosten und wiederkehrende Aufwendungen für das im Zusammenhang mit der HCSS-Akquisition eingeführte aktienbasierte Vergütungsprogramm wirkten sich im dritten Quartal mit einem niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag aus. Für das Gesamtjahr 2026 werden die Integrationskosten und Aufwendungen für das aktienbasierte Vergütungsprogramm zusammen auf rund 10 Mio. Euro geschätzt. Die organische EBITDA-Marge** betrug im dritten Quartal 34,8%.

In den ersten neun Monaten 2026 stieg das EBITDA stärker als der Umsatz und erhöhte sich um 18,4% (währungsbereinigt: 23,3%) auf 312,9 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 30,9% (Vorjahreszeitraum: 30,5%). Die organische EBITDA-Marge** lag bei 32,1%.

stieg im dritten Quartal um 21,8% (währungsbereinigt: 22,1%) auf 115,9 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge erreichte 31,2% und spiegelt insbesondere die Auswirkungen des Deferred-Revenue-Haircut-Effekts aus der Kaufpreisallokation nach IFRS im Rahmen der HCSS-Akquisition wider. Zusätzlich belasteten einmalige HCSS-bezogene M&A-Kosten im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich das EBITDA. Laufende Integrationskosten und wiederkehrende Aufwendungen für das im Zusammenhang mit der HCSS-Akquisition eingeführte aktienbasierte Vergütungsprogramm wirkten sich im dritten Quartal mit einem niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag aus. Für das Gesamtjahr 2026 werden die Integrationskosten und Aufwendungen für das aktienbasierte Vergütungsprogramm zusammen auf rund 10 Mio. Euro geschätzt. Die organische EBITDA-Marge** betrug im dritten Quartal 34,8%. In den ersten neun Monaten 2026 stieg das EBITDA stärker als der Umsatz und erhöhte sich um 18,4% (währungsbereinigt: 23,3%) auf 312,9 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 30,9% (Vorjahreszeitraum: 30,5%). Die organische EBITDA-Marge** lag bei 32,1%. Der Quartalsüberschuss nach Anteilen Dritter belief sich im dritten Quartal 2026 auf 46,6 Mio. Euro und lag damit erwartungsgemäss um -15,7% unter dem Vorjahreswert, bedingt durch die erstmalige Konsolidierung von HCSS. Diese Effekte umfassen höhere Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation, Minderheitenanteile in Höhe von 12,3 Mio. Euro sowie gestiegene Finanzierungskosten. Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie (EPS) betrug 0,40 Euro (Q3 2025: 0,48 Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie*** stieg im dritten Quartal um 20,0% auf 0,66 Euro (Q3 2025: 0,55 Euro) und unterstreicht die starke operative Ergebnisentwicklung des Konzerns.

In den ersten neun Monaten 2026 erhöhte sich der Jahresüberschuss nach Anteilen Dritter um 13,4% auf 173,0 Mio. Euro. Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie erreichte 1,50 Euro (9M 2025: 1,32 Euro). Das bereinigte Ergebnis je Aktie*** stieg deutlich um 26,3% auf 1,92 Euro (9M 2025: 1,52 Euro).

Strategische Highlights In den ersten neun Monaten 2026 setzte die Nemetschek Group ihre Wachstumsstrategie weiter fort und erreichte wichtige Meilensteine beim Ausbau ihrer Marktpräsenz, der Beschleunigung von KI-Innovationen und der Stärkung ihrer globalen Präsenz. Integration von HCSS verläuft planmässig: Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme im Juli 2026 verläuft die Integration von HCSS planmässig. Der Fokus liegt darauf, die komplementären Stärken von HCSS und dem bestehenden Build-Portfolio zu nutzen, die Zusammenarbeit zu fördern und zukünftige Cross-Selling-Möglichkeiten zu erschliessen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme im Juli 2026 verläuft die Integration von HCSS planmässig. Der Fokus liegt darauf, die komplementären Stärken von HCSS und dem bestehenden Build-Portfolio zu nutzen, die Zusammenarbeit zu fördern und zukünftige Cross-Selling-Möglichkeiten zu erschliessen. Beschleunigung von KI-Innovationen im gesamten Konzern: Mit der Einführung der neuen Max-Lösungen – Archicad Max, Allplan Max und Bluebeam Max – sowie der KI-gestützten Solibri-Suite hat die Nemetschek Group wesentliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer KI-Strategie erzielt. Basierend auf der gemeinsamen „Nemetschek Intelligence Plattform “ bringen diese KI-gesteuerten Angebote fortschrittliche, agentenbasierte Funktionen direkt in professionelle Arbeitsabläufe ein und steigern damit Produktivität, Effizienz und Zusammenarbeit. Die Produkteinführungen unterstreichen den Anspruch des Konzerns, die KI-getriebene Transformation der AEC/O-Branche anzuführen.

Mit der Einführung der neuen sowie der hat die Nemetschek Group wesentliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer KI-Strategie erzielt. Basierend auf der gemeinsamen “ bringen diese KI-gesteuerten Angebote fortschrittliche, agentenbasierte Funktionen direkt in professionelle Arbeitsabläufe ein und steigern damit Produktivität, Effizienz und Zusammenarbeit. Die Produkteinführungen unterstreichen den Anspruch des Konzerns, die KI-getriebene Transformation der AEC/O-Branche anzuführen. Ausbau der internationalen Präsenz: Die Nemetschek Group hat ihre Präsenz in wichtigen Wachstumsmärkten, insbesondere in Indien, im Nahen Osten und in Südostasien, weiter gestärkt und gleichzeitig ihren konzernweiten Go-to-Market-Ansatz sowie ihre Cross-Selling-Initiativen weiter vorangetrieben.

Entwicklung der Segmente im Q3 und in den ersten neun Monaten 2026 (siehe Tabelle) Das Segment Design verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 7,2% (währungsbereinigt: 6,5%) auf 138,5 Mio. Euro. Die Entwicklung im Quartal spiegelt die unterschiedliche Migrationsdynamik im Jahresverlauf bestehender Kunden von Serviceverträgen auf Subskriptionsmodelle wider. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Segmentumsatz um 7,3% (währungsbereinigt: 8,6%) auf 417,6 Mio. Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr. Die Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle schreitet weiter voran, mit einer besonders starken Entwicklung im ersten Halbjahr. Dies spiegelt sich im Wachstum der Subskriptions- und SaaS-Umsätze wider, die im Neun-Monats-Zeitraum um 47,3% (währungsbereinigt: 49,0%) auf 272,6 Mio. Euro 2026 stiegen. Die EBITDA-Marge erreichte im Q3 26,2% (Vorjahresquartal: 28,1%) und in den ersten neun Monaten 24,7% (Vorjahreszeitraum: 27,5%).

verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 7,2% (währungsbereinigt: 6,5%) auf 138,5 Mio. Euro. Die Entwicklung im Quartal spiegelt die unterschiedliche Migrationsdynamik im Jahresverlauf bestehender Kunden von Serviceverträgen auf Subskriptionsmodelle wider. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Segmentumsatz um 7,3% (währungsbereinigt: 8,6%) auf 417,6 Mio. Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr. Die Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle schreitet weiter voran, mit einer besonders starken Entwicklung im ersten Halbjahr. Dies spiegelt sich im Wachstum der Subskriptions- und SaaS-Umsätze wider, die im Neun-Monats-Zeitraum um 47,3% (währungsbereinigt: 49,0%) auf 272,6 Mio. Euro 2026 stiegen. Die EBITDA-Marge erreichte im Q3 26,2% (Vorjahresquartal: 28,1%) und in den ersten neun Monaten 24,7% (Vorjahreszeitraum: 27,5%). Das Segment Build verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein sehr starkes Wachstum: Der Umsatz stieg um 56,6 % (währungsbereinigt: 55,7 %) auf 190,8 Mio. Euro inklusive der erstmaligen HCSS-Konsolidierung. Auch das organische Wachstum ohne HCSS blieb mit 25,6% (währungsbereinigt: 23,6%) hoch, getragen unter anderem von der fortschreitendenden internationalen Expansion und der erfolgreichen Einführung der agentischen KI-Suite Bluebeam Max. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 stieg der Umsatz um 33,4% (währungsbereinigt: 37,0%) auf 468,5 Mio. Euro, wobei das organische Wachstum bei 22,7% (währungsbereinigt: 25,8%) lag. Die EBITDA-Marge kam im dritten Quartal auf 35,7% (Vorjahresquartal: 37,7%) und spiegelte insbesondere die Auswirkungen der im Rahmen der HCSS-Akquisition bedingten Kaufpreisallokation (sog. Haircut-Effekt) wider. Die organische EBITDA-Marge lag auf einem hohen Niveau von 44,7% in Q3. In den ersten neun Monaten verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 38,1% (Vorjahreszeitraum: 35,7%), bei einer organischen EBITDA-Marge von 41,5%.

verzeichnete im dritten Quartal 2026 ein sehr starkes Wachstum: Der Umsatz stieg um 56,6 % (währungsbereinigt: 55,7 %) auf 190,8 Mio. Euro inklusive der erstmaligen HCSS-Konsolidierung. Auch das organische Wachstum ohne HCSS blieb mit 25,6% (währungsbereinigt: 23,6%) hoch, getragen unter anderem von der fortschreitendenden internationalen Expansion und der erfolgreichen Einführung der agentischen KI-Suite Bluebeam Max. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 stieg der Umsatz um 33,4% (währungsbereinigt: 37,0%) auf 468,5 Mio. Euro, wobei das organische Wachstum bei 22,7% (währungsbereinigt: 25,8%) lag. Die EBITDA-Marge kam im dritten Quartal auf 35,7% (Vorjahresquartal: 37,7%) und spiegelte insbesondere die Auswirkungen der im Rahmen der HCSS-Akquisition bedingten Kaufpreisallokation (sog. Haircut-Effekt) wider. Die organische EBITDA-Marge lag auf einem hohen Niveau von 44,7% in Q3. In den ersten neun Monaten verbesserte sich die EBITDA-Marge auf 38,1% (Vorjahreszeitraum: 35,7%), bei einer organischen EBITDA-Marge von 41,5%. Im Segment Manage stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 um 4,0% (ausgewiesen und währungsbereinigt) auf 13,0 Mio. Euro. Das Segment setzte sein Wachstumstempo aus dem ersten Halbjahr fort, unterstützt durch eine deutlich stärkere Nachfrage nach Lösungen für Workspace Management und Energieeffizienz , die den überwiegenden Teil des Segmentgeschäfts ausmacht. Die Vertriebspipeline blieb sowohl bei Bestands- als auch bei Neukunden gut gefüllt, insbesondere im öffentlichen Sektor und im Finanzsektor. Der Markt für Immobilienverwaltung in Deutschland war dagegen weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt, was sich auf das Umsatzwachstum des Segments insgesamt auswirkte. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Segmentumsatz um 3,9%. Die EBITDA-Marge erreichte im dritten Quartal 9,2% (Vorjahresquartal: 12,9%) und in den ersten neun Monaten 8,3% (Vorjahreszeitraum: 10,5%).

stieg der Umsatz im dritten Quartal 2026 um 4,0% (ausgewiesen und währungsbereinigt) auf 13,0 Mio. Euro. Das Segment setzte sein Wachstumstempo aus dem ersten Halbjahr fort, unterstützt durch eine deutlich stärkere Nachfrage nach Lösungen für Workspace Management und Energieeffizienz , die den überwiegenden Teil des Segmentgeschäfts ausmacht. Die Vertriebspipeline blieb sowohl bei Bestands- als auch bei Neukunden gut gefüllt, insbesondere im öffentlichen Sektor und im Finanzsektor. Der Markt für Immobilienverwaltung in Deutschland war dagegen weiterhin von einem herausfordernden Marktumfeld geprägt, was sich auf das Umsatzwachstum des Segments insgesamt auswirkte. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Segmentumsatz um 3,9%. Die EBITDA-Marge erreichte im dritten Quartal 9,2% (Vorjahresquartal: 12,9%) und in den ersten neun Monaten 8,3% (Vorjahreszeitraum: 10,5%). Im Segment Media ist das Marktumfeld weiterhin herausfordernd. Der Umsatz ging im dritten Quartal 2026 um -2,7% (währungsbereinigt: -3,1%) auf 29,5 Mio. Euro zurück und lag damit unter den Erwartungen. Die Investitionen der Kunden blieben angesichts anhaltender Budgetbeschränkungen, der Konsolidierung auf Kundenseite und längerer Kaufentscheidungsprozesse im Medien- und Unterhaltungsmarkt verhalten. Strategisch konzentriert sich das Segment weiterhin auf die Diversifizierung seiner Umsatzquellen, die Erschliessung angrenzender Märkte sowie die Nutzung von Synergien mit dem AEC/O-Geschäft des Konzerns, um zusätzliche Wachstumspotenziale zu erschliessen. In den ersten neun Monaten 2026 blieb der Umsatz mit 88,5 Mio. Euro weitgehend stabil (berichtet: -1,4%; währungsbereinigt: +1,2%). Die EBITDA-Marge erreichte im dritten Quartal 34,8% und in den ersten neun Monaten 31,5% (Vorjahreszeitraum: 31,3%).

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt Nach den ersten neun Monaten 2026 bekräftigt der Vorstand seine bisherigen Ziele für das organische Geschäft ohne die HCSS-Akquisition. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand weiterhin ein währungsbereinigtes organisches Umsatzwachstum* von 14% bis 15% sowie eine EBITDA-Marge von 32% bis 33%. Inklusive der Erstkonsolidierung von HCSS zum 1. Juli 2026 erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen zusätzlichen währungsbereinigten Beitrag zum Konzernumsatzwachstum von rund 600 Basispunkten (inkl. des Deferred-Revenue-Haircut-Effekts im Rahmen der akquisitionsbedingten Kaufpreisallokation). Unter Berücksichtigung der M&A-bedingten Einmalkosten und daher ausgehend vom Mittelwert der prognostizierten EBITDA-Marge von 32% bis 33% wird infolge der HCSS-Akquisition eine Verwässerung der EBITDA-Marge um rund 150 Basispunkte erwartet. Dies spiegelt vor allem die Auswirkungen des im Rahmen der Kaufpreisallokation vorgenommenen Deferred-Revenue-Haircut-Effekts sowie laufende Integrationsaufwendungen und wiederkehrende Aufwendungen für ein neu eingeführtes aktienbasiertes Vergütungsprogramm im Segment Build wider. Der Umsatz- und EBITDA-Beitrag der HCSS-Akquisition spiegelt deshalb noch nicht das volle Potenzial der Akquisition wider. Die PPA-Effekte werden über einen Zeitraum von zwölf Monaten erfasst, wobei der überwiegende Teil voraussichtlich auf die ersten sechs Monate entfällt. Für das zweite Halbjahr 2026 wird erwartet, dass der PPA-Effekt den Umsatz von HCSS um einen Betrag im mittleren bis hohen Zwanzig-Millionen-Euro-Bereich reduziert, mit einem entsprechenden Effekt auf das EBITDA. Die Aussagen zu den Auswirkungen der HCSS-Akquisition stehen unter dem Vorbehalt, dass wesentliche Kennzahlen, einschliesslich der Berechnung der Kaufpreisallokation (PPA), noch nicht finalisiert sind. Die Prognosen für die Segmente Design und Build für das Geschäftsjahr 2026 werden vollumfänglich bestätigt. Für das Segment Manage wird nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum* im mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet (bislang: niedriges zweistelliges Wachstum), bei einer EBITDA-Marge im höheren einstelligen Prozentbereich (bislang: leichte Steigerung gegenüber der Vorjahresmarge von 12%). Für das Segment Media wird nun ein währungsbereinigter Umsatz* auf dem Niveau des Vorjahres erwartet (bislang: mittleres einstelliges Wachstum), während die Prognose für die EBITDA-Marge bestätigt wird. Die angepassten Umsatzprognosen für beide Segmente entsprechen den Markterwartungen und haben keine Auswirkungen auf die Gesamtprognose des Konzerns. Diese Prognosen beruhen auf der Annahme, dass sich die weltwirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen im laufenden Geschäftsjahr nicht verschlechtern. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der aktuelle Konflikt im Nahen Osten weder wesentlich eskaliert noch über einen längeren Zeitraum anhält.

* Das währungsbereinigte (Konzern-)Umsatzwachstum entspricht dem nominalen Umsatzwachstum, bereinigt um die im Jahresverlauf entstandenen Währungsumrechnungseffekte aus Umsätzen in Fremdwährungen. Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum schliesst zusätzlich den Umsatzbeitrag von HCSS aus. ** Die organische EBITDA-Marge entspricht der EBITDA-Marge ohne den Ergebnisbeitrag von HCSS, laufende HCSS-bezogene Kosten sowie M&A-bedingte Einmalkosten. *** Das Ergebnis je Aktie (EPS) ist um PPA-Effekte sowie um den Deferred-Revenue-Haircut-Effekts durch HCSS bereinigt.

Konzern-Kennzahlen im Quartals-Überblick (Q3-26) In Mio. Euro Q3 2026 Q3 2025 ? in %

(FX-adj.) ? in % organic

(FX-adj.) ARR

1.462,2

1.076,7 +35,8%

(+35,1%) +18,0%

(+16,6%) Umsatz 371,1

293,1 +26,6%

(+25,9%) +13,7%

(+12,5%) - davon Softwarelizenzen 9,2

15,3 -39,8%

(-38,5%) -52,7%

(-51,9%) - davon wiederkehrende Umsätze 365,5

269,2 +35,8%

(+35,1%) +18,0%

(+16,6%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 321,9

211,1 +52,4%

(+51,7%) +29,7%

(+28,1%) EBITDA 115,9

95,2 +21,8%

(+22,1%) +22,0%

(+21,7%) EBITDA-Marge 31,2% 32,5% Organische EBITDA-Marge* 34,8% 32,5% EBIT 76,1 77,5 -1,9% EBIT-Marge 20,5% 26,4% Jahresüberschuss (nach Anteilen Dritter) 46,6 55,3 -15,7% Ergebnis je Aktie in Euro 0,40 0,48 -15,7% Bereinigter Jahresüberschuss*** (nach Anteilen Dritter) 76,8

63,1 +20,0% Bereinigtes Ergebnis je Aktie*** in Euro 0,66 0,55 +20,0% Kennzahlen Segmente im Quartals-Überblick (Q3-26) In Mio. Euro Q3 2026 Q3 2025 ? in %

(FX-adj.) ? in % organic

(FX-adj.). Segment Design Umsatz 138,5 129,2 +7,2%

(+6,5%) EBITDA 36,2 36,2 0,0%

(+2,4%) EBITDA-Marge 26,2% 28,1% Segment Build Umsatz 190,8 121,8 +56,6%

(+55,7%) +25,6%

(+23,6%) EBITDA 68,2 45,9 +48,4%

(+47,1%) +48,7%

(+46,3%) EBITDA-Marge 35,7% 37,7% Organische EBITDA-Marge (ohne HCSS) 44,7% 37,7% Segment Manage Umsatz 13,0 12,5 +4,0%

(+4,0%) EBITDA 1,2 1,6 -25,5%

(-27,0%) EBITDA-Marge 9,2% 12,9% Segment Media Umsatz 29,5 30,3 -2,7%

(-3,1%) EBITDA 10,3 11,4 -9,5%

(-9,3%) EBITDA-Marge 34,8% 37,5% Kennzahlen im 9-Monatsüberblick 2026 In Mio. Euro 9M 2026 9M 2025 ? in %

(FX-adj.) ? in % organic

(FX-adj.) ARR

1.462,2

1.076,7 +35,8%

(+35,1%) +18,0%

(+16,6%) Umsatz 1.011,8

866,0 +16,8%

(+19,2%) +12,5%

(+14,6%) - davon Softwarelizenzen 22,5

41,4 -45,8%

(-43,6%) -50,6%

(-48,6%) - davon wiederkehrende Umsätze 974,8

798,3 +22,1%

(+24,6%) +16,1%

(+18,3%) - Subskription + SaaS

(Teil der wiederkehrenden Umsätze) 836,5

614,7 +36,1%

(+39,0%) +28,3%

(+30,9%) EBITDA 312,9

264,3 +18,4%

(+23,3%) +18,5%

(+23,2%) EBITDA-Marge 30,9% 30,5% Organische EBITDA-Marge* 32,1% 30,5% EBIT 234,3 210,2 +11,4% EBIT-Marge 23,2% 24,3% Jahresüberschuss (nach Anteilen Dritter) 173,0 152,6 +13,4% Ergebnis je Aktie in Euro 1,50 1,32 +13,4% Bereinigter Jahresüberschuss*** (Konzernanteile) 221,7

175,9 +26,3% Bereinigtes Ergebnis je Aktie*** in Euro 1,92 1,52 +26,3% Kennzahlen Segmente im 9-Monatsüberblick In Mio. Euro 9M 2026 9M 2025 ? in %

(FX-adj.) ? in % organic

(FX-adj.). Segment Design Umsatz 417,6 389,3 +7,3%

(+8,6%) EBITDA 103,1 107,0 -3,7%

(+1,0%) EBITDA-Marge 24,7% 27,5% Segment Build Umsatz 468,5 351,1 +33,4%

(+37,0%) +22,7%

(+25,8%) EBITDA 178,7 125,3 +42,7%

(+47,8%) +42,8%

(+47,5%) EBITDA-Marge 38,1% 35,7% Organische EBITDA-Marge (ohne HCSS) 41,5% 35,7% Segment Manage Umsatz 39,3 37,9 +3,9%

(+3,9%) EBITDA 3,2 4,0 -18,1%

(-23,1%) EBITDA-Marge 8,3% 10,5% Segment Media Umsatz 88,5 89,8 -1,4%

(+1,2%) EBITDA 27,9 28,1 -0,6%

(+3,7%) EBITDA-Marge 31,5% 31,3%

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Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen im Bereich Construction AI, der die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranchen vorantreibt. Mit tiefgreifender Branchenexpertise und intelligent vernetzten Softwarelösungen ermöglicht der Konzern seinen Kunden, Daten in Echtzeit in Erkenntnisse und fundiertere Entscheidungen umzuwandeln – über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastrukturen hinweg, von der Ideenfindung über Planung, Visualisierung, Bau und Betrieb bis hin zur Renovierung. Die KI-gestützten Technologien und der Einsatz offener Standards fördern Produktivität, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit für Architekten, Ingenieure, Bauunternehmer, Betreiber und Kreativschaffende. Weltweit vertrauen mehr als 7Millionen Anwender auf die kundenzentrierten, KI-Lösungen der Unternehmensgruppe, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. 1963 von Professor Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Unternehmensgruppe heute mehr als 4.500 Experten weltweit. Die ISO 27001-Zertifizierung unterstreicht ihr klares Bekenntnis zu Datensicherheit und vertrauenswürdiger digitaler Innovation. Die Nemetschek Group ist seit 1999 im MDAX und TecDax gelistet und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 1,19 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von 371,1 Millionen Euro. www.nemetschek.ai

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