|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.11.2026 09:00:03
EQS-News: naoo Play: Erste Nutzungs- und Akquisitionsdaten liefern positive Signale für skalierbares Geschäftsmodell
|
EQS-News: naoo AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Markteinführung
naoo Play: Erste Nutzungs- und Akquisitionsdaten liefern positive Signale für skalierbares Geschäftsmodell
Zug, 25. November 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN CH1323306329) zieht eine positive erste Bilanz nach der Lancierung von naoo Play. Die ersten Nutzungs- und Marketingdaten zeigen vielversprechende Ergebnisse sowohl beim Konsum der angebotenen Vertical Short Dramas als auch bei der Ansprache potenzieller neuer Nutzer. Das Unternehmen verfügt über ein lizenziertes Content-Portfolio von 131 Serien mit mehr als 7'600 Episoden und bereitet nun die Skalierung seines Entertainment-Angebots vor.
Die ersten Nutzungsdaten zeigen eine hohe Konsumintensität: Zuschauerinnen und Zuschauer starten durchschnittlich rund zwölf Episoden. Dieses Nutzungsverhalten liefert einen ersten positiven Hinweis auf die Attraktivität des Formats und dessen Potenzial, Nutzer wiederholt und über längere Zeiträume an die Plattform zu binden. Die Ergebnisse sollen im Zuge der nächsten Wachstumsphase auf einer breiteren Nutzerbasis weiter validiert werden.
Auch bei der Nutzerakquisition zeigen sich erste vielversprechende Ergebnisse. Erste Performance-Marketing-Kampagnen auf TikTok erzielten einen durchschnittlichen Klickpreis von CHF 0.43. Dies liefert einen positiven Anhaltspunkt für das Potenzial einer kosteneffizienten und skalierbaren Nutzergewinnung. Die tatsächlichen Installations- und Aktivierungskosten werden im Rahmen der laufenden Tracking-Integration und der nächsten Kampagnenphase systematisch ermittelt.
Für die geplante Einführung zusätzlicher Bezahlmodelle im Jahr 2027 orientiert sich naoo an internationalen Branchenbenchmarks. Bei einer angenommenen Zahlerquote von 5.5 % und einem Nettoerlös von rund CHF 24 pro zahlendem Nutzer ergibt sich ein modellierter Erlös von CHF 1.32 pro Installation im ersten Monat, noch ohne zusätzliche Werbeerlöse. Dieses illustrative Szenario verdeutlicht das wirtschaftliche Potenzial des Geschäftsmodells. Die zugrunde liegenden Annahmen sind im weiteren Marktaufbau zu validieren.
«Die ersten Ergebnisse zeigen vielversprechende Voraussetzungen für ein skalierbares Geschäftsmodell: Unsere Zuschauer konsumieren zahlreiche Episoden, und gleichzeitig erreichen wir potenzielle neue Nutzer zu attraktiven Klickkosten», sagt Karl Fleetwood, Chief Operating Officer der naoo AG. «Unser nächster Schritt ist die systematische Skalierung der Nutzergewinnung und die Validierung der Unit Economics auf einer breiteren Datenbasis.»
Für den weiteren Ausbau setzt naoo auf Performance-Marketing, das Creator-Netzwerk der Tochtergesellschaft Kingfluencers AG mit mehr als 3'800 Creators sowie Partnerschaften mit Medien- und Telekommunikationsunternehmen. Diese zusätzlichen Vertriebskanäle sollen die Nutzergewinnung unterstützen und zu einer weiteren Optimierung der Akquisitionskosten beitragen.
naoo Play wird derzeit werbebasiert monetarisiert. Ab 2027 sind zusätzliche Erlösmodelle über Abonnements und die kostenpflichtige Freischaltung einzelner Episoden vorgesehen. Mit der Kombination aus Social-Plattform, Entertainment-Angebot und eigenem Creator-Netzwerk verfolgt naoo das Ziel, ein wirtschaftlich tragfähiges und skalierbares digitales Mediengeschäft aufzubauen.
Über naoo
Kontakt für Medien und Investoren
Karl Fleetwood
25.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|naoo AG
|Baarerstrasse 21
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|investors@naoo.com
|Internet:
|www.naoo.com
|ISIN:
|CH1323306329
|WKN:
|A40NNU
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|875500SNLCQSSU78C902
|EQS News ID:
|2441590
|Notierung in Düsseldorf vorgesehen (Freiverkehr) / Intended to be listed in Dusseldorf (Open Market)
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2441590 25.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu naoo AG
Analysen zu naoo AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.