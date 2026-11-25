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naoo Play: Erste Nutzungs- und Akquisitionsdaten liefern positive Signale für skalierbares Geschäftsmodell



25.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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naoo Play: Erste Nutzungs- und Akquisitionsdaten liefern positive Signale für skalierbares Geschäftsmodell

Durchschnittlich zwölf gestartete Episoden pro Zuschauer und Klickkosten von CHF 0.43 in ersten TikTok-Kampagnen erfüllen die Erwartungen

Zug, 25. November 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN CH1323306329) zieht eine positive erste Bilanz nach der Lancierung von naoo Play. Die ersten Nutzungs- und Marketingdaten zeigen vielversprechende Ergebnisse sowohl beim Konsum der angebotenen Vertical Short Dramas als auch bei der Ansprache potenzieller neuer Nutzer. Das Unternehmen verfügt über ein lizenziertes Content-Portfolio von 131 Serien mit mehr als 7'600 Episoden und bereitet nun die Skalierung seines Entertainment-Angebots vor.

Die ersten Nutzungsdaten zeigen eine hohe Konsumintensität: Zuschauerinnen und Zuschauer starten durchschnittlich rund zwölf Episoden. Dieses Nutzungsverhalten liefert einen ersten positiven Hinweis auf die Attraktivität des Formats und dessen Potenzial, Nutzer wiederholt und über längere Zeiträume an die Plattform zu binden. Die Ergebnisse sollen im Zuge der nächsten Wachstumsphase auf einer breiteren Nutzerbasis weiter validiert werden.

Auch bei der Nutzerakquisition zeigen sich erste vielversprechende Ergebnisse. Erste Performance-Marketing-Kampagnen auf TikTok erzielten einen durchschnittlichen Klickpreis von CHF 0.43. Dies liefert einen positiven Anhaltspunkt für das Potenzial einer kosteneffizienten und skalierbaren Nutzergewinnung. Die tatsächlichen Installations- und Aktivierungskosten werden im Rahmen der laufenden Tracking-Integration und der nächsten Kampagnenphase systematisch ermittelt.

Für die geplante Einführung zusätzlicher Bezahlmodelle im Jahr 2027 orientiert sich naoo an internationalen Branchenbenchmarks. Bei einer angenommenen Zahlerquote von 5.5 % und einem Nettoerlös von rund CHF 24 pro zahlendem Nutzer ergibt sich ein modellierter Erlös von CHF 1.32 pro Installation im ersten Monat, noch ohne zusätzliche Werbeerlöse. Dieses illustrative Szenario verdeutlicht das wirtschaftliche Potenzial des Geschäftsmodells. Die zugrunde liegenden Annahmen sind im weiteren Marktaufbau zu validieren.

«Die ersten Ergebnisse zeigen vielversprechende Voraussetzungen für ein skalierbares Geschäftsmodell: Unsere Zuschauer konsumieren zahlreiche Episoden, und gleichzeitig erreichen wir potenzielle neue Nutzer zu attraktiven Klickkosten», sagt Karl Fleetwood, Chief Operating Officer der naoo AG. «Unser nächster Schritt ist die systematische Skalierung der Nutzergewinnung und die Validierung der Unit Economics auf einer breiteren Datenbasis.»

Für den weiteren Ausbau setzt naoo auf Performance-Marketing, das Creator-Netzwerk der Tochtergesellschaft Kingfluencers AG mit mehr als 3'800 Creators sowie Partnerschaften mit Medien- und Telekommunikationsunternehmen. Diese zusätzlichen Vertriebskanäle sollen die Nutzergewinnung unterstützen und zu einer weiteren Optimierung der Akquisitionskosten beitragen.

naoo Play wird derzeit werbebasiert monetarisiert. Ab 2027 sind zusätzliche Erlösmodelle über Abonnements und die kostenpflichtige Freischaltung einzelner Episoden vorgesehen. Mit der Kombination aus Social-Plattform, Entertainment-Angebot und eigenem Creator-Netzwerk verfolgt naoo das Ziel, ein wirtschaftlich tragfähiges und skalierbares digitales Mediengeschäft aufzubauen.

Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Mit naoo Play erweitert das Unternehmen sein Ökosystem um professionelles mobiles Entertainment.

naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 35 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10