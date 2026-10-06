EQS-News: naoo erweitert Social-Media-Plattform um professionelles Entertainment

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naoo erweitert Social-Media-Plattform um professionelles Entertainment



06.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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Medienmitteilung Microdramas und Short Series bilden den Auftakt – neue Streaming-Funktion bereits integriert und im Testbetrieb

Zug/Zürich, 6. Oktober 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, erweitert ihre Social-Media-Plattform um professionelles Entertainment. Die neue Streaming-Funktion ist bereits in die naoo Plattform integriert und befindet sich im Testbetrieb. Die Freischaltung für Nutzerinnen und Nutzer ist noch im laufenden Monat vorgesehen.

Zum Start setzt naoo auf Microdramas und Short Series – kurze, speziell für Smartphones produzierte fiktionale Serien. Omdia beziffert den weltweiten Umsatz mit Microdramas 2025 auf rund USD 11 Mrd. und erwartet für 2026 rund USD 14 Mrd. Mehr als 60 Prozent der Umsätze stammen aus Abonnements oder transaktionsbasierten Modellen.

Das zunächst insbesondere im asiatischen Markt gross gewordene Format hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer internationalen Entertainment-Kategorie entwickelt. Spezialisierte Anbieter wie ReelShort und DramaBox haben globale Nutzerbasen aufgebaut; inzwischen integrieren auch grosse bestehende Social- und Streaming-Plattformen Microdramas und Short Series in ihr Angebot.

Auch im für naoo relevanten deutschsprachigen Markt ist das Format angekommen. In Deutschland erreichten Microdramas 2025 laut Omdia rund 4,4 Mio. monatlich aktive Nutzer.

Für naoo sind Microdramas und Short Series der Einstieg in eine breitere Entertainment-Strategie. Weitere professionelle Entertainment-Formate sollen schrittweise folgen.

Die Erweiterung ergänzt die bestehenden Funktionen von naoo rund um Social Content, Creator, Communities und lokale Angebote. Während diese Bereiche vor allem von Interaktion, Entdeckung und nutzergenerierten Inhalten geprägt sind, bringt Entertainment erstmals ein umfangreicheres Angebot an professionell produzierten Inhalten auf die Plattform. Nutzer können diese Inhalte innerhalb derselben App entdecken, ansehen, teilen und sich darüber austauschen. Damit schafft naoo zusätzliche Nutzungsmomente und will Nutzungshäufigkeit und Verweildauer weiter erhöhen.

Diese zusätzliche Nutzung lässt sich auf bestehender Infrastruktur monetarisieren. Werbemonetarisierung ist bereits heute in die Plattform integriert. Mehr Content-Nutzung schafft damit zusätzliches monetarisierbares Werbeinventar. Perspektivisch sollen Abonnements einen weiteren direkten Erlösstrom aus professionellen Inhalten ermöglichen.

Langfristig soll die geschaffene Infrastruktur auch Creatorn und anderen Rechteinhabern offenstehen. Sie sollen eigene IP über naoo distribuieren und monetarisieren können. Damit erweitert naoo sein Geschäftsmodell perspektivisch um eine zusätzliche Verbindung von Social Media, Entertainment und Creator Monetization.

Das erste Content-Portfolio sowie weitere Details zum Launch wird naoo noch im Oktober 2026 bekanntgeben.

Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10