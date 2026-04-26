NAKIKI Aktie 117180160 / DE000WNDL300
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.04.2026 19:02:24
EQS-News: NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräussert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung
|
EQS-News: NAKIKI SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräussert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung
Frankfurt am Main, 26. April 2026 – Die NAKIKI SE („NAKIKI“; ISIN: DE000WNDL300) gibt bekannt, dass Vorstand Andreas Wegerich insgesamt 270.000 NAKIKI-Aktien aus seinem Bestand an zwei neue Investoren veräussert hat. Andreas Wegerich bleibt mit einem Anteil von 14,34 % der grösste Aktionär der NAKIKI.
Die neuen Investoren sollen die Gesellschaft auch bei künftigen Kapitalmassnahmen unterstützen. Den Erlös aus den Transaktionen stellt Andreas Wegerich der Gesellschaft in Form eines Gesellschafterdarlehens zur Verfügung.
ÜBER NAKIKI
Kontakt für Rückfragen:
NAKIKI SE
26.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2315048
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2315048 26.04.2026 CET/CEST