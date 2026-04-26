EQS-News: NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräussert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung

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NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräussert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung



26.04.2026 / 19:02 CET/CEST

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NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräussert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung Frankfurt am Main, 26. April 2026 – Die NAKIKI SE („NAKIKI“; ISIN: DE000WNDL300) gibt bekannt, dass Vorstand Andreas Wegerich insgesamt 270.000 NAKIKI-Aktien aus seinem Bestand an zwei neue Investoren veräussert hat. Andreas Wegerich bleibt mit einem Anteil von 14,34 % der grösste Aktionär der NAKIKI. Die neuen Investoren sollen die Gesellschaft auch bei künftigen Kapitalmassnahmen unterstützen. Den Erlös aus den Transaktionen stellt Andreas Wegerich der Gesellschaft in Form eines Gesellschafterdarlehens zur Verfügung. ÜBER NAKIKI

Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht. Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 870076430

E-Mail: info@nakikifinance.com NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

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