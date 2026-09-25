EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung

NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite



25.09.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 25. September 2026 – Die NAKIKI SE hat ihre neue offizielle Website unter www.nakiki.se veröffentlicht. Der deutsch- und englischsprachige Auftritt bündelt Informationen für Aktionäre und Anleihegläubiger, darunter Finanzberichte und Unternehmensmitteilungen. Die neue Website ersetzt den bisherigen Auftritt unter nakikifinance.com.





25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News