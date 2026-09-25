NAKIKI Aktie 117180160 / DE000WNDL300
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 10:05:03
EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite
|
EQS-News: NAKIKI SE
/ Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung
Frankfurt am Main, 25. September 2026 – Die NAKIKI SE hat ihre neue offizielle Website unter www.nakiki.se veröffentlicht. Der deutsch- und englischsprachige Auftritt bündelt Informationen für Aktionäre und Anleihegläubiger, darunter Finanzberichte und Unternehmensmitteilungen.
Die neue Website ersetzt den bisherigen Auftritt unter nakikifinance.com.
25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 8700 764 30
|E-Mail:
|info@nakiki.se
|Internet:
|https://nakiki.se
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
|WKN:
|WNDL30, WNDL31, A460N
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QX3JB9AM3VJG21
|EQS News ID:
|2405504
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2405504 25.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!