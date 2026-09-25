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25.09.2026 10:05:03

EQS-News: NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite

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EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Markteinführung
NAKIKI SE veröffentlicht neue Unternehmenswebsite

25.09.2026 / 10:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 25. September 2026 – Die NAKIKI SE hat ihre neue offizielle Website unter www.nakiki.se veröffentlicht. Der deutsch- und englischsprachige Auftritt bündelt Informationen für Aktionäre und Anleihegläubiger, darunter Finanzberichte und Unternehmensmitteilungen.

Die neue Website ersetzt den bisherigen Auftritt unter nakikifinance.com.

 


25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakiki.se
Internet: https://nakiki.se
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QX3JB9AM3VJG21
EQS News ID: 2405504

 
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2405504  25.09.2026 CET/CEST

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