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30.09.2026 14:05:03

EQS-News: NAKIKI SE lädt zur Investoren- und Pressekonferenz am 2. Oktober 2026 ein

NAKIKI
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EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Joint Venture
NAKIKI SE lädt zur Investoren- und Pressekonferenz am 2. Oktober 2026 ein

30.09.2026 / 14:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 30. September 2026 – Die NAKIKI SE (ISIN DE000WNDL300) lädt Investoren, Pressevertreter und interessierte Marktteilnehmer am Freitag, 2. Oktober 2026, um 11:00 Uhr MESZ zu einer virtuellen Investoren- und Pressekonferenz auf der Plattform Airtime ein.

Anlässlich des am 29. September bekannt gegebenen Erwerbs von 9,749 % an der ecrop GmbH werden NAKIKI-Vorstand Andreas Wegerich und ecrop-Geschäftsführer Michael Stoussavljewitsch die Hintergründe der Beteiligung und die Perspektiven der strategischen Zusammenarbeit erläutern. Im Mittelpunkt stehen ecrops Softwareplattform OmniOmni für digitale Wertpapiere sowie die Verbindung dieser Technologie mit NAKIKIs Zugang zu Emittenten, Banken und Börsen.

Anmeldung und Teilnahme:
 https://www.appairtime.com/de/event/6f354a45-b4ed-4284-b53c-e94401d02236 

 

30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakiki.se
Internet: https://nakiki.se
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200QX3JB9AM3VJG21
EQS News ID: 2407932

 
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2407932  30.09.2026 CET/CEST

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