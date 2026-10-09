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09.10.2026 09:01:43

EQS-News: NAGA SICHERT SICH STRATEGISCHE INVESTITION VON USD 8 MIO. UND ZUSÄTZLICHE EXPERTISE ZUR BESCHLEUNIGUNG DES PROFITABLEN WACHSTUMS

The Naga Group
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EQS-News: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
NAGA SICHERT SICH STRATEGISCHE INVESTITION VON USD 8 MIO. UND ZUSÄTZLICHE EXPERTISE ZUR BESCHLEUNIGUNG DES PROFITABLEN WACHSTUMS

09.10.2026 / 09:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAGA SICHERT SICH STRATEGISCHE INVESTITION VON USD 8 MIO. UND ZUSÄTZLICHE EXPERTISE ZUR BESCHLEUNIGUNG DES PROFITABLEN WACHSTUMS

  • Expertise in quantitativem Handel, Ausführung und Risikomanagement zur weiteren Stärkung des Handelsangebots und der Infrastruktur von NAGA
  • Expertise in den Bereichen Payments und DeFi zur Unterstützung des Ausbaus des Digital-Asset-Angebots von NAGA
  • Zusätzliche finanzielle Flexibilität, um die Produktentwicklung zu beschleunigen und Wachstumschancen in den Bereichen Trading und Digital Assets zu nutzen

Hamburg, 9. Oktober 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp „Naga One“, gewinnt mit einer Investition von USD 8 Mio. zusätzliche finanzielle Flexibilität und komplementäre strategische Expertise zur Unterstützung ihrer Wachstumsambitionen. Mit Presto und MDream hat NAGA zwei institutionelle Investoren mit umfassender Expertise in den Bereichen quantitativer Handel und Fintech gewonnen. Die Investition unterstützt die Produktentwicklung, stärkt das Handels- und Digital-Asset-Angebot von NAGA weiter und schafft zusätzliche finanzielle Flexibilität, um Wachstumschancen zu nutzen.

Strategische Investoren bringen Expertise über die Kapitalbereitstellung hinaus ein

Presto und MDream bringen komplementäre Kompetenzen in zwei Bereichen ein, die für die weitere Entwicklung von NAGA von zentraler Bedeutung sind: das Kerngeschäft im Bereich Trading und der Ausbau der Fintech-Aktivitäten.

Presto, ein 2014 gegründetes Unternehmen für quantitativen Handel und Finanzdienstleistungen, verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen quantitative Research, Ausführung, Risikomanagement und Handelsinfrastruktur. NAGA und Presto beabsichtigen, bei der Entwicklung neuer Handelsprodukte sowie bei der weiteren Verbesserung von Preisgestaltung und Handelskonditionen, Ausführung, Risikomanagement und Handelsinfrastruktur zusammenzuarbeiten. Durch die Verbindung der Expertise von Presto mit der bestehenden Technologie und Plattform von NAGA soll die Zusammenarbeit das Kerngeschäft von NAGA im Bereich Trading stärken und die Entwicklung neuer Funktionalitäten beschleunigen.

MDream verfügt über umfassende Erfahrung im Fintech-Ökosystem, darunter Investitionen in Payments, Trading-Plattformen und Digital Wallets. Die Expertise von NAGA und MDream in diesen Bereichen soll die Weiterentwicklung des Angebots von NAGA unterstützen und dazu beitragen, zentralisierte und dezentralisierte Finanzanwendungen innerhalb des Multi-Asset-Ökosystems stärker miteinander zu verbinden.

Wandelanleihe über USD 8 Mio.

Die Wandelanleihe über USD 8 Mio. wird im Rahmen einer Privatplatzierung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre von Presto und MDream gezeichnet. Sie hat eine Laufzeit von 36 Monaten, wird mit jährlich 8,0 % verzinst und kann zu einem Wandlungspreis von USD 4,2615 in neu ausgegebene NAGA-Aktien gewandelt werden. Dies entspricht einer Pre-Money-Bewertung von rund USD 99,2 Mio. und einem Aufschlag von rund 57 % auf den XETRA-Schlusskurs der NAGA-Aktie vom 8. Oktober 2026. Bei vollständiger Wandlung zum anfänglichen Wandlungspreis würde sich das Grundkapital von NAGA um bis zu rund 8,1 % erhöhen.

Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group: „Wir haben NAGA grundlegend zu einem schlankeren, effizienteren und profitablen Unternehmen transformiert. Der nächste Schritt besteht darin, auf diesem Fundament aufzubauen und unser Wachstum zu beschleunigen. Mit Presto und MDream gewinnen wir zwei strategische Investoren, die sowohl Kapital als auch Expertise in Bereichen einbringen, die für die weitere Entwicklung von NAGA von zentraler Bedeutung sind. Ihr Engagement verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität und stärkt zugleich unsere Fähigkeit, unser Angebot weiterzuentwickeln und Wachstumschancen in den Bereichen Trading und Digital Assets zu nutzen.“

Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschliesslich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.

Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG
Octavian Patrascu
CEO
ir@naga.com


09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A41YCM0
WKN: A41YCM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900H6SZC36ZDAUU68
EQS News ID: 2412930

 
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2412930  09.10.2026 CET/CEST

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