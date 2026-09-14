Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’897 0.9%  SPI 19’586 0.7%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’430 -0.5%  Euro 0.9452 -0.2%  EStoxx50 6’274 -0.8%  Gold 4’313 -0.8%  Bitcoin 63’665 1.5%  Dollar 0.8193 0.3%  Öl 107.8 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
Suche...

ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 09:42:13

EQS-News: Nächster Meilenstein für den Schwerlastverkehr: EKPO zeigt auf der IAA Transportation 2026 die neue Generation des NM20-Stacks

ElringKlinger
4.83 CHF -3.11%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Konferenz
Nächster Meilenstein für den Schwerlastverkehr: EKPO zeigt auf der IAA Transportation 2026 die neue Generation des NM20-Stacks

14.09.2026 / 09:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG 

Nächster Meilenstein für den Schwerlastverkehr: EKPO zeigt auf der IAA Transportation 2026 die neue Generation des NM20-Stacks

Die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO), ein führender Full-Service-Supplier für Brennstoffzellenstacks und Komponenten, präsentiert auf der IAA Transportation 2026 erstmals die nächste Entwicklungsstufe ihres Hochleistungs-Brennstoffzellenstacks NM20. Die neue Generation bringt die Brennstoffzellentechnologie einen entscheidenden Schritt näher an den industriellen Einsatz und entwickelt den NM20 vom leistungsfähigen Technologieträger zu einer flexibel integrierbaren Plattform für Heavy-Duty-Anwendungen.

Dettingen/Erms, Hannover (Deutschland), 14. September 2026  +++  Zwei Jahre nach der Premiere des NM20*-Brennstoffzellenstacks auf der IAA Transportation 2024 präsentiert die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO) die nächste Evolutionsstufe ihrer Hochleistungs-Brennstoffzellentechnologie. Im Fokus der Weiterentwicklung standen die Skalierbarkeit der Plattform, die Optimierung von Fertigungs- und Systemarchitekturen sowie die vereinfachte Integration in unterschiedliche Heavy-Duty-Anwendungen.

„Mit der neuen NM20-Generation erreichen wir einen wichtigen Meilenstein bei der Industrialisierung unserer Brennstoffzellentechnologie. Die NM20-Stackplattform vereint hohe Leistungsdichte, einfache Systemintegration, Betriebstemperaturen von bis zu 95°C und eine konsequent auf industrielle Skalierung ausgelegte Architektur. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für den breiten Einsatz wasserstoffbasierter Antriebe im Schwerlastverkehr“, sagt Dr. Stefan Dwenger, Geschäftsführer der EKPO Fuel Cell Technologies GmbH.

Grundlage für diese NM20-Generation sind Erkenntnisse aus laufenden Technologieprojekten sowie die enge Verzahnung von Entwicklung und Produktion. Auf dieser Basis hat EKPO Stack, Modul, Schnittstellen und Fertigungsprozesse konsequent als integriertes Gesamtsystem weiterentwickelt und damit die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Fertigung sowie die flexible Integration in unterschiedlichste Anwendungen geschaffen. Von der Bipolarplatte bis zum Gehäuse wurde die gesamte Architektur überarbeitet, standardisiert und auf die Anforderungen industrieller Produktionsprozesse ausgerichtet. Gleichzeitig optimierte das Unternehmen Montage- und Fügeverfahren, um Automatisierbarkeit, Qualitätsabsicherung und Rückverfolgbarkeit weiter zu verbessern.

Die Weiterentwicklung spiegelt sich unmittelbar in den Produkteigenschaften wider: Das Modulvolumen konnte um rund 20 Prozent reduziert werden, während das Gewicht des vollständig montierten Moduls um 39 Kilogramm auf 178 Kilogramm sank. Die Cell Row Assembly (CRA) wurde zudem um rund 25 Prozent leichter.

Höhere Integrationsfähigkeit für vielfältige Anwendungen

Um die Einbindung in unterschiedliche Fahrzeug- und Systemarchitekturen zu vereinfachen, hat EKPO Funktionen wie Medienverteilung, Wasserabscheidung, Medienüberwachung, Sensorik, Cell Voltage Monitoring (CVM), Hochvolt-Anbindung sowie Schnittstellen für zusätzliche Systemkomponenten unmittelbar in die Stackarchitektur verlagert.

Gleichzeitig setzt EKPO konsequent auf ein modulares Baukastenprinzip. Standardisierte und wiederverwendbare Komponenten ermöglichen unterschiedliche Leistungsstufen und Konfigurationen bei deutlich reduzierter Variantenvielfalt. Zusätzliche Gleichteile und standardisierte Montagekonzepte schaffen weitere Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Skalierung.

Die NM20-Familie umfasst ein Single-Stack-Modul mit 323 Zellen und mehr als 200 kW, ergänzend dazu eine Max-Variante mit über 300 kW sowie ein Twin-Stack-Modul mit 646 Zellen und über 400 kW. Trotz deutlich reduziertem Bauraum und geringerem Gewicht bleibt die Performance auf hohem Niveau: Das Twin-Stack-Modul erreicht weiterhin über 400 kW Leistung, einen maximalen Dauerstrom von 1.000 Ampere sowie Betriebsdrücke von bis zu 3,0 bara. Der NM20 ist für eine Produktlebensdauer von 25.000 Betriebsstunden ausgelegt und erreicht je nach Betriebsbereich einen Wirkungsgrad zwischen 56 und 69 Prozent.

Diese Leistungsfähigkeit und die gesteigerten Betriebstemperaturen eröffnen zusätzliche Einsatzmöglichkeiten: Neben Anwendungen im Schwerlastverkehr auf Strasse, Schiene und Wasser eignet sich die NM20-Plattform auch für stationäre Energieversorgungs- und Backup-Power-Systeme.

Breites Brennstoffzellenportfolio auf der IAA Transportation 2026

Neben dem NM20-B-Muster präsentiert EKPO weitere Schlüsseltechnologien für die Wasserstoffmobilität. Dazu gehört ein besonders leichtes Brennstoffzellen-Stackmodul mit über 200 kW Leistung bei lediglich 38 Kilogramm Gewicht. Mit einer Leistungsdichte von mehr als 5 kW/kg zählt die Lösung derzeit zu den leistungsstärksten Leichtbaukonzepten in ihrem Segment. Sie kombiniert hohe Effizienz von über 60 Prozent mit einer kompakten Bauweise und eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen jedes Kilogramm zählt, etwa in leichten Nutzfahrzeugen oder Luftfahrtanwendungen.

Ergänzt wird das Portfolio durch metallische Bipolarplatten, eine zentrale Schlüsselkomponente moderner PEM-Brennstoffzellen. Sie ermöglichen hohe Leistungsdichten, stellen hervorragende Kaltstarteigenschaften und eine verlässliche und dauerhafte Abdichtung bereit, die massgeblich zur langen Produktlebensdauer beitragen.

Dank vollautomatisierter Fertigungsprozesse verfügt EKPO bereits heute über die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Serienproduktion.

Mit seinem Portfolio aus Brennstoffzellenstacks und metallischen Bipolarplatten deckt EKPO zentrale Wertschöpfungsstufen moderner Brennstoffzellensysteme ab und unterstützt Kunden auf dem Weg von der Entwicklung bis zur Serienanwendung leistungsfähiger Wasserstofflösungen.

 

 

* Die Entwicklung und Kommerzialisierung des NM20-Stacks wird im Rahmen des europäischen Förderprogramms IPCEI (Important Project of Common European Interest) unterstützt.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

EKPO auf der IAA Transportation:
Halle 19-20, Stand A20

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Weitere Informationen erhalten Sie im Auftrag der EKPO Fuel Cell Technologies über
ElringKlinger AG  |  Strategic Communications
Dr. Jens Winter
Telefon: +49 7123 724-88335  |  E-Mail: press@ekpo-fuelcell.compress@ekpo-fuelcell.com

 

Über EKPO Fuel Cell Technologies

EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Grossserienfertigung von Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer – ElringKlinger und OPmobility.

Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu entwickeln und in Serie zu produzieren, um die
CO2-neutrale Mobilität weiter voranzutreiben - ob auf der Strasse, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände.


Kontakt:
Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG
Dr. Jens Winter
Strategic Communications
Max-Eyth-Strasse 2
D-72581 Dettingen/Erms
Fon: 07123 724-88335
E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

14.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ElringKlinger AG
Max-Eyth-Strasse 2
72581 Dettingen/Erms
Deutschland
Telefon: 071 23 / 724-0
Fax: 071 23 / 724-9006
E-Mail: jens.winter@elringklinger.com
Internet: www.elringklinger.de
ISIN: DE0007856023
WKN: 785602
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Tradegate BSX
LEI Code: 529900QDISXXZ2D1Q489
EQS News ID: 2398600

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398600  14.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ElringKlinger AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ElringKlinger AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:45 Logo WHS Fed-Showdown an der Börse: Zinserhöhung, Öl-Schock und die nächste Richtungsentscheidung
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’651.46 13.78 SEBBCU
Short 15’181.07 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’897.22 14.09.2026 10:12:37
Long 13’236.19 19.68 S2BJ7U
Long 12’922.07 13.64 SRDBIU
Long 12’376.20 8.89 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie
Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Start

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.