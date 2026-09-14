EQS-News: Nächster Meilenstein für den Schwerlastverkehr: EKPO zeigt auf der IAA Transportation 2026 die neue Generation des NM20-Stacks

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Nächster Meilenstein für den Schwerlastverkehr: EKPO zeigt auf der IAA Transportation 2026 die neue Generation des NM20-Stacks



14.09.2026 / 09:42 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Nächster Meilenstein für den Schwerlastverkehr: EKPO zeigt auf der IAA Transportation 2026 die neue Generation des NM20-Stacks

Die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO), ein führender Full-Service-Supplier für Brennstoffzellenstacks und Komponenten, präsentiert auf der IAA Transportation 2026 erstmals die nächste Entwicklungsstufe ihres Hochleistungs-Brennstoffzellenstacks NM20. Die neue Generation bringt die Brennstoffzellentechnologie einen entscheidenden Schritt näher an den industriellen Einsatz und entwickelt den NM20 vom leistungsfähigen Technologieträger zu einer flexibel integrierbaren Plattform für Heavy-Duty-Anwendungen.

Dettingen/Erms, Hannover (Deutschland), 14. September 2026 +++ Zwei Jahre nach der Premiere des NM20*-Brennstoffzellenstacks auf der IAA Transportation 2024 präsentiert die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO) die nächste Evolutionsstufe ihrer Hochleistungs-Brennstoffzellentechnologie. Im Fokus der Weiterentwicklung standen die Skalierbarkeit der Plattform, die Optimierung von Fertigungs- und Systemarchitekturen sowie die vereinfachte Integration in unterschiedliche Heavy-Duty-Anwendungen.

„Mit der neuen NM20-Generation erreichen wir einen wichtigen Meilenstein bei der Industrialisierung unserer Brennstoffzellentechnologie. Die NM20-Stackplattform vereint hohe Leistungsdichte, einfache Systemintegration, Betriebstemperaturen von bis zu 95°C und eine konsequent auf industrielle Skalierung ausgelegte Architektur. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für den breiten Einsatz wasserstoffbasierter Antriebe im Schwerlastverkehr“, sagt Dr. Stefan Dwenger, Geschäftsführer der EKPO Fuel Cell Technologies GmbH.

Grundlage für diese NM20-Generation sind Erkenntnisse aus laufenden Technologieprojekten sowie die enge Verzahnung von Entwicklung und Produktion. Auf dieser Basis hat EKPO Stack, Modul, Schnittstellen und Fertigungsprozesse konsequent als integriertes Gesamtsystem weiterentwickelt und damit die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Fertigung sowie die flexible Integration in unterschiedlichste Anwendungen geschaffen. Von der Bipolarplatte bis zum Gehäuse wurde die gesamte Architektur überarbeitet, standardisiert und auf die Anforderungen industrieller Produktionsprozesse ausgerichtet. Gleichzeitig optimierte das Unternehmen Montage- und Fügeverfahren, um Automatisierbarkeit, Qualitätsabsicherung und Rückverfolgbarkeit weiter zu verbessern.

Die Weiterentwicklung spiegelt sich unmittelbar in den Produkteigenschaften wider: Das Modulvolumen konnte um rund 20 Prozent reduziert werden, während das Gewicht des vollständig montierten Moduls um 39 Kilogramm auf 178 Kilogramm sank. Die Cell Row Assembly (CRA) wurde zudem um rund 25 Prozent leichter.

Höhere Integrationsfähigkeit für vielfältige Anwendungen

Um die Einbindung in unterschiedliche Fahrzeug- und Systemarchitekturen zu vereinfachen, hat EKPO Funktionen wie Medienverteilung, Wasserabscheidung, Medienüberwachung, Sensorik, Cell Voltage Monitoring (CVM), Hochvolt-Anbindung sowie Schnittstellen für zusätzliche Systemkomponenten unmittelbar in die Stackarchitektur verlagert.

Gleichzeitig setzt EKPO konsequent auf ein modulares Baukastenprinzip. Standardisierte und wiederverwendbare Komponenten ermöglichen unterschiedliche Leistungsstufen und Konfigurationen bei deutlich reduzierter Variantenvielfalt. Zusätzliche Gleichteile und standardisierte Montagekonzepte schaffen weitere Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Skalierung.

Die NM20-Familie umfasst ein Single-Stack-Modul mit 323 Zellen und mehr als 200 kW, ergänzend dazu eine Max-Variante mit über 300 kW sowie ein Twin-Stack-Modul mit 646 Zellen und über 400 kW. Trotz deutlich reduziertem Bauraum und geringerem Gewicht bleibt die Performance auf hohem Niveau: Das Twin-Stack-Modul erreicht weiterhin über 400 kW Leistung, einen maximalen Dauerstrom von 1.000 Ampere sowie Betriebsdrücke von bis zu 3,0 bara. Der NM20 ist für eine Produktlebensdauer von 25.000 Betriebsstunden ausgelegt und erreicht je nach Betriebsbereich einen Wirkungsgrad zwischen 56 und 69 Prozent.

Diese Leistungsfähigkeit und die gesteigerten Betriebstemperaturen eröffnen zusätzliche Einsatzmöglichkeiten: Neben Anwendungen im Schwerlastverkehr auf Strasse, Schiene und Wasser eignet sich die NM20-Plattform auch für stationäre Energieversorgungs- und Backup-Power-Systeme.

Breites Brennstoffzellenportfolio auf der IAA Transportation 2026

Neben dem NM20-B-Muster präsentiert EKPO weitere Schlüsseltechnologien für die Wasserstoffmobilität. Dazu gehört ein besonders leichtes Brennstoffzellen-Stackmodul mit über 200 kW Leistung bei lediglich 38 Kilogramm Gewicht. Mit einer Leistungsdichte von mehr als 5 kW/kg zählt die Lösung derzeit zu den leistungsstärksten Leichtbaukonzepten in ihrem Segment. Sie kombiniert hohe Effizienz von über 60 Prozent mit einer kompakten Bauweise und eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen jedes Kilogramm zählt, etwa in leichten Nutzfahrzeugen oder Luftfahrtanwendungen.

Ergänzt wird das Portfolio durch metallische Bipolarplatten, eine zentrale Schlüsselkomponente moderner PEM-Brennstoffzellen. Sie ermöglichen hohe Leistungsdichten, stellen hervorragende Kaltstarteigenschaften und eine verlässliche und dauerhafte Abdichtung bereit, die massgeblich zur langen Produktlebensdauer beitragen.

Dank vollautomatisierter Fertigungsprozesse verfügt EKPO bereits heute über die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Serienproduktion.

Mit seinem Portfolio aus Brennstoffzellenstacks und metallischen Bipolarplatten deckt EKPO zentrale Wertschöpfungsstufen moderner Brennstoffzellensysteme ab und unterstützt Kunden auf dem Weg von der Entwicklung bis zur Serienanwendung leistungsfähiger Wasserstofflösungen.

* Die Entwicklung und Kommerzialisierung des NM20-Stacks wird im Rahmen des europäischen Förderprogramms IPCEI (Important Project of Common European Interest) unterstützt.

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EKPO auf der IAA Transportation:

Halle 19-20, Stand A20

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Weitere Informationen erhalten Sie im Auftrag der EKPO Fuel Cell Technologies über

ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Telefon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: press@ekpo-fuelcell.compress@ekpo-fuelcell.com

Über EKPO Fuel Cell Technologies

EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Grossserienfertigung von Brennstoffzellenstacks für die CO 2 -neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer – ElringKlinger und OPmobility.

Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu entwickeln und in Serie zu produzieren, um die

CO 2 -neutrale Mobilität weiter voranzutreiben - ob auf der Strasse, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände.

Kontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Strasse 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com