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20.08.2026 10:00:04

EQS-News: Nabaltec AG kehrt im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs zurück

Nabaltec
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EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Nabaltec AG kehrt im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs zurück

20.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nabaltec AG kehrt im zweiten Quartal 2026 auf Wachstumskurs zurück

  • Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 2026 dank starkem zweitem Quartal bei 108,6 Mio. Euro (+1,9 % gegenüber Vorjahreszeitraum)
  • EBIT im ersten Halbjahr 2026 bei 6,6 Mio. Euro (-26,1 %); EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) bei 6,2 %
  • Produktsegmente „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ konnten jeweils Umsatzwachstum generieren
  • Prognose für 2026 bestätigt: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %; EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 % bis 7 %

Schwandorf, 20. August 2026 – Die Nabaltec AG konnte im zweiten Quartal 2026 ein deutliches Umsatzwachstum auf 55,3 Mio. Euro (+6,9 %) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum verzeichnen und erzielte damit auf Halbjahressicht 2026 einen Gesamtumsatz in Höhe von 108,6 Mio. Euro nach 106,5 Mio. Euro im Vorjahr (+1,9 %). Beim operativen Konzernergebnis (EBIT) erreichte Nabaltec in den ersten sechs Monaten 2026 einen Wert von 6,6 Mio. Euro und eine EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) zum Halbjahresende 2026 von 6,2 %.

„Mit dem deutlichen Umsatzplus im zweiten Quartal 2026 sind wir auf den Wachstumspfad zurückgekehrt“, berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. „Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres sind die Marktindikatoren darüber hinaus gut: Über beide Produktsegmente konnte ein Umsatzplus erzielt werden und die Dynamik im noch jungen Produktbereich der viskositätsoptimierten Hydroxide ist weiterhin sehr hoch. Auch bei unseren Böhmiten sehen wir nach einer schwierigen Phase eine Bodenbildung mit leichtem Wachstum.“

Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ erzielte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten 2026 einen Umsatz von 80,1 Mio. Euro nach 78,4 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres. Im zweiten Quartal 2026 lag der Umsatz bei 40,7 Mio. Euro, was einem Wachstum von 6,7 % entspricht (Vorjahr: 38,1 Mio. Euro). Der wachstumsstarke Produktbereich Viskositätsoptimierte Hydroxide legte im ersten Halbjahr 2026 stark um 36,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Im Produktbereich Böhmite konnte im ersten Halbjahr 2026 ebenfalls ein Umsatzplus von 5,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum generiert werden.

Das Produktsegment „Spezialoxide“ generierte über die ersten sechs Monate 2026 betrachtet ebenfalls wieder Wachstum: Der Umsatz erreichte 28,4 Mio. Euro nach 28,1 Mio. Euro im ersten Halbjahr des Vorjahres (+1,3 %). Im starken zweiten Quartal 2026 wuchs der Umsatz um 7,4 % auf 14,6 Mio. Euro nach 13,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Unverändert wirkt jedoch die Schwäche der Stahlnachfrage bremsend auf den Feuerfestmarkt.

Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielte Nabaltec im ersten Halbjahr 2026 13,8 Mio. Euro nach 14,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-5,1 %). Die EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) lag in den ersten sechs Monaten 2026 bei 13,1 % (Vorjahreszeitraum: 13,7 %). Für das operative Konzernergebnis (EBIT) errechnet sich in den ersten sechs Monaten 2026 ein Wert von 6,6 Mio. Euro nach 8,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (-26,1 %). Die EBIT-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) betrug damit in den ersten sechs Monaten 2026 6,2 % nach 8,4 % im Vorjahreszeitraum und war vor allem von hohen Energiekosten sowie planmässig höheren Abschreibungen aufgrund der zuletzt abgeschlossenen Investitionsprojekte belastet.

„Die Rückkehr zum Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2026 ist für uns ein wichtiger Gradmesser. Zwar bleibt das aktuelle Marktumfeld von Herausforderungen geprägt und die derzeitigen Rahmenbedingungen wirken unverändert mit hohen Energiepreisen belastend auf unsere Ertragskraft“, sagt Johannes Heckmann weiter. „Die Nabaltec ist aber mit ihrer Produktpalette und Innovationskraft weiterhin stark positioniert und nutzt Chancen auf den internationalen Märkten konsequent.“

Der Auftragsbestand der Nabaltec AG entwickelte sich zum 30. Juni 2026 mit 52,2 Mio. Euro nach 38,3 Mio. Euro zum Vorjahreszeitpunkt deutlich positiv. Vor dem Hintergrund der guten Entwicklung des ersten Halbjahres 2026 bestätigt der Vorstand der Nabaltec AG die Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 4 % bis 6 % sowie einer EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 % bis 7 %. Der im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025 prognostizierte Rückgang bei der EBIT-Marge wird vor allem aus steigenden Energiekosten und einer spürbaren Zunahme der planmässigen Abschreibungen resultieren.

Hinweis: Der Halbjahresbericht 2026 der Nabaltec AG steht unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung. Der Vorstand der Nabaltec AG wird darüber hinaus am 20. August 2026, um 11:00 Uhr (CEST), einen Earnings Call zum Thema Q2/2026 Highlights durchführen. Interessierte Investoren können sich über den weiterführenden Link hierzu anmelden.

 

Über die Nabaltec AG:

Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Massstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an.

 

 

Kontakt:

Kerstin Schuierer Vera Müller/Frank Ostermair
Nabaltec AG IR4value GmbH
Telefon: 09431 53-204 Telefon: 0156 78409459
E-Mail: InvestorRelations@nabaltec.de E-Mail: Vera.Mueller@ir4value.de

 


20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nabaltec AG
Alustrasse 50-52
92421 Schwandorf
Deutschland
Telefon: +49 9431 53-0
Fax: +49 9431 53-260
E-Mail: info@nabaltec.de
Internet: www.nabaltec.de
ISIN: DE000A0KPPR7, DE000A1EWL99
WKN: A0KPPR, A1EWL9
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900PV3Y1FXFBWXO56
EQS News ID: 2385694

 
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2385694  20.08.2026 CET/CEST

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