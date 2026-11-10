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mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank Aktie 132210213 / DE000A3EYLC7

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10.11.2026 08:00:04

EQS-News: mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
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EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung

10.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung

Gräfelfing, 9 November 2026: Die Trennung zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der mwb research AG ist vollzogen. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ist beendet.

mwb research hat ihre Firmenbezeichnung geändert. Damit endet die Nutzung der Marke mwb durch das Research-Unternehmen.
Weitere Kooperationen zwischen beiden Unternehmen sind nicht vorgesehen.

Für mwb fairtrade ist die im April angekündigte Neuordnung damit abgeschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein eigenes Geschäft und seine weitere Entwicklung.

Die Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen.

 

Zu mwb:
Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in Gräfelfing bei München, Hamburg, Hannover, Frankfurt und Berlin. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. 1999 erfolgte der Börsengang. Heute ist die mwb-Aktie (ISIN DE000A3EYLC7, WKN A3EYLC) an der Börse München im Segment m:access notiert wie auch im Freiverkehr an den Börsen Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg und Stuttgart sowie an der Tradegate Berlin Stock Exchange. Mit Erlaubnissen zum Betreiben des Kommissions- und Emissionsgeschäfts, des Eigenhandels, des Platzierungsgeschäfts sowie der Anlage- und Abschlussvermittlung gehört mwb zu den führenden, auf den börslichen und ausserbörslichen Wertpapierhandel fokussierten Wertpapierinstituten in Deutschland und ist innerhalb dieser Peergroup besonders breit aufgestellt. Das Leistungsspektrum umfasst Kapitalmarkttransaktionen, Listings, Zahlstellenfunktion, Designated Sponsoring, institutionelle Kundenbetreuung im In- und Ausland sowie Orderausführung. Mit mwb analytics ergänzt die Gesellschaft ihr Angebot um eigenes Research für Small und Mid Caps. Im Wertpapierhandel betreut mwb gut 57.000 Orderbücher in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und offenen Investmentfonds. Damit ist mwb einer der grössten Skontroführer in Deutschland.

 
Kontakt und weitere Informationen:
mwb Wertpapierhandelsbank AG
Kai Jordan
Kleine Johannisstrasse 4
D-20457 Hamburg
Tel: +49 40-360995-20
E-Mail: kjordan@mwbfairtrade.com
 

Disclaimer:
Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist Herausgeber des vorliegenden Dokumentes. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden.
Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen ausschliesslich der Beurteilungen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können zu jedem Zeitpunkt ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG oder ihre verbundenen Unternehmen können von Zeit zu Zeit Bestände an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden derivaten Finanzinstrumenten halten, können andere Dienstleistungen (einschliesslich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können - soweit gesetzlich zulässig - die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben.
Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Übersendung oder Weitergabe dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger muss eigene Anstrengungen unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf in diesem Dokument enthaltenen Meinungen oder Aussagen noch für Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Jede US-Person, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Dienstleister zu tun.

 

 

 


 

10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Rottenbucher Strasse 28
82166 Gräfelfing
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 858 52-305
Fax: +49 (0)89 858 52-5 05
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com
Internet: www.mwbfairtrade.com
ISIN: DE000A3EYLC7
WKN: A3EYLC
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200ENQM9FRDEEWW40
EQS News ID: 2430840

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2430840  10.11.2026 CET/CEST

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Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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