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10.11.2026 08:00:04
EQS-News: mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung
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EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
mwb fairtrade und mwb research vollziehen Trennung
mwb research hat ihre Firmenbezeichnung geändert. Damit endet die Nutzung der Marke mwb durch das Research-Unternehmen.
Für mwb fairtrade ist die im April angekündigte Neuordnung damit abgeschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich auf sein eigenes Geschäft und seine weitere Entwicklung.
Die Trennung erfolgte im gegenseitigen Einvernehmen.
Zu mwb:
Disclaimer:
10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
|Rottenbucher Strasse 28
|82166 Gräfelfing
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 858 52-305
|Fax:
|+49 (0)89 858 52-5 05
|E-Mail:
|investor-relations@mwbfairtrade.com
|Internet:
|www.mwbfairtrade.com
|ISIN:
|DE000A3EYLC7
|WKN:
|A3EYLC
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200ENQM9FRDEEWW40
|EQS News ID:
|2430840
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430840 10.11.2026 CET/CEST
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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