Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

mVISE Aktie 151083703 / DE000A0KE043

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.11.2026 14:30:03

EQS-News: mVISE AG strebt unternehmerische Beteiligung an der 123fahrschule SE an

mVISE
6.00 EUR 1.69%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Personalie/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
mVISE AG strebt unternehmerische Beteiligung an der 123fahrschule SE an

05.11.2026 / 14:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

mVISE AG strebt unternehmerische Beteiligung an der 123fahrschule SE an

  • Minderheitsbeteiligung im Wege einer Barkapitalerhöhung der 123fahrschule SE
  • Finanzierung über eine Barkapitalerhöhung der mVISE AG, Investoren signalisieren Interesse
  • Ralf Thomas wird Vorstand der 123fahrschule SE, Ender Tezel und Mathias Brüne rücken in den Vorstand der mVISE AG auf

Düsseldorf, 05. November 2026 – Die mVISE AG (ISIN DE000A0KE043) und die 123fahrschule SE (ISIN DE000A2P4HL9) prüfen, sich kapitalseitig und operativ zu verbinden. Die mVISE AG strebt eine Minderheitsbeteiligung an der 123fahrschule SE im Wege einer Barkapitalerhöhung der 123fahrschule SE an. Die hierfür erforderlichen Mittel will die mVISE AG über eine eigene Barkapitalerhöhung einwerben. Erste Gespräche mit möglichen Investoren, darunter Aktionäre der 123fahrschule, haben begonnen. Über Struktur, Umfang und Zeitplan haben die Organe beider Gesellschaften noch nicht entschieden. Inhaltlicher Schwerpunkt und Bindeglied der Zusammenarbeit ist die Softwareplattform der 123fahrschule. Sie ermöglicht einen effizienten Fahrschulbetrieb, der sich durch die anstehende Fahrschulreform strukturell verändern wird, und soll künftig das Fundament für ein Partnerkonzept mit weiteren Fahrschulen bilden.

Die 123fahrschule vereint Fahrlehrerausbildung, Fahrschulbetrieb und die Entwicklung von Fahrsimulatoren unter einem Dach. Die Reform wird die Anforderungen an Fahrschulen deutlich erhöhen. Die Softwareplattform ist darauf ausgelegt, den eigenen Betrieb auch unter diesen Bedingungen effizient zu führen.

Die Verbindung von Wertschöpfungstiefe und Technologiekompetenz eröffnet der 123fahrschule zudem eine weitere Perspektive. Auf Basis der Plattform will sie ein Partnerkonzept für andere Fahrschulen auf Lizenzbasis aufbauen. Das Konzept wird derzeit erarbeitet und ist auf die Vorgaben der Fahrschulreform abzustimmen. Mittelfristig soll es das Kerngeschäft um einen zusätzlichen Erlösstrom ergänzen.

Die mVISE wird die Weiterentwicklung der Plattform begleiten und bringt dafür ihre nachgewiesene Erfahrung aus dem anspruchsvollen Markt für Enterprise-Software ein. Beide Gesellschaften beabsichtigen, die Zusammenarbeit in eine Technologiepartnerschaft zu überführen.

Der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE hat Ralf Thomas mit Wirkung zum 05.11.2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Zudem beabsichtigt der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE, der nächsten Hauptversammlung Franziska Oelte, Vorsitzende des Aufsichtsrats der mVISE AG, zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

„Die Fahrschulreform wird unsere Branche grundlegend verändern. Wer Ausbildung, Betrieb und Technologie aus einer Hand anbieten kann, ist dafür gut aufgestellt. Unsere Softwareplattform ist dabei das verbindende Element. Sie macht unseren eigenen Betrieb effizienter und schafft mittelfristig die Grundlage, unser Know-how auch Partnern zugänglich zu machen“, sagt Ralf Thomas, Vorstand der 123fahrschule SE.

Zur Finanzierung der Beteiligung ist eine Kapitalerhöhung der mVISE AG gegen Bareinlagen vorgesehen. Mögliche Investoren, überwiegend aus dem Aktionärskreis der 123fahrschule, haben Interesse signalisiert, darunter die venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA.

Im Zuge der Kapitalerhöhung will die mVISE zudem ihre Eigenkapitalbasis stärken. Mehrere Gläubiger haben hierzu ihre Bereitschaft erklärt: Die catinedo GmbH, Mehrheitsaktionärin der mVISE, will ihre Wandelschuldverschreibungen über rund 1,0 Mio. EUR vollständig in Aktien wandeln, ein Konsortium unter Führung des Finanzhauses Main-Tauber ein Darlehen über rund 1,1 Mio. EUR in Eigenkapital überführen. Weitere Gläubiger wollen Forderungen von insgesamt ebenfalls rund 1,0 Mio. EUR umwandeln. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Beschlüsse der Gesellschaftsorgane. Kommen alle Umwandlungen zustande, würden die langfristigen Verbindlichkeiten der mVISE um knapp 60 % sinken.

„Mit Ralf Thomas gewinnen wir einen Vorstand, der Unternehmen bereits durch tiefgreifende Veränderungen von Märkten und gesetzlichen Rahmenbedingungen geführt hat. Diese Erfahrung ist im Umfeld der Fahrschulreform besonders wertvoll“, sagt Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 123fahrschule SE. Gründer Boris Polenske hat sein Amt als Vorstand der 123fahrschule SE mit Wirkung zum 05.11.2026 niedergelegt.

Bei der mVISE hat der Aufsichtsrat Ender Tezel und Mathias Brüne mit Wirkung zum 05.11.2026 für zwei Jahre bis zum 31.10.2028 in den Vorstand berufen. Beide kommen aus den eigenen Reihen, Ender Tezel als Geschäftsführer der opcyc GmbH, Mathias Brüne als Geschäftsführer der mVISE Software Development GmbH. Ralf Thomas begleitet die Kapitalmassnahmen auf Seiten der mVISE AG bis zu ihrem Abschluss, sorgt für eine geordnete Übergabe im Vorstand und wird anschliessend sein Amt als Vorstand der mVISE AG niederlegen.

„Ralf Thomas hat die mVISE seit seinem Amtsantritt massgeblich geprägt, erfolgreich neu aufgestellt und weiterentwickelt. Dafür danken wir ihm. Mit Ender Tezel und Mathias Brüne übernehmen zwei Führungskräfte Verantwortung, die das Geschäft der mVISE aus eigener Erfahrung kennen und die Gesellschaft mit Blick auf neue Märkte weiterentwickeln werden“, sagt Franziska Oelte, Vorsitzende des Aufsichtsrats der mVISE AG.

„Die Softwareplattform der 123fahrschule ist eine Aufgabe, bei der wir unsere Erfahrung aus komplexen Enterprise-Projekten gezielt einbringen können“, sagt Mathias Brüne, Vorstand der mVISE AG.

„Mit opcyc bringen wir langjährige Erfahrung in der Einsatz-, Personal- und Prozessplanung mit, also genau in den Abläufen, die den Alltag einer Fahrschule bestimmen. Hinzu kommt unsere Erfahrung im B2B-Vertrieb und im Partnermanagement, mit der wir die 123fahrschule beim Aufbau ihres Partnerkonzepts unterstützen können“, ergänzt Ender Tezel, Vorstand der mVISE AG.

Die mVISE und die 123fahrschule verstehen ihre Verbindung als langfristig angelegtes Engagement. Beide Gesellschaften wollen ihre jeweiligen Stärken zusammenführen, die Fahrausbildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette einschliesslich des künftigen Partnerkonzepts auf der einen und die Softwareentwicklung auf der anderen Seite, und so den Wert beider Unternehmen steigern.

Kontakt:
Ralf Thomas
CEO
mVISE AG
Königsallee 27
40212 Düsseldorf
Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0
Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78
E-Mail: ir@mvise-group.de

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: mVISE AG
Königsallee 27
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (211) 781780-0
Fax: +49 (211) 781780-78
E-Mail: ir@mvise-group.de
Internet: www.mvise-group.de
ISIN: DE000A0KE043
WKN: A0KE04
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200K3F40VTYFY3054
EQS News ID: 2429338

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2429338  05.11.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!

Analysen zu mVISE AG Inhaber-Akt- Nach Kapitalherabsetzung

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.11.26 Logo WHS NFP-Hammer: 165.000 neue Jobs – retten die US-Jobdaten den Nasdaq?
06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
06.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholungsversuch nach dem Jahrestief
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 STBNIU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.