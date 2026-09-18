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18.09.2026 10:15:03

EQS-News: Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive

18.09.2026 / 10:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares verkauft Cimos an dessen Management mit Unterstützung des Investors Vero Automotive

  • Hersteller von Komponenten für Turbolader, Antriebsstrang und Elektrifizierung für die Automobilindustrie
  • Umsatz von rund EUR 120 Mio.
  • Ein weiterer Schritt im aktiven Management des Automotive & Mobility-Portfolios von Mutares

München, 18. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihr Portfoliounternehmen Cimos d.d. („Cimos“) an Mitglieder des aktuellen Managementteams von Cimos veräussert. Das Managementteam wird dabei von Investor Vero Automotive 111 d.o.o. („Vero Automotive“) unterstützt.

Cimos entwickelt und produziert Aluminium- und Eisengussteile sowie mechanisch bearbeitete Komponenten und Baugruppen für die Automobilindustrie. Das Angebot reicht von Turboladerkomponenten bis hin zu Leichtbaulösungen für Lenkung, Fahrwerk, Bremssysteme und Rohbauanwendungen. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Slowenien, Kroatien, Serbien sowie Bosnien und Herzegowina, beschäftigt rund 1.350 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von rund EUR 120 Mio.

Seit der Übernahme durch Mutares im Jahr 2022 wurde Cimos operativ weiterentwickelt und als Teil von FerrAl United neu positioniert. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem vom Austausch von Know-how, einer koordinierten Beschaffung und dem Zugang zum internationalen Netzwerk der Automotive-Plattform von Mutares für Schmiedeteile, Gussteile sowie mechanisch bearbeitete Komponenten und Baugruppen.  Auf dieser Grundlage wurden die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von Cimos unter neuer Eigentümerschaft geschaffen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der Verkauf von Cimos markiert einen weiteren Schritt im aktiven Management unseres Automotive & Mobility-Portfolios. Er steht zugleich für die gezielte Reduzierung unseres Engagements in diesem Segment. Wir sind dem Cimos-Team dankbar für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren und sind zuversichtlich, dass das Unternehmen unter einem Management, das es bestens kennt, in guten Händen ist. Wir wünschen allen bei Cimos weiterhin viel Erfolg in diesem neuen Kapitel.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Grossbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


18.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2398156

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398156  18.09.2026 CET/CEST

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