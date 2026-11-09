EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Magirus Firefighter Business Unit an Morita Holdings Corporation – Defense-Geschäft verbleibt bei Mutares

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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Magirus Firefighter Business Unit an Morita Holdings Corporation – Defense-Geschäft verbleibt bei Mutares



09.11.2026 / 14:22 CET/CEST

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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Magirus Firefighter Business Unit an Morita Holdings Corporation – Defense-Geschäft verbleibt bei Mutares und wird als eigenständiges Unternehmen unter neuer Marke fortgeführt

Teilverkauf des zivilen Geschäfts: Mutares veräussert die Magirus Firefighter Business Unit.

Magirus Firefighter ist eine bekannte Marke und führender Anbieter von Lösungen für die Brandbekämpfung mit guter Kapazitätsauslastung, einem Auftragsbestand von ca. EUR 780 Mio. für die kommenden Jahre und einem erwarteten Umsatzniveau von ca. EUR 400 Mio. in 2026.

Mutares behält das Defense-Geschäft mit hohen Wachstumsraten und erheblichem Zukunftspotenzial: Mutares baut es weiter in Richtung Verteidigungsfahrzeuge und Systemlösungen aus, führt Gespräche mit mehreren grossen Marktteilnehmern und wird das Geschäft eigenständig unter neuer Marke fortführen.

Equity Value von EUR 65 Mio.

München, 9. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat eine Vereinbarung über den Verkauf der Magirus Firefighter Business Unit an die Morita Holdings Corporation („MORITA“), einen japanischen Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen und Spezialfahrzeugen, für einen Equity Value von EUR 65 Mio. unterzeichnet. MORITA ist in Asien bereits ein führender Marktteilnehmer und dort hochprofitabel. Mit Magirus will das Unternehmen sein Europageschäft ausbauen. Bei der Transaktion handelt es sich um einen Teilverkauf der Firefighter Business Unit von Magirus: Das Defense-Geschäft, das hohe Wachstumsraten und erhebliches Zukunftspotenzial verspricht, ist nicht Teil der Transaktion und verbleibt unter neuer Marke bei Mutares.

Seit 1864 unterstützt Magirus Feuerwehrleute mit innovativen, zuverlässigen und speziell für ihre Anforderungen entwickelten Fahrzeugen und Technologien. Magirus ist eine bekannte Marke und weltweit einer der grössten und technologisch führenden Anbieter von Brand- und Katastrophenschutztechnik: Im Bereich der Brandbekämpfung, insbesondere im Geschäft mit Drehleitern, nimmt Magirus eine führende Marktposition ein. Die Magirus Firefighter Business Unit beschäftigt mehr als 1.650 Mitarbeitende an den wichtigsten Produktions- und Servicestandorten in Ulm (DE), Brescia (IT), Chambéry (FR) und Premstätten (AT).

Seit der Übernahme von Magirus von der Iveco Group im Januar 2025 hat Mutares eine Reihe von Transformationsmassnahmen umgesetzt, darunter eine Neuordnung der Managementstruktur, Kostenoptimierungsprogramme, eine verbesserte Projektsteuerung und die Beschleunigung der Produktentwicklungsaktivitäten. Dadurch wurden in der Magirus Firefighter Business Unit eine erhebliche Wertschöpfung und eine operative Transformation erreicht. Die Kapazitätsauslastung ist gut, gestützt durch einen auf ca. EUR 780 Mio. für die kommenden Jahre gestiegenen Auftragsbestand sowie ein erwartetes Umsatzniveau von ca. EUR 400 Mio. im Jahr 2026 (exkl. Defense). Die Abrufe der Kunden sind derzeit verhalten – eine Entwicklung, die auch im Defense-Geschäft zu beobachten ist. Die nach der Übernahme durch Mutares eingeleiteten operativen Verbesserungen schlagen sich zunehmend in einem höheren Produktionsoutput und verbesserten operativen Kennzahlen nieder. Die Transaktion stellt einen erfolgreichen Exit für Mutares dar und unterstreicht die Fähigkeit, durch operative Transformation erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

Mutares behält das Defense-Geschäft (derzeit Magirus Defense & Security Business Unit), das hohe Wachstumsraten aufweist. Nach der Übernahme von Achleitner Fahrzeugbau im Oktober 2025 baut Mutares das Geschäft weiter in Richtung Verteidigungsfahrzeuge und Systemlösungen aus, was planmässig voranschreitet. Die Entwicklung baut auf der bestehenden Expertise an den Standorten Ulm und Radfeld auf und verbindet die umfassende Erfahrung von Ulm in der Fahrzeugentwicklung und -produktion mit dem langjährigen Know-how des ehemaligen Unternehmens Achleitner Fahrzeugbau in Radfeld (AT) bei geschützten und hochspezialisierten Fahrzeugen. Das Defense-Geschäft prüft parallel weiteres Marktpotenzial bei geschützten Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 18 Tonnen, ist offen für strategische Partnerschaften und bedient zugleich Kunden im Sonderfahrzeugbau direkt. Mutares führt Gespräche mit mehreren grossen Marktteilnehmern über die Weiterentwicklung des Geschäfts. Nach dem Closing der Transaktion wird das Defense-Geschäft eigenständig unter neuer Marke fortgeführt.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dem Magirus Firefighter-Geschäft veräussern wir eine bekannte Marke, die eine führende Position in der Brandbekämpfung innehat und von einer guten Kapazitätsauslastung sowie einem soliden Auftragsbestand für die kommenden Jahre profitiert. Das Management-Team hat hervorragende Arbeit geleistet und das Firefighter-Geschäft auf den richtigen Weg gebracht. Wir sind überzeugt, dass MORITA genau der richtige Partner ist, um das Firefighter-Geschäft weiter voranzubringen und sein Potenzial voll auszuschöpfen. Wir selbst werden die Magirus Defense & Security Business Unit als Teil des Mutares-Portfolios weiterentwickeln. Nach der Übernahme von Achleitner Fahrzeugbau erweitern wir das Portfolio um verbundene Systemlösungen für sicherheits- und verteidigungsrelevante Anwendungen, bei denen die aktuelle Nachfrage die am Markt verfügbaren Kapazitäten deutlich übersteigt. Mit der erfolgreichen Restrukturierung von Steyr Motors haben wir bereits bewiesen, dass wir Geschäfte im Defense-Bereich aufbauen und weiterentwickeln können.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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