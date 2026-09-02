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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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02.09.2026 07:30:03

EQS-News: Mutares schliesst die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH ab

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares schliesst die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH ab

02.09.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares schliesst die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH ab

  • Globaler Anbieter von Bodenabfertigungsgeräten und Schwerlast-Terminalzugmaschinen unter den Marken TREPEL und MAFI
  • Breites Produktportfolio mit führenden Marktpositionen bei Cargo-Hochladern, Flugzeugschleppern und Terminalzugmaschinensystemen
  • Starke internationale Präsenz mit Aktivitäten in mehr als 115 Ländern und über 50 Servicepartnern
  • Umsatz von rund EUR 150 Mio. stärkt das Segment Infrastructure & Defense

München, 2. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der TREPEL Airport Equipment GmbH und der MAFI Transport-Systeme GmbH von der NDW Maschinenbau Holding GmbH erfolgreich abgeschlossen. Die Übernahme umfasst das operative Geschäft beider Unternehmen und vereint etablierte Marken in den Bereichen Bodenabfertigungsausrüstung und Schwerlasttransportlösungen. Damit stärkt Mutares das Segment Infrastructure & Defense.

Die Unternehmen sind weltweit tätige Anbieter von Ausrüstungslösungen für die Bodenabfertigung an Flughäfen, Häfen sowie für industrielle Logistik. TREPEL konzentriert sich auf Flugzeugschlepper, Cargo-Hochlader und Loader-Transporter für die Luftfahrtindustrie, während MAFI auf Schwerlast-Terminalzugmaschinen und Transportsysteme für Häfen, Logistikzentren und industrielle Anwendungen spezialisiert ist. Die Unternehmensgruppe betreibt einen integrierten Produktionsstandort in Tauberbischofsheim, Deutschland, sowie einen Servicestandort in Georgia, USA, und verfügt über ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk in mehr als 115 Ländern.

Die Unternehmen erzielen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio. und beschäftigen etwa 410 Mitarbeitende. Das Geschäft wird von einer diversifizierten Kundenbasis sowie einem wachsenden Servicegeschäft getragen, das derzeit rund 12 % des Gesamtumsatzes ausmacht und Potenzial für wiederkehrende Erlöse bietet. Nach einem ersten umfassenden Transformationsprogramm, das operative Optimierungen und Kostensenkungsmassnahmen umfasste, sind die Unternehmen für weitere Verbesserungen der Profitabilität und nachhaltiges Wachstum positioniert. Damit bietet die Unternehmensgruppe eine attraktive Plattform für die weitere Expansion in den globalen Märkten für Bodenabfertigungs-, Frachtumschlags- und spezialisierte industrielle Transportausrüstung.


Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt UK
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


02.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2391002

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391002  02.09.2026 CET/CEST

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