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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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15.10.2026 14:00:04

EQS-News: Mutares schliesst die Übernahme der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group ab

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares schliesst die Übernahme der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group ab

15.10.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares schliesst die Übernahme der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH von der IHI Group ab

  • Deutscher Spezialist für thermische Verfahrenstechnik
  • Gesamtleistung von nahezu EUR 100 Mio.
  • Mehr als 1.300 realisierte Projekte für über 500 Kunden in 80 Ländern

München, 15. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der traditionsreichen Steinmüller Engineering GmbH („Steinmüller“) von der IHI Corporation („IHI Group“) abgeschlossen. Steinmüller ist ein deutscher Entwickler von Lösungen der thermischen Verfahrenstechnik für den Energie- und Industriesektor. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Share-Deals.

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1874 zurück; seit 2014 gehört es zur japanischen IHI Group. Steinmüller bietet heute Engineering- und Beschaffungsleistungen sowie schlüsselfertige EPC-Lösungen für Feuerungs- und Verbrennungsanlagen, Abgasreinigung und Wärmeübertragung an, vorwiegend für Kunden aus den Bereichen Energieversorgung, Entsorgung, Chemie und Industrie. Das Leistungsangebot wird durch ein Portfolio europäischer Patente gestützt. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Gummersbach. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Steinmüller eine Gesamtleistung von nahezu EUR 100 Mio. Insgesamt hat das Unternehmen bereits mehr als 1.300 Projekte im Bereich der thermischen Verfahrenstechnik für über 500 Kunden in 80 Ländern realisiert.

Die Akquisition stellt ein neues Plattforminvestment für das Segment Energy & Technology dar und stärkt Mutares im Bereich Energiewende und industrielle Dekarbonisierung. Dieser Markt profitiert von einem starken, regulatorisch getriebenen Wachstum. Mit fundiertem Engineering-Know-how und einem umfangreichen Patentportfolio verfügt Steinmüller über deutliches Entwicklungs- und Wertsteigerungspotenzial. Die Transaktion unterstreicht zudem das breite internationale Netzwerk von Mutares und ist die jüngste Akquisition aus dem Portfolio einer führenden japanischen Industriegruppe.
 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Grossbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2416550

 
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2416550  15.10.2026 CET/CEST

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