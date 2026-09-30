Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
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30.09.2026 14:00:03
EQS-News: Mutares schliesst die Übernahme der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials ab
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares schliesst die Übernahme der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials ab
München, 30. September 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der Synthomer a.s. („Synthomer“), eines führenden europäischen Herstellers und Anbieters hochwertiger Acrylatlösungen, von der Synthomer plc im Rahmen einer Carve-out-Transaktion abgeschlossen.
Synthomer a.s. produziert und vertreibt Acrylsäuren und Acrylester für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein integriertes Produktportfolio sowie eine hochflexible und effiziente Produktionsstruktur, die eine dynamische Optimierung des Produktmixes und der Margen ermöglicht.
Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Synthomer a.s. einen Umsatz von rund EUR 110 Mio. (Carve-out-Umsätze) und beschäftigte etwa 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung, gestützt auf erhebliches operatives und kommerzielles Optimierungspotenzial sowie einen klaren Weg zu profitablem Wachstum.
Die Akquisition der Synthomer a.s. stellt eine strategische Plattforminvestition für das Segment Chemicals & Materials von Mutares dar. Die Transaktion steht vollständig im Einklang mit der Strategie von Mutares, Unternehmen aus Sondersituationen mit erheblichem operativem Verbesserungspotenzial zu erwerben, und bietet eine klare Perspektive für eine signifikante Wertsteigerung.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
Ansprechpartner Presse Deutschland
Ansprechpartner Presse Frankreich
Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
[1] Die Carve-out-Umsätze entsprechen den Gesamtumsätzen des zu veräussernden Geschäftsbereichs, einschliesslich konzerninterner Umsätze, so wie sie bei einer eigenständigen Bilanzierung ausgewiesen würden.
30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2406926
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406926 30.09.2026 CET/CEST
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