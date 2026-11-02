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02.11.2026 07:30:04

EQS-News: Mutares-Portfoliounternehmen Efacec ist ein massgeblicher Enabler des globalen Elektrifizierungs-Superzyklus; Auftragsbestand von mehr als EUR 1,0 Mrd.; Prüfung strategischer Exit-Optionen

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Umsatzentwicklung
Mutares-Portfoliounternehmen Efacec ist ein massgeblicher Enabler des globalen Elektrifizierungs-Superzyklus; Auftragsbestand von mehr als EUR 1,0 Mrd.; Prüfung strategischer Exit-Optionen

02.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares-Portfoliounternehmen Efacec ist ein massgeblicher Enabler des globalen Elektrifizierungs-Superzyklus; Auftragsbestand von mehr als EUR 1,0 Mrd.; Prüfung strategischer Exit-Optionen

  • Starker Auftragsbestand: Ein gestiegener Auftragseingang von EUR 334 Mio. seit Jahresbeginn bis September 2026 (Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5x) hat den Auftragsbestand von Efacec auf mehr als EUR 1,0 Mrd. anwachsen lassen, was rund dem Vierfachen des Umsatzes des Jahres 2025 entspricht.
  • Einzigartige Positionierung, um vom Elektrifizierungs-Superzyklus zu profitieren: Netzmodernisierung, Elektrifizierung von Industrie und Verkehr, erneuerbare Energien sowie Rechenkapazitäten von Rechenzentren stützen eine starke Nachfrage und ein über Jahrzehnte anhaltendes strukturelles Wachstum. Der relevante T&D- und Bahnmarkt soll zwischen 2026 und 2031 um rund 12 % p. a. wachsen.
  • Starkes Wachstum und verbesserte Profitabilität: Der Umsatz ist in den neun Monaten bis September 2026 auf EUR 229 Mio. gestiegen; für das Gesamtjahr 2026 werden Umsatzerlöse von EUR 320–335 Mio. erwartet.
  • Efacec ist in die Harvesting-Phase eingetreten: Mit einer fokussierten Portfoliobreite und operativen Verbesserungen ist das Unternehmen ideal positioniert, das volle Potenzial der kommenden Jahre auszuschöpfen und signifikante Wertschöpfung zu realisieren. Mutares prüft strategische Exit-Optionen mit Blick auf 2027.

München, 2. November 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Efacec („Efacec“), eine differenzierte globale Plattform für Leistungs- und Verteiltransformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen, Netzautomatisierung und Mobilitätsinfrastruktur, seit der Übernahme durch Mutares im November 2023 eine wachsende Nachfrage und verbesserte Ergebnisse verzeichnet.

Efacec hat seinen Hauptsitz in Porto, Portugal, und verfügt über mehr als 75 Jahre industrielle Erfahrung. Das Unternehmen vereint hochentwickelte, massgeschneiderte und sich ergänzende elektrische T&D-Ausrüstung, Automatisierungs- und Lebenszykluskompetenzen und verfügt über eine wachsende internationale Präsenz, einschliesslich einer starken Wachstumsdynamik in den USA. Efacec beschäftigt rund 1.660 Mitarbeitende und beliefert Kunden in mehr als 70 Ländern.

Efacec profitiert von strukturellen Wachstumsthemen wie der Netzmodernisierung, der Integration erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung der Energieinfrastruktur und nachhaltiger Mobilität. Auf jahrzehntelange Unterinvestitionen in die Netze folgt nun ein umfassender Modernisierungs- und Infrastrukturausbauzyklus, da die steigende Stromnachfrage durch industrielle Elektrifizierung, Rechenzentren und erneuerbare Energien den Bedarf an Netztechnologien erhöht. Die Nachfrage nach Transformatoren übersteigt in Europa und Nordamerika derzeit das Angebot; für den adressierbaren T&D- und Bahnmarkt von Efacec wird ein Wachstum von rund 12 % p. a. erwartet.

Efacec: Für die nächste Wachstumsphase positioniert

In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Efacec Umsatzerlöse von EUR 229 Mio. und ein Adjusted EBITDA von EUR 34 Mio. Für das Gesamtjahr 2026 werden Umsatzerlöse von EUR 320–335 Mio. und ein EBITDA von EUR 45–55 Mio. erwartet. Dies entspricht einem Wachstum von >20 % beim Umsatz bzw. >55 % beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr, getragen vor allem vom Kerngeschäft mit Transformatoren und Schaltanlagen sowie von der weiteren Expansion in internationalen Märkten.

Seit der Übernahme hat Mutares gemeinsam mit dem Management von Efacec das Portfolio auf Kernprodukte fokussiert, die Kostenbasis neu ausgerichtet sowie die Lieferantenbeziehungen und die Cash-Kontrollen gestärkt, was zu verbesserten Margen beiträgt.

Die laufende Kapazitätserweiterung auf rund das Doppelte sowie langjährige Beziehungen zu führenden Versorgungsunternehmen bieten eine solide Plattform, um die Nachfrage in profitables Wachstum umzusetzen.

Efacec: Hohe Umsatz- und risikoreduzierte Ergebnisvisibilität, untermauert durch den Auftragsbestand, nachgewiesene operative Effizienzen und eine gestiegene US-Präsenz

Der Auftragsbestand von Efacec belief sich zum September 2026 auf mehr als EUR 1,0 Mrd. Das entspricht rund dem Vierfachen des Umsatzes des Jahres 2025; ergänzt wird er durch eine hochwertige Pipeline. Efacec erwartet künftig ein deutliches Wachstum und strebt auf Basis der aktuellen Erwartungen des Managements und der Marktbedingungen mittelfristig einen Umsatz von mehr als EUR 500 Mio. sowie ein EBITDA von mehr als EUR 100 Mio. an.

Der Auftragsbestand stammt überwiegend aus Europa. Gleichzeitig wächst die Bedeutung Nordamerikas deutlich. Dort zählen vor allem Energieversorger und Netzbetreiber zu den Kunden, viele von ihnen sind langjährige Geschäftspartner.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Grossbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

 

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Es wurde keine Entscheidung getroffen, und es besteht keine Gewissheit darüber, ob oder wann eine Transaktion zustande kommt.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements von Efacec und Mutares beruhen. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und weiteren Faktoren, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht, unabhängig davon, ob sie im Einflussbereich des jeweiligen Unternehmens liegen. Dementsprechend stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Entwicklungen dar und die Entwicklung der Perspektiven, des Wachstums, der Strategien und der Branche des jeweiligen Unternehmens sowie die Auswirkungen von Akquisitionen können erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den darin angedeuteten Erwartungen abweichen. Darüber hinaus lassen diese Entwicklungen, selbst wenn sich die Perspektiven, das Wachstum, die Strategien und die Branche des jeweiligen Unternehmens im Einklang mit den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entwickeln, möglicherweise keine Rückschlüsse auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage des jeweiligen Unternehmens oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren, von dieser Mitteilung nicht erfassten Zeiträumen zu. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als Vorhersagen künftiger Ereignisse verstanden werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Weder Efacec noch Mutares übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

 


02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
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80335 München
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Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2425920

 
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2425920  02.11.2026 CET/CEST

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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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