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11.11.2026 17:05:53

EQS-News: Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree unterzeichnet

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf
Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree unterzeichnet

11.11.2026 / 17:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares hat eine Vereinbarung über den Verkauf von Guascor Energy an Oaktree unterzeichnet
 

  • Guascor Energy ist ein Anbieter massgeschneiderter Energielösungen für ein breites Spektrum an Leistungsbereichen und Brennstoffarten und bedient die Bereiche Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiegewinnung aus Abfall und Schifffahrt
  • Nach einem umfassenden Wertsteigerungsplan hat Mutares gemeinsam mit dem Management Guascor neu positioniert – bereit für die nächste Wachstumsphase unter Oaktree als Eigentümer
  • Equity Value von EUR 74,0 Mio.


München, 11. November 2026 – Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“) hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Portfoliogesellschaft Guascor Energy S.A.U. und der Schwestergesellschaft Guascor Power USA, Inc. (gemeinsam „Guascor“ oder „Guascor Energy“) an Oaktree’s Power Opportunities Strategie („Oaktree“ oder „Oaktree Power Opportunities“) zu einem Equity Value von EUR 74,0 Mio. unterzeichnet. Der Vollzug wird bis Ende des vierten Quartals 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschliesslich fusionskontrollrechtlicher Genehmigungen.

Guascor mit Sitz im spanischen Baskenland ist ein Anbieter technisch ausgelegter Energielösungen für Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung, Energiegewinnung aus Abfall und Schifffahrtsanwendungen und blickt auf eine Historie bis ins Jahr 1966 zurück. Durch die Verbindung starker interner Engineering-Kompetenz mit eigener Gas- und Dieselmotorentechnologie konzipiert, fertigt und wartet das Unternehmen hochgradig konfigurierbare Systeme, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind – von einzelnen Motoren bis hin zu vollständig containerisierten Lösungen. Guascor bedient einen internationalen Kundenstamm, unterstützt durch ein globales Aftermarket-Angebot, und beschäftigt mehr als 200 Personen.

Mutares erwarb Guascor im November 2022 im Rahmen einer Carve-out-Transaktion von Siemens Energy und tätigte damit die erste Plattform-Investition in Iberien. Während der Zugehörigkeit zu Mutares gewann das Unternehmen seine ursprüngliche Marke („Guascor“) zurück und setzte ein umfassendes Wertsteigerungsprogramm um, das auf Effizienzsteigerungsmassnahmen ausgerichtet war; zugleich wurden Produktqualität und Kundenservice bewahrt und durch Investitionen gestärkt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Vertriebsstrategie gestärkt, indem es seine grosse installierte Motorenbasis nutzt, um den Aftermarket-Umsatz zu steigern, direkte Beziehungen zu Endkunden vertieft und grössere Projekte anvisiert, um das Wachstum voranzutreiben.

Die Transaktion ist ein weiterer erfolgreicher Exit von Mutares im Segment Energy & Technology nach NEM Energy und unterstreicht die Fähigkeit von Mutares, durch operative Transformation und strategische Neupositionierung erheblichen Shareholder Value zu schaffen. Insbesondere der Energiesektor ist ein zentraler Wachstumsmarkt und profitiert von der steigenden globalen Nachfrage nach zuverlässigen, effizienten und emissionsärmeren Lösungen zur Stromerzeugung, der Dezentralisierung der Energieversorgung, Aspekten der Energiesicherheit sowie dem fortlaufenden Wandel des globalen Energiesystems.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Nach dem erfolgreichen Exit von NEM und dem bedeutenden Teil-Exit von Magirus’ Feuerwehrgeschäft sowie den zuletzt veröffentlichten starken Ausblicken für Nord Gas Solutions und Efacec bestätigt der Verkauf von Guascor erneut unsere Fähigkeit, komplexe Carve-outs zu sanieren und erfolgreiche Unternehmen im Bereich Energieausrüstung und Prozesstechnik aufzubauen. Wir haben Guascor zu einem unabhängigen, profitablen Energieunternehmen entwickelt und erzielen nun ein starkes Ergebnis für unsere Aktionäre. Mit Oaktree hat Guascor einen hervorragenden Eigentümer gefunden, der das künftige Wachstum und den Erfolg unterstützt.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindestdividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.com
www.mutares.com

Pressekontakt Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt Grossbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


11.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2431118

 
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2431118  11.11.2026 CET/CEST

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