EQS-News: Mutares hat die Übernahme des Car Top Systems-Geschäftsbereichs von Magna abgeschlossen

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Mutares hat die Übernahme des Car Top Systems-Geschäftsbereichs von Magna abgeschlossen



05.08.2026 / 15:00 CET/CEST

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Mutares hat die Übernahme des Car Top Systems-Geschäftsbereichs von Magna abgeschlossen Spezialist für Dach- und aerodynamische Kinematiksysteme mit jahrzehntelanger technischer Expertise, globalen Kundenbeziehungen und operativer Exzellenz

Die Akquisition etabliert Car Top Systems (CTS) als eigenständigen globalen Automobilzulieferer

Umsatz von rund EUR 75 Mio. München, 5. August 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Car Top Systems (CTS)-Geschäftsbereichs von Magna (NYSE: MGA; TSX: MG) erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion etabliert CTS als eigenständigen Automobilzulieferer mit klarem Fokus auf technische Exzellenz, operative Leistung und langfristige Kundenpartnerschaften, während sie zugleich strategisch die HILO Group innerhalb des Segments Automotive & Mobility von Mutares ergänzt und stärkt. CTS ist ein führender Spezialist für Dach- und aerodynamische Kinematiksysteme für die Automobilindustrie. Das Unternehmen entstand 1996 als Joint Venture zwischen der Mercedes-Benz AG und der Porsche AG und verfügt über 30 Jahre Erfahrung als Dachspezialist. Mit Hauptsitz in Bietigheim-Bissingen und weiteren Standorten in Deutschland, Polen, China, Mexiko und Japan bedient das Unternehmen ein breites Spektrum führender globaler Automobilhersteller in den Segmenten Sportwagen, Luxus, Premium und Grossserie. Das Unternehmen ist bekannt für seine Expertise in hochentwickelten Kinematiksystemen, insbesondere Cabrioverdecken, Schiebe-/Falt-Dächern und Spoilern, und erzielt einen Umsatz von rund EUR 75 Mio. Die Akquisition schafft ein hochgradig komplementäres Produktportfolio innerhalb der HILO-Plattform. Während sich die HILO Group auf langlebige und hochwertige Scharniere, Verriegelungssysteme und wesentliche Komponenten konzentriert, bringt die eigenständige CTS umfassende Expertise in komplexen Dacharchitekturen, Softtop-Mechanismen und verwandten technischen Lösungen ein. Gemeinsam ist die kombinierte Plattform in der Lage, OEMs integrierte Dach- und Aussensystemlösungen aus einer industriellen Gruppe anzubieten. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: CTS Car Top Systems

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