EQS-News: Mutares hat die Nordec Group Oyj erfolgreich verkauft

Mutares hat die Nordec Group Oyj erfolgreich verkauft Ein Käuferkonsortium, das hauptsächlich aus Harjavalta Oy und Tirinom Oy besteht, hat 100 % der Aktien der Nordec Group Oyj erworben

Der vollständige Exit von Mutares ist die strategisch ideale Lösung

München, 10. November 2022 Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ihre Tochtergesellschaft Nordec Group Oyj erfolgreich an ein Käuferkonsortium veräußert, das hauptsächlich aus den beiden finnischen Family Offices Harjavalta Oy und Tirinom Oy besteht. Die Nordec Group ist einer der führenden Anbieter von Stahlrahmenkonstruktionen und Fassadenlösungen für Bauprojekte in den nordischen Ländern und hat eine starke Position in den mittel- und osteuropäischen Ländern. Das Unternehmen, das seit seiner Übernahme im Jahr 2020 ein wichtiger Bestandteil der Donges Group war, erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund EUR 225,5 Mio. Mit der Übernahme von Nordec stärkt Harjavalta Oy sein Engagement im nordischen Bausektor und Tirinom Oy erweitert seine internationale Präsenz auf neue Segmente der Bauindustrie. Bei diesem Exit hat Mutares sein Ziel eines ROIC von 7-10x übertroffen und damit die strategisch ideale Exit-Lösung erzielt auch im Vergleich zu dem im Frühjahr geplanten Börsengang, der zunächst nur ein Teil-Exit gewesen wäre. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Konzernumsatz von ca. EUR 4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding in einer Größenordnung von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel MUX (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.

