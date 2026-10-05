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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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05.10.2026 07:30:04

EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer

Mutares
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer

05.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an der Lapeyre Group von einem Investmentvehikel italienischer Unternehmer

  • Führender französischer Hersteller und Händler von Home-Improvement-Produkten
  • Umsatz von rund EUR 475 Mio. im Jahr 2025
  • Verkauf einer Kontrollbeteiligung an ein Investmentvehikel italienischer Unternehmer, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia, mit potenziellen industriellen Synergien in den Bereichen Home Improvement und Möbel
  • Closing wird im vierten Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Stellungnahme der Arbeitnehmervertreter

München, 5. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb einer Kontrollbeteiligung an ihrem Portfoliounternehmen Lapeyre Group („Lapeyre“) erhalten. Das Angebot stammt von einem Investmentvehikel, hinter dem eine Gruppe italienischer Unternehmer mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Home Improvement, Möbel und Einzelhandel steht, darunter Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia (der „Käufer“). Mutares wird mit einer Minderheitsbeteiligung an Lapeyre investiert bleiben und sich weiterhin an der Unterstützung des Turnarounds des Unternehmens beteiligen. Das Closing der Transaktion wird im vierten Quartal 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Stellungnahme der Arbeitnehmervertreter.

Lapeyre mit Hauptsitz in Courbevoie, Frankreich, ist einer der bekanntesten Namen im französischen Home-Improvement-Markt und fertigt und vertreibt Fenster, Innen- und Aussentüren, Treppen sowie Küchen- und Badezimmermöbel für den Innen- und Aussenbereich. Das Unternehmen betreibt neun Produktionsstandorte und beliefert ein Netzwerk von mehr als 115 Shops in ganz Frankreich. Das vertikal integrierte Modell, das von der Produktion bis zum Vertrieb reicht, verleiht Lapeyre eine starke Innovationsfähigkeit und eine kurze Time-to-Market bei neuen Produkten. Lapeyre beschäftigt direkt rund 2.000 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 475 Mio.

Seit der Übernahme von Lapeyre von Saint-Gobain im Jahr 2021 arbeitet Mutares an der Neupositionierung des Geschäfts, unter anderem durch Investitionen in den industriellen Footprint, das Vertriebsnetz und die Unterstützungssysteme. Durch den Verbleib mit einer Minderheitsbeteiligung wird Mutares den Turnaround von Lapeyre gemeinsam mit dem Käufer weiterhin unterstützen. Die industrielle und handelsbezogene Erfahrung der Gesellschafter des Käufers, darunter die der Mitglieder der Eigentümerfamilie von Bricofer und Conforama Italia, soll Möglichkeiten für Kooperationen und potenzielle Synergien in den Bereichen Beschaffung, Logistik und Produktentwicklung unter Nutzung des umfangreichen Netzwerks von Lapeyre an Shops und Produktionsstandorten eröffnen, während Lapeyre seine eigenständige Marke und Marktposition in Frankreich behält.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Wir sehen in dieser Partnerschaft eine echte industrielle Logik mit der Möglichkeit, die Erfahrung und die Branchenkontakte der Gesellschafter des Käufers in Italien zu nutzen – von der Beschaffung bis zur Produktentwicklung. Wir sind überzeugt, dass der Käufer gut aufgestellt ist, um Lapeyre in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen. Indem wir gemeinsam mit unserem Partner investiert bleiben, unterstützen wir den Käufer bei der Transformation und der langfristigen Wertschaffung von Lapeyre, um eine ordnungsgemässe Übergabe des Geschäfts letztlich an den Käufer sicherzustellen. Darüber hinaus markiert die Transaktion einen weiteren Meilenstein in der Strategie von Mutares, den Portfoliofokus auf die Sektoren Chemicals, Energy, Infrastructure, Logistics und Services zu schärfen.“
 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräussert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Grossbritannien und USA
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2409546

 
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2409546  05.10.2026 CET/CEST

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